Белый спрут. Бога нет, а есть санитарный врач 🔊 Воспроизвести Bermix Studio | Unsplash



В январе 1961 года уходящий со своего поста президент США Эйзенхауэр ввёл в политический лексикон новый термин “военно-промышленный комплекс” — ВПК. И предупредил мир о его опасности. Разжиревшая на поставках во время Второй Мировой военная промышленность не захотела останавливаться и принялась уже собственными силами находить себе всё новые сферы применения. С помощью коррумпированных политиков и продажных СМИ провоцировались конфликты, разрешение которых требовало всё больших военных ассигнований. Повышение градуса напряжённости в отношениях между странами способствовало гонке вооружений. Сегодня пора говорить о появлении нового монстра, действующего похожими методами — “медико-промышленного комплекса”, или, сокращённо, МПК. В январе 1961 года уходящий со своего поста президент США Эйзенхауэр ввёл в политический лексикон новый термин “военно-промышленный комплекс” — ВПК. И предупредил мир о его опасности. Разжиревшая на поставках во время Второй Мировой военная промышленность не захотела останавливаться и принялась уже собственными силами находить себе всё новые сферы применения. С помощью коррумпированных политиков и продажных СМИ провоцировались конфликты, разрешение которых требовало всё больших военных ассигнований. Повышение градуса напряжённости в отношениях между странами способствовало гонке вооружений. Сегодня пора говорить о появлении нового монстра, действующего похожими методами — “медико-промышленного комплекса”, или, сокращённо, МПК.



Генеральной репетицией будущего переворота, эдакой “революцией 1905 года”, стал опыт внедрения в 2009-м паники по поводу “свиного гриппа”. Тут уже пошли первые серьёзные доходы. На противогриппозные вакцины и прочие меры по сдерживанию вселенской опасности правительствами разных стран (в первую очередь европейских) было потрачено более $18 миллиардов. Но случилось непредвиденное: “свиной грипп” не стал брать пример с гриппа обычного и стремительно закончился. Попугал да и только — все запасы вакцины пришлось утилизировать (ни для чего другого кроме своего “родного” гриппа они не были пригодны). Мировые СМИ тогда ещё не маршировали в едином строю, и многие поместили репортажи о несостоявшейся эпидемии как обмане именно со стороны ВОЗ.



Десятилетие спустя все замеченные недоработки были исправлены. Среди ежегодно появляющихся вирусов был найден подходящий — и работа закипела. ВОЗ с ходу анонсировала грядущую пандемию. Проигнорировав все ранее общепринятые определения: эпидемией считается заражение не менее 5% населения отдельной страны, соответственно, пандемия — это эпидемия в целом ряде стран, не менее, чем в пяти. (Нетрудно заметить, что даже в наиболее уязвлённой коронавирусом Италии в итоге заразилось менее 0,35% от всего населения и эти показатели уже вряд ли существенно вырастут). Пошли ссылки на врачебных авторитетов (т. е. на прямых выгодополучателей от процесса — в виде грантов на исследования, дотаций на срочное развитие инфраструктуры, доплат за вредность и пр.). В ряде случаев в ход пошла и “ручная настройка”.



В России, например, многие традиционно игнорируют увещевания по телевизору, но доверяют “сарафанному радио”. Помните некоего Ираклия Бузиашвили? Российский врач, переехавший в США, антитрампист и либерал, на своей странице в Фейсбуке опубликовал “свидетельство из первых рук”. Работая в больнице в Бруклине, он живописал весь набор классических “ужасов эпидемии” — народ помирает пачками, врачи не справляются, реанимация забита и пр. Пост собрал под 4 тысячи перепостов и бессчётное число лайков — ну как же, простой человек правду пишет! По телевизору, впрочем, ньюсмейкера тоже показали — и даже по Первому каналу. В пандан к сообщениям о “больших белых рефрижераторах”, куда за неимением мест в моргах Нью-Йорка складируют трупы скоропостижно скончавшихся от модной болезни. Потом, правда, выяснилось, что свидетель несколько сгущает краски, да и речь идёт всё же о скромненькой районной больничке (а куда ещё возьмут мигранта, когда своих врачей с собственными дипломами хватает?), крохотные показатели которой совершенно некорректно экстраполировать на мегаполис в целом, но дело было сделано.



