Опрос: почти половина украинцев не считают Украину независимой страной 🔊 Воспроизвести



Социологическая компания RTS опубликовала данные опроса, которые говорят о том, что почти половина украинцев не считают Украину независимым государством.



Об этом сообщает



Отмечается, что 47,2% опрошенных считают, что Украина в настоящий момент не является по-настоящему независимым государством, обратного мнения придерживаются 35,5% респондентов. Остальные затруднились ответить на данный вопрос.



Как указывает телеканал, также в ходе исследования 54% граждан Украины высказались против работы иностранцев в украинских госорганах и государственных компаниях.



Социологическое исследование проводились компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» с 4 по 8 июля 2020 года. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.



В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет. Социологическая компания RTS опубликовала данные опроса, которые говорят о том, что почти половина украинцев не считают Украину независимым государством.Об этом сообщает RT со ссылкой на «112 Украина».Отмечается, что 47,2% опрошенных считают, что Украина в настоящий момент не является по-настоящему независимым государством, обратного мнения придерживаются 35,5% респондентов. Остальные затруднились ответить на данный вопрос.Как указывает телеканал, также в ходе исследования 54% граждан Украины высказались против работы иностранцев в украинских госорганах и государственных компаниях.Социологическое исследование проводились компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» с 4 по 8 июля 2020 года. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера.В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет. russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: независимость, соцопрос География: Украина — статья прочитана 215 раз Комментарии