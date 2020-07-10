В США начинается раскол 🔊 Воспроизвести Уэйн Дюпри



Уэйн Дюпри недавно был приглашён в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Трампом сигнал темнокожему сообществу. В 2017 году он попал в список 50 наиболее влиятельных республиканцев-афроамериканцев по версии Newsmax, а в 2016 году состоял в руководстве Национальной коалиции многообразия в поддержку Дональда Трампа.



Мир раскалывается на два лагеря, и людям нужно решать, на чьей они стороне. Те, кто симпатизирует глобалистам, организующим все эти распри и беспорядки, — заблуждающиеся люди, содействующие приближению нового мирового порядка.



На протяжении последних примерно 50 лет если и не все разрушительные события (как имевшие место, так и потенциальные), то уж точно большинство таких событий исходили от левых, были ими вдохновлены или стали результатом их манипуляций. Правые ополченцы, которыми нас любят запугивать мейнстримные СМИ, так и не вышли на улицы и не начали устраивать поджоги и мародёрствовать. Мир раскалывается на два лагеря, и людям нужно решать, на чьей они стороне. Те, кто симпатизирует глобалистам, организующим все эти распри и беспорядки, — заблуждающиеся люди, содействующие приближению нового мирового порядка.На протяжении последних примерно 50 лет если и не все разрушительные события (как имевшие место, так и потенциальные), то уж точно большинство таких событий исходили от левых, были ими вдохновлены или стали результатом их манипуляций. Правые ополченцы, которыми нас любят запугивать мейнстримные СМИ, так и не вышли на улицы и не начали устраивать поджоги и мародёрствовать.



Как всегда, цель таких исследований, подготавливаемых левыми экспертами, заключается не в информировании, а в манипуляции.



И речь здесь не только о научных исследованиях. Я большой поклонник детективных романов. В последних трёх романах, что я прочёл, отрицательные герои были сторонниками превосходства белых. Последним была новая книга о Лукасе Дэвенпорте из серии «Жертва». Это, конечно, абсурдная ситуация — популярная беллетристика сейчас используется как реклама для Демократической партии. Не удивлюсь, если узнаю, что авторов с левыми взглядами (бывают ли здесь другие взгляды?), пишущих о сторонниках превосходства белых, больше, чем самих сторонников превосходства белых.



Демократы давно поняли, что Йозеф Геббельс — это образец для подражания.



Повторяйте что-то снова и снова — и это в итоге станет правдой. И думаю, рядовые избиратели наконец-то начинают это понимать.



При анализе методологии и тактики левых всегда полезно помнить, что они постоянно обо всём лгут. Особенно левые лгут самим себе и могут часто придерживаться двух противоречивых и взаимоисключающих идей. Возникающий в результате когнитивный диссонанс, безусловно, отпугнёт от левых подходов к решению наиболее острых проблем человечества любого, кто обладает достаточно крепкой связью с реальностью. У самих же левых эта связь изначально настолько слаба, что они никакого диссонанса просто не замечают.



Ненормальное становится нормальным. Страх и ненависть по отношению к половине американского населения... Повторяйте свою мысль достаточное количество раз, вдалбливайте её достаточно долго, и «верующие» поверят...



Демонизируйте, демонизируйте, демонизируйте. Именно так они и делают. В особенности мне нравится, когда они клеймят людей «ультраправыми», несмотря на то что сами придерживаются левой идеологии такого толка, что походят просто-напросто на каких-то неонационал-социалистов...



Могу поспорить, что если сложить всё насилие со стороны левых и правых за последние несколько десятилетий, то пропорция будет примерно следующая: 90% — левые, 10% — правые.



Они будут поддерживать и оправдывать всё, что с нами делается, — до тех пор, конечно, пока за ними не придут революционные борцы за социальную справедливость после того, как они перестанут быть полезными или будут признаны неудобными или раздражающими элементами.



Вы, вероятно, спросите: «Уэйн, что же тебя привело к такой точке зрения?» Так вот, дело в том, что несколько недель назад я потерял близкого друга. Моя семья относилась с большой теплотой и уважением к этому человеку, который отличался добротой и великодушием. И нет, этот человек не умер — он просто разорвал нашу дружбу, потому что я



консерватор, а он — либерал. Но боль от этого не меньше...



