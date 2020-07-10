В ЕС переговоры о приёме Турции в союз назвали исторической ошибкой 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии Европарламента.



«Переговоры о приёме Турции оказались исторической ошибкой, которая лишь вызвала фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС», — цитирует его



По его мнению, объединение должно прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для построения взаимоотношений.



«Да, у нас было сотрудничество с Турцией и остаётся ряд общих интересов, но ситуация в отношении Турции изменилась. Турция уходит всё дальше от ценностей ЕС», — добавил он.



В ноябре 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности прекращения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. Глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии Европарламента.«Переговоры о приёме Турции оказались исторической ошибкой, которая лишь вызвала фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС», — цитирует его RT о ссылкой на ТАСС.По его мнению, объединение должно прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для построения взаимоотношений.«Да, у нас было сотрудничество с Турцией и остаётся ряд общих интересов, но ситуация в отношении Турции изменилась. Турция уходит всё дальше от ценностей ЕС», — добавил он.В ноябре 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности прекращения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: евросоюз, Турция, Переговоры, членство — статья прочитана 63 раза Комментарии