А потом у героя взяли интервью хитрые еврейские журналисты с русскоязычного сайта Jewish.ru, и он мимоходом проговорился: “...я, разговаривая по телефону с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко — мы ведь однокурсники, в одной группе учились, — поделился происходящим тут у нас. И он мне предложил всё это описать, поскольку примерно то же самое ждало и Россию через короткий срок”.



То есть наш главный российский спец по коронавирусу (при этом не имеющий образования вирусолога) просто связался с бывшим однокурсником и попросил немного помочь.



Вообще, нужно понимать, что МПК идёт в ногу со временем и по полной программе задействует современные информационные технологии и пиар-схемы. Это не банальные фейк-ньюс. На кону стоят уже триллионы — долларов, евро и рублей. И авторы не могут себе позволить вбрасывать обычную ложь, которую можно быстро разоблачить. Наоборот, на начальном этапе все публикуемые данные правдивы. Вбросы пойдут позже, когда в игру вступит “закон больших чисел”. Пока же нужный эффект достигается при помощи манипуляций: информация подаётся дозировано и частично, с умалчиванием ряда важных деталей. Например, мы точно знаем общее число умерших в России за каждый конкретный день, но мало где сообщается, что средний уровень дневной смертности (около 5 000 человек) был достигнут только за два с половиной месяца течения “пандемии”.



Не забудем и влиятельных союзников МПК. В первую очередь это отдельные бизнес-структуры. За время карантина люди значительно чаще стали заказывать товары на дом, чаще пользоваться соцсетями, многие перешли на удалённую работу, что потребовало дополнительного компьютерного оснащения. Предсказуемо выросли доходы и стоимость соответствующих компаний. За первые два с половиной месяца широко разрекламированной эпидемии состояние Джеффа Безоса (Амазон) увеличилось на $23 миллиарда, Марка Цукерберга (Фейсбук) на $18 миллиардов, Билла Гейтса (чья компания шпионит за вами прямо сейчас) на $8 миллиардов. Неизвестно, поделились ли они сверхдоходами с конкретными представителями МПК, но как минимум двое последних оказали явную медийную поддержку коронавирусной истерии.



Упомянем и естественную общность интересов МПК и чиновных структур. В её основе не только коррупционная составляющая (хотя и её хватает). Гигантские отделы МПК — это немалое количество рабочих мест, но что ещё более важно — налоговые отчисления. За право их получения конкурируют разные страны и области, в ответ предоставляя МПК режим наибольшего благоприятствования. И “санитарный врач” это давно уже не мелкая сошка в управлении, например, крупным мегаполисом, а полномочный представитель могущественных структур. Напомню недавние события: вовсе не мэр, а именно “санитарный врач города Москвы”, невзрачного вида служащая, своим распоряжением закрыла все московские храмы и запретила празднование Пасхи. Посильнее Патриарха оказалась! (Ясно же, что в интересах самой мэрии выгоднее было бы пойти навстречу верующим, разумеется с требованием обеспечения “строжайшего масочного режима”, и не навлекать на себя дополнительных проклятий — аналогичное по “опасности” метро всё-таки никто не закрывал. Но нет, МПК давил из принципа: давние разногласия между “наукой” и “попами” дали о себе знать).



Но, конечно, наиболее тревожное направление — это взаимопроникновение политики и МПК. “Пандемия 2020” дала мощный рывок всей инфраструктуре “Большого Брата” от Пекина до той же Москвы. Системы слежения и распознавания лиц получили колоссальное финансирование. QR-коды, презентованные публике с подозрительной быстротой (создаётся впечатление, что их готовили заранее), и мобильные приложения прошли тестирование и отладку. В следующий раз они сработают значительно эффективнее. Возможно, в России властные круги ещё уверены в том, что держат в кулаке всех этих “докторишек”, но за рубежом ситуация уже нередко выходит из-под контроля национальных правительств. Президент США довольно долго пытался сопротивляться и противостоять провокациям ВОЗ, но в итоге вынужден был сдаться и признать “пандемию”. Его рейтинг предсказуемо покатился вниз.



“Пандемия COVID-19” оказалась для МПК тем же, чем Вторая Мировая для ВПК — стартом гигантских волн финансовых вливаний. И было бы странно думать, что МПК захочет на этом остановиться. Технология обкатана, мелкие недоработки устраняются на ходу, все роли распределены. Огромная машина жаждет новых дивидендов, а нас ждут новые “эпидемии” и “пандемии”.