Я уяснил себе, что заканчивать отношения с человеком, с которым дружишь всю жизнь, конечно, тяжело, но при этом я сделал вывод, что в ситуации, когда над поддержанием дружбы по большей части трудится только одна сторона, в конечном итоге приходит осознание того, что дружба эта — не совсем то, чем она поначалу казалась. На протяжении многих лет тревожные звоночки остаются незамеченными. Чтобы мы наконец-то открыли здесь глаза, требуется какое-то потрясение. Мы попустительствуем тому или иному поведению до тех пор, пока мириться с ним не становится невыносимо. Друзья-демократы не хотят слышать никакого мнения, кроме своего собственного. Они живут в каком-то пузыре.



Раньше мне нравилось обсуждать разные темы с людьми, которые не согласны с моей точкой зрения. Это часто позволяло мне познакомиться с другим взглядом на тот или иной вопрос, и иногда я в результате менял собственное мнение. Но я понял, что нельзя оперировать фактами в споре с теми, кто оперирует эмоциями. Когда ты говоришь, что дважды два — четыре, а у них такое чувство, что должно быть пять, хотя никакого подтверждения этому они представить не могут, время сменить тему.



Похоже, в стране начинается раскол и в конечном итоге всем придётся выбирать, на чьей они стороне.



Проблема здесь вот в чём: я не думаю, что у левых есть чёткое представление о том, на чьей они, собственно, стороне, потому что им либо совсем уже промыли мозги, либо они просто не понимают, какие долгосрочные последствия нас на самом деле ждут, если верх возьмёт их сторона.



Они выступают всего лишь как приспешники или «полезные идиоты» глобалистов — сторонников нового мирового порядка, которые стоят за всеми этими распрями и беспорядками и чья конечная цель — это господство во всём мире немногочисленной элиты в рамках какой-нибудь глобальной коммунистической системы, которая практически наверняка будет представлять собой тиранию на высоких технологиях, подобную тому, что мы видим сейчас в Китае, только, вероятно, ещё хуже.



Единственная задача нашей стороны — это бороться изо всех сил, чтобы не допустить подобного. Я лично считаю, что все остальные вопросы в сравнении с этим просто блекнут.



Вот вам идея... Вместо того чтобы лишать финансирования полицию, давайте лишим финансирования контролируемые левыми университеты, из-за которых наши дети и друзья подвергаются этой индоктринации. Может, тогда нас ждёт лучшее будущее.



Я знаю, что в этой статье я критикую именно левую часть политического спектра, и вы, вероятно, можете подумать, что я в конечном итоге сам себе противоречу. Могу вас заверить, что в будущем вы ещё много чего от меня услышите по поводу того, что касается моего недовольства политическими лидерами правых и теми чисто символическими, на деле едва ли осуществляемыми мерами по установлению связей с меньшинствами. Я когда-то состоял в Демократической партии (до 2007 года), так что могу судить и о тех, и о других — что я, собственно, и собираюсь делать в дальнейшем.



Сайт автора материала: www.waynedupree.com. Twitter: @WayneDupreeShow.



