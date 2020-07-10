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В ЕС переговоры о приёме Турции в союз назвали исторической ошибкой

Reuters


Глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер назвал переговоры о приёме Турции в Европейский союз исторической ошибкой.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии Европарламента.

«Переговоры о приёме Турции оказались исторической ошибкой, которая лишь вызвала фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС», — цитирует его RT о ссылкой на ТАСС.

По его мнению, объединение должно прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для построения взаимоотношений.

«Да, у нас было сотрудничество с Турцией и остаётся ряд общих интересов, но ситуация в отношении Турции изменилась. Турция уходит всё дальше от ценностей ЕС», — добавил он.

В ноябре 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности прекращения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: евросоюз, Турция, Переговоры, членство
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добавлена сегодня, 10 июля, 15:00

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