Многие люди уже перестали верить в “свободные выборы”, но ещё доверяют “мировому врачебному сообществу”. При отсутствии контроля за МПК и мер по сдерживанию его аппетитов мы в самое ближайшее время получим теневое мировое правительство с диктаторскими полномочиями. Да, собственно, уже получили.



Автор: Максим Брусиловский для Острием его, разящим без промаха, все всякого сомнения, является Всемирная Организация Здравоохранения. (Это же так ужасно, — годами твердили нам, — когда международные организации контролируются отдельными, наиболее развитыми, странами. Хорошо — ситуация изменилась, больше никаких государств. А на освободившееся место пришли частные межнациональные корпорации. Так лучше?). К нынешнему положению владыки континентов, вогнавшего в панику миллиарды людей, ВОЗ готовилась постепенно. Пробой пера стал “птичий грипп” 2003 года — людей постепенно приучали к мысли о том, что массовые эпидемии остались не в глубине учебника истории, а могут вспыхнуть и в наше время и не только среди “диких племён”. Конечно, в это мало кто поверил.Генеральной репетицией будущего переворота, эдакой “революцией 1905 года”, стал опыт внедрения в 2009-м паники по поводу “свиного гриппа”. Тут уже пошли первые серьёзные доходы. На противогриппозные вакцины и прочие меры по сдерживанию вселенской опасности правительствами разных стран (в первую очередь европейских) было потрачено более $18 миллиардов. Но случилось непредвиденное: “свиной грипп” не стал брать пример с гриппа обычного и стремительно закончился. Попугал да и только — все запасы вакцины пришлось утилизировать (ни для чего другого кроме своего “родного” гриппа они не были пригодны). Мировые СМИ тогда ещё не маршировали в едином строю, и многие поместили репортажи о несостоявшейся эпидемии как обмане именно со стороны ВОЗ.Десятилетие спустя все замеченные недоработки были исправлены. Среди ежегодно появляющихся вирусов был найден подходящий — и работа закипела. ВОЗ с ходу анонсировала грядущую пандемию. Проигнорировав все ранее общепринятые определения: эпидемией считается заражение не менее 5% населения отдельной страны, соответственно, пандемия — это эпидемия в целом ряде стран, не менее, чем в пяти. (Нетрудно заметить, что даже в наиболее уязвлённой коронавирусом Италии в итоге заразилось менее 0,35% от всего населения и эти показатели уже вряд ли существенно вырастут). Пошли ссылки на врачебных авторитетов (т. е. на прямых выгодополучателей от процесса — в виде грантов на исследования, дотаций на срочное развитие инфраструктуры, доплат за вредность и пр.). В ряде случаев в ход пошла и “ручная настройка”.В России, например, многие традиционно игнорируют увещевания по телевизору, но доверяют “сарафанному радио”. Помните некоего Ираклия Бузиашвили? Российский врач, переехавший в США, антитрампист и либерал, на своей странице в Фейсбуке опубликовал “свидетельство из первых рук”. Работая в больнице в Бруклине, он живописал весь набор классических “ужасов эпидемии” — народ помирает пачками, врачи не справляются, реанимация забита и пр. Пост собрал под 4 тысячи перепостов и бессчётное число лайков — ну как же, простой человек правду пишет! По телевизору, впрочем, ньюсмейкера тоже показали — и даже по Первому каналу. В пандан к сообщениям о “больших белых рефрижераторах”, куда за неимением мест в моргах Нью-Йорка складируют трупы скоропостижно скончавшихся от модной болезни. Потом, правда, выяснилось, что свидетель несколько сгущает краски, да и речь идёт всё же о скромненькой районной больничке (а куда ещё возьмут мигранта, когда своих врачей с собственными дипломами хватает?), крохотные показатели которой совершенно некорректно экстраполировать на мегаполис в целом, но дело было сделано.А потом у героя взяли интервью хитрые еврейские журналисты с русскоязычного сайта Jewish.ru, и он мимоходом проговорился: “...я, разговаривая по телефону с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко — мы ведь однокурсники, в одной группе учились, — поделился происходящим тут у нас. И он мне предложил всё это описать, поскольку примерно то же самое ждало и Россию через короткий срок”.То есть наш главный российский спец по коронавирусу (при этом не имеющий образования вирусолога) просто связался с бывшим однокурсником и попросил немного помочь.