Оригинал статьи на RT Мне приходилось слышать или читать о том, что они говорят о совершении того или иного акта ненависти, но сами эти акты никогда не материализуются. Ох-ох, не знаю даже, следует ли мне доверять исследованиям левых, предупреждающим о надвигающемся неонацистском апокалипсисе?Как всегда, цель таких исследований, подготавливаемых левыми экспертами, заключается не в информировании, а в манипуляции.И речь здесь не только о научных исследованиях. Я большой поклонник детективных романов. В последних трёх романах, что я прочёл, отрицательные герои были сторонниками превосходства белых. Последним была новая книга о Лукасе Дэвенпорте из серии «Жертва». Это, конечно, абсурдная ситуация — популярная беллетристика сейчас используется как реклама для Демократической партии. Не удивлюсь, если узнаю, что авторов с левыми взглядами (бывают ли здесь другие взгляды?), пишущих о сторонниках превосходства белых, больше, чем самих сторонников превосходства белых.Повторяйте что-то снова и снова — и это в итоге станет правдой. И думаю, рядовые избиратели наконец-то начинают это понимать.При анализе методологии и тактики левых всегда полезно помнить, что они постоянно обо всём лгут. Особенно левые лгут самим себе и могут часто придерживаться двух противоречивых и взаимоисключающих идей. Возникающий в результате когнитивный диссонанс, безусловно, отпугнёт от левых подходов к решению наиболее острых проблем человечества любого, кто обладает достаточно крепкой связью с реальностью. У самих же левых эта связь изначально настолько слаба, что они никакого диссонанса просто не замечают.Ненормальное становится нормальным. Страх и ненависть по отношению к половине американского населения... Повторяйте свою мысль достаточное количество раз, вдалбливайте её достаточно долго, и «верующие» поверят...Демонизируйте, демонизируйте, демонизируйте. Именно так они и делают. В особенности мне нравится, когда они клеймят людей «ультраправыми», несмотря на то что сами придерживаются левой идеологии такого толка, что походят просто-напросто на каких-то неонационал-социалистов...Могу поспорить, что если сложить всё насилие со стороны левых и правых за последние несколько десятилетий, то пропорция будет примерно следующая: 90% — левые, 10% — правые.Они будут поддерживать и оправдывать всё, что с нами делается, — до тех пор, конечно, пока за ними не придут революционные борцы за социальную справедливость после того, как они перестанут быть полезными или будут признаны неудобными или раздражающими элементами.Вы, вероятно, спросите: «Уэйн, что же тебя привело к такой точке зрения?» Так вот, дело в том, что несколько недель назад я потерял близкого друга. Моя семья относилась с большой теплотой и уважением к этому человеку, который отличался добротой и великодушием. И нет, этот человек не умер — он просто разорвал нашу дружбу, потому что яконсерватор, а он — либерал. Но боль от этого не меньше...Я уяснил себе, что заканчивать отношения с человеком, с которым дружишь всю жизнь, конечно, тяжело, но при этом я сделал вывод, что в ситуации, когда над поддержанием дружбы по большей части трудится только одна сторона, в конечном итоге приходит осознание того, что дружба эта — не совсем то, чем она поначалу казалась. На протяжении многих лет тревожные звоночки остаются незамеченными. Чтобы мы наконец-то открыли здесь глаза, требуется какое-то потрясение. Мы попустительствуем тому или иному поведению до тех пор, пока мириться с ним не становится невыносимо. Друзья-демократы не хотят слышать никакого мнения, кроме своего собственного. Они живут в каком-то пузыре.Раньше мне нравилось обсуждать разные темы с людьми, которые не согласны с моей точкой зрения. Это часто позволяло мне познакомиться с другим взглядом на тот или иной вопрос, и иногда я в результате менял собственное мнение. Но я понял, что нельзя оперировать фактами в споре с теми, кто оперирует эмоциями. Когда ты говоришь, что дважды два — четыре, а у них такое чувство, что должно быть пять, хотя никакого подтверждения этому они представить не могут, время сменить тему.Проблема здесь вот в чём: я не думаю, что у левых есть чёткое представление о том, на чьей они, собственно, стороне, потому что им либо совсем уже промыли мозги, либо они просто не понимают, какие долгосрочные последствия нас на самом деле ждут, если верх возьмёт их сторона.Они выступают всего лишь как приспешники или «полезные идиоты» глобалистов — сторонников нового мирового порядка, которые стоят за всеми этими распрями и беспорядками и чья конечная цель — это господство во всём мире немногочисленной элиты в рамках какой-нибудь глобальной коммунистической системы, которая практически наверняка будет представлять собой тиранию на высоких технологиях, подобную тому, что мы видим сейчас в Китае, только, вероятно, ещё хуже.Единственная задача нашей стороны — это бороться изо всех сил, чтобы не допустить подобного. Я лично считаю, что все остальные вопросы в сравнении с этим просто блекнут.Вот вам идея... Вместо того чтобы лишать финансирования полицию, давайте лишим финансирования контролируемые левыми университеты, из-за которых наши дети и друзья подвергаются этой индоктринации. Может, тогда нас ждёт лучшее будущее.Я знаю, что в этой статье я критикую именно левую часть политического спектра, и вы, вероятно, можете подумать, что я в конечном итоге сам себе противоречу. Могу вас заверить, что в будущем вы ещё много чего от меня услышите по поводу того, что касается моего недовольства политическими лидерами правых и теми чисто символическими, на деле едва ли осуществляемыми мерами по установлению связей с меньшинствами. Я когда-то состоял в Демократической партии (до 2007 года), так что могу судить и о тех, и о других — что я, собственно, и собираюсь делать в дальнейшем. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай — статья прочитана 229 раз Комментарии