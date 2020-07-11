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Опрос: почти половина украинцев не считают Украину независимой страной
Социологическая компания RTS опубликовала данные опроса, которые говорят о том, что почти половина украинцев не считают Украину независимым государством.
Об этом сообщает RT со ссылкой на «112 Украина».
Отмечается, что 47,2% опрошенных считают, что Украина в настоящий момент не является по-настоящему независимым государством, обратного мнения придерживаются 35,5% респондентов. Остальные затруднились ответить на данный вопрос.
Как указывает телеканал, также в ходе исследования 54% граждан Украины высказались против работы иностранцев в украинских госорганах и государственных компаниях.
Социологическое исследование проводились компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» с 4 по 8 июля 2020 года. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.
В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет.
russian.rt.com
Ключевые слова: независимость, соцопрос
География: Украина
Комментарии
Йонас
11 июля, 09:18
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Все знают что Украина колония США и Великобритании так же как всё остальное постсоветское пространство включая его столицу Москву.
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