Вообще, нужно понимать, что МПК идёт в ногу со временем и по полной программе задействует современные информационные технологии и пиар-схемы. Это не банальные фейк-ньюс. На кону стоят уже триллионы — долларов, евро и рублей. И авторы не могут себе позволить вбрасывать обычную ложь, которую можно быстро разоблачить. Наоборот, на начальном этапе все публикуемые данные правдивы. Вбросы пойдут позже, когда в игру вступит “закон больших чисел”. Пока же нужный эффект достигается при помощи манипуляций: информация подаётся дозировано и частично, с умалчиванием ряда важных деталей. Например, мы точно знаем общее число умерших в России за каждый конкретный день, но мало где сообщается, что средний уровень дневной смертности (около 5 000 человек) был достигнут только за два с половиной месяца течения “пандемии”.Не забудем и влиятельных союзников МПК. В первую очередь это отдельные бизнес-структуры. За время карантина люди значительно чаще стали заказывать товары на дом, чаще пользоваться соцсетями, многие перешли на удалённую работу, что потребовало дополнительного компьютерного оснащения. Предсказуемо выросли доходы и стоимость соответствующих компаний. За первые два с половиной месяца широко разрекламированной эпидемии состояние Джеффа Безоса (Амазон) увеличилось на $23 миллиарда, Марка Цукерберга (Фейсбук) на $18 миллиардов, Билла Гейтса (чья компания шпионит за вами прямо сейчас) на $8 миллиардов. Неизвестно, поделились ли они сверхдоходами с конкретными представителями МПК, но как минимум двое последних оказали явную медийную поддержку коронавирусной истерии.Упомянем и естественную общность интересов МПК и чиновных структур. В её основе не только коррупционная составляющая (хотя и её хватает). Гигантские отделы МПК — это немалое количество рабочих мест, но что ещё более важно — налоговые отчисления. За право их получения конкурируют разные страны и области, в ответ предоставляя МПК режим наибольшего благоприятствования. И “санитарный врач” это давно уже не мелкая сошка в управлении, например, крупным мегаполисом, а полномочный представитель могущественных структур. Напомню недавние события: вовсе не мэр, а именно “санитарный врач города Москвы”, невзрачного вида служащая, своим распоряжением закрыла все московские храмы и запретила празднование Пасхи. Посильнее Патриарха оказалась! (Ясно же, что в интересах самой мэрии выгоднее было бы пойти навстречу верующим, разумеется с требованием обеспечения “строжайшего масочного режима”, и не навлекать на себя дополнительных проклятий — аналогичное по “опасности” метро всё-таки никто не закрывал. Но нет, МПК давил из принципа: давние разногласия между “наукой” и “попами” дали о себе знать).Но, конечно, наиболее тревожное направление — это взаимопроникновение политики и МПК. “Пандемия 2020” дала мощный рывок всей инфраструктуре “Большого Брата” от Пекина до той же Москвы. Системы слежения и распознавания лиц получили колоссальное финансирование. QR-коды, презентованные публике с подозрительной быстротой (создаётся впечатление, что их готовили заранее), и мобильные приложения прошли тестирование и отладку. В следующий раз они сработают значительно эффективнее. Возможно, в России властные круги ещё уверены в том, что держат в кулаке всех этих “докторишек”, но за рубежом ситуация уже нередко выходит из-под контроля национальных правительств. Президент США довольно долго пытался сопротивляться и противостоять провокациям ВОЗ, но в итоге вынужден был сдаться и признать “пандемию”. Его рейтинг предсказуемо покатился вниз.“Пандемия COVID-19” оказалась для МПК тем же, чем Вторая Мировая для ВПК — стартом гигантских волн финансовых вливаний. И было бы странно думать, что МПК захочет на этом остановиться. Технология обкатана, мелкие недоработки устраняются на ходу, все роли распределены. Огромная машина жаждет новых дивидендов, а нас ждут новые “эпидемии” и “пандемии”.Многие люди уже перестали верить в “свободные выборы”, но ещё доверяют “мировому врачебному сообществу”. При отсутствии контроля за МПК и мер по сдерживанию его аппетитов мы в самое ближайшее время получим теневое мировое правительство с диктаторскими полномочиями. Да, собственно, уже получили.Автор: Максим Брусиловский для FITZROY fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 160 раз Комментарии