Суицид, наркотики, алкоголь: тихая смерть американского среднего класса Der Spiegel, Германия 🔊 Воспроизвести



Перед нами — анализ электората Трампа, то есть белого рабочего класса США. Картина печальная: смертность из-за алкоголизма и наркомании — как в третьем мире. Причины экономические: «Зарплата пролетариата США вот уже полвека не растет — покупательная способность белых рабочих с 1979 по 2017 снизилась на 13%».



Продолжительность жизни в США все больше отстает от других развитых стран. Экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон задокументировали наступающую катастрофу.



В ноябре американцы будут выбирать следующего президента. Если Дональд Трамп проиграет выборы, он уйдет в историю.



К общественным силам, которые привели его к должности в 2016 году, это не относится. Но политические разногласия на протяжении четырех лет сфокусировались на личности Трампа. Более глубокие причины воинствующего поведения его сторонников, напротив, обсуждаются намного меньше. «Трамп — это следствие, но не сама причина», — говорит проживающий в Принстоне экономист Ангус Дитон, получивший в 2015 году премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. В ноябре американцы будут выбирать следующего президента. Если Дональд Трамп проиграет выборы, он уйдет в историю.К общественным силам, которые привели его к должности в 2016 году, это не относится. Но политические разногласия на протяжении четырех лет сфокусировались на личности Трампа. Более глубокие причины воинствующего поведения его сторонников, напротив, обсуждаются намного меньше. «Трамп — это следствие, но не сама причина», — говорит проживающий в Принстоне экономист Ангус Дитон, получивший в 2015 году премию по экономике памяти Альфреда Нобеля.



«Смерть от безнадежности» (Deaths of Despair) — так звучит ее название. Большая заслуга книги заключается в том, что она документирует катастрофу, которую не замечают многие СМИ, потому что она разворачивается медленно, подкрадываясь. «Смерть от отчаяния» — это не образное выражение, описывающее экономический спад в значительной части американского населения, а имеет буквальный смысл — речь о сотнях тысяч жертв.



Отправной точкой является наблюдение, что продолжающийся рост продолжительности жизни — этот, в общем-то, стабильный тренд во всех развитых странах на протяжении века — в США за прошедшие годы практически остановился. США находятся далеко позади таких стран, как Канада или Швеция.



Общая продолжительность жизни — средний показатель по всем группам населения. Кейс и Дитон исследовали данные смертности ведомств здравоохранения и столкнулись с очагом этого тихого кризиса. Более высокая смертность практически полностью связана с тремя причинами: резкий рост суицидов; алкоголизм и связанные с ним заболевания; передозировка наркотиков.



Сильнее всего затронутой оказалась одна группа населения. Кейс и Дитон называют ее «белый рабочий класс» — белые сотрудники без диплома об образовании.



В то время как смертность в этой группе населения в возрасте от 45 до 54 лет практически во всех других развитых странах снижается, в США с конца 90-х годов она даже растет. По сравнению с Швецией вероятность смерти среди белых американцев в два раза выше. С 1999 года эти дополнительные жертвы, которых можно было бы избежать, составили в общей сложности 600 тыс. американцев, в основном, среднего возраста.



Рост смертей хотя и совпадает со вспышкой опиоидного кризиса в США, но, по данным исследователей, не может объясняться только этим. «Без ухудшения экономического положения белого среднего класса кризис наркотиков не был бы таким масштабным», — говорит Дитон. «В обществе наблюдается отчаяние. Это создало возможности для сбыта опасных субстанций в фармацевтической отрасли, которая не регулируется должным образом».



Причиной этой ситуации, по мнению Дитона и Кейс, являются тектонические сдвиги на рынке труда США. Работники, которые могли раньше вести сносную жизнь и без диплома о высшем образовании, все больше сталкиваются с трудностями. С учетом инфляции зарплата пролетариата США вот уже полвека не растет — покупательная способность белых рабочих с 1979 по 2017 снизилась на 13%.



Это приводит не только к материальным последствиям. Кейс и Дитон показывают, как существенно ухудшилось состояние здоровья людей в возрасте от 45 до 54 лет без высшего образования. В этой возрастной группе выше доля хронических заболеваний, чем у американских пенсионеров. При этом речь идет о большем, чем только о каких-то болячках. На уровне округов доля голосов Трампа в 2016 году сильно коррелирует с количеством американцев, которым заболевания осложняют жизнь.



Из-за экономического давления спад наступил и во многих традиционных сферах жизни — количество заключения браков среди американцев без высшего образования снизился намного сильнее, чем среди американцев с образованием. Они также намного реже входят в церковные сообщества. «Разрушение сообществ», которые оказывают людям поддержку в жизни — так это называют исследователи.



Каковы причины такого развития? Менее квалифицированные американцы сталкиваются с давлением из-за введения роботов и глобализации. В отличие от европейских стран, в которых не наблюдается рост «смертей от отчаяния», в США нет социально-государственных систем, которые устраняют или даже предотвращают ситуации, когда «машины пожирают людей».



Особенно резко Кейс и Дитон критикуют американскую систему здравоохранения. На нее направляется около 17 процентов ВВП (для сравнения — в Германии около 11 процентов). Каждый год платить взносы на эту раздутую систему — для американцев это словно «дань, которую они должны платить иностранной власти».



От этого страдают, в первую очередь, люди с небольшими заработками. Многие компании нанимают только высококвалифицированных сотрудников, потому что при годовом заработке в 100 тыс. долларов расходы на страхование семьи (около 20 тыс. долларов) намного менее ощутимы, чем у менее квалифицированных сотрудников с годовым заработком в 30 тыс. долларов.



Трагизм ситуации заключается в том, что пострадавшие американцы не понимают истинных причин их бед, а Трамп не может предложить решение проблем своих избирателей. Сделать его президентом, по словам Кейса и Дитона, было бесцельным «жестом отчаяния и ярости, который делает все хуже, а не лучше».



Автор: Беньямин Биддер (Benjamin Bidder) для Der Spiegel, Германия, перевод Дитон и экономист Энн Кейс на протяжении ряда лет вели исследования «в полях», например, в штате Монтана, в котором Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон. Теперь пара написала книгу о болезни, симптомом которой является президентство Трампа, и которая даже в случае его ухода еще долго не сможет быть вылечена.«Смерть от безнадежности» (Deaths of Despair) — так звучит ее название. Большая заслуга книги заключается в том, что она документирует катастрофу, которую не замечают многие СМИ, потому что она разворачивается медленно, подкрадываясь. «Смерть от отчаяния» — это не образное выражение, описывающее экономический спад в значительной части американского населения, а имеет буквальный смысл — речь о сотнях тысяч жертв.Отправной точкой является наблюдение, что продолжающийся рост продолжительности жизни — этот, в общем-то, стабильный тренд во всех развитых странах на протяжении века — в США за прошедшие годы практически остановился. США находятся далеко позади таких стран, как Канада или Швеция.Общая продолжительность жизни — средний показатель по всем группам населения. Кейс и Дитон исследовали данные смертности ведомств здравоохранения и столкнулись с очагом этого тихого кризиса. Более высокая смертность практически полностью связана с тремя причинами: резкий рост суицидов; алкоголизм и связанные с ним заболевания; передозировка наркотиков.Сильнее всего затронутой оказалась одна группа населения. Кейс и Дитон называют ее «белый рабочий класс» — белые сотрудники без диплома об образовании.В то время как смертность в этой группе населения в возрасте от 45 до 54 лет практически во всех других развитых странах снижается, в США с конца 90-х годов она даже растет. По сравнению с Швецией вероятность смерти среди белых американцев в два раза выше. С 1999 года эти дополнительные жертвы, которых можно было бы избежать, составили в общей сложности 600 тыс. американцев, в основном, среднего возраста.Рост смертей хотя и совпадает со вспышкой опиоидного кризиса в США, но, по данным исследователей, не может объясняться только этим. «Без ухудшения экономического положения белого среднего класса кризис наркотиков не был бы таким масштабным», — говорит Дитон. «В обществе наблюдается отчаяние. Это создало возможности для сбыта опасных субстанций в фармацевтической отрасли, которая не регулируется должным образом».Причиной этой ситуации, по мнению Дитона и Кейс, являются тектонические сдвиги на рынке труда США. Работники, которые могли раньше вести сносную жизнь и без диплома о высшем образовании, все больше сталкиваются с трудностями. С учетом инфляции зарплата пролетариата США вот уже полвека не растет — покупательная способность белых рабочих с 1979 по 2017 снизилась на 13%.Это приводит не только к материальным последствиям. Кейс и Дитон показывают, как существенно ухудшилось состояние здоровья людей в возрасте от 45 до 54 лет без высшего образования. В этой возрастной группе выше доля хронических заболеваний, чем у американских пенсионеров. При этом речь идет о большем, чем только о каких-то болячках. На уровне округов доля голосов Трампа в 2016 году сильно коррелирует с количеством американцев, которым заболевания осложняют жизнь.Из-за экономического давления спад наступил и во многих традиционных сферах жизни — количество заключения браков среди американцев без высшего образования снизился намного сильнее, чем среди американцев с образованием. Они также намного реже входят в церковные сообщества. «Разрушение сообществ», которые оказывают людям поддержку в жизни — так это называют исследователи.Каковы причины такого развития? Менее квалифицированные американцы сталкиваются с давлением из-за введения роботов и глобализации. В отличие от европейских стран, в которых не наблюдается рост «смертей от отчаяния», в США нет социально-государственных систем, которые устраняют или даже предотвращают ситуации, когда «машины пожирают людей».Особенно резко Кейс и Дитон критикуют американскую систему здравоохранения. На нее направляется около 17 процентов ВВП (для сравнения — в Германии около 11 процентов). Каждый год платить взносы на эту раздутую систему — для американцев это словно «дань, которую они должны платить иностранной власти».От этого страдают, в первую очередь, люди с небольшими заработками. Многие компании нанимают только высококвалифицированных сотрудников, потому что при годовом заработке в 100 тыс. долларов расходы на страхование семьи (около 20 тыс. долларов) намного менее ощутимы, чем у менее квалифицированных сотрудников с годовым заработком в 30 тыс. долларов.Трагизм ситуации заключается в том, что пострадавшие американцы не понимают истинных причин их бед, а Трамп не может предложить решение проблем своих избирателей. Сделать его президентом, по словам Кейса и Дитона, было бесцельным «жестом отчаяния и ярости, который делает все хуже, а не лучше».Автор: Беньямин Биддер (Benjamin Bidder) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: война, США, нищета, протесты, войска, раскол — статья прочитана 214 раз Комментарии