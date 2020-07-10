Карбаускис потребовал у LRT объяснений по поводу огромных зарплат 🔊 Воспроизвести © Photo : facebook / Monika Garbačiauskaitė Budrienė, Генеральный директор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене



Карбаускис напомнил, что организация содержится за счет налогоплательщиков, поэтому им нужны объяснения, сообщает



В финансовом отчете LRT за предыдущий год указана информация о зарплатах: генеральный директор – 70394,86 евро, заместитель генерального директора – 60957,05 евро, руководитель интернет-отдела – 121665,87 евро, начальник управления и развития деятельности – 99439,18 евро. Оплата труда других руководителей аналогична. Карбаускис напомнил, что организация содержится за счет налогоплательщиков, поэтому им нужны объяснения, сообщает Sputnik Литва . Председатель парламентского Комитета по культуре, лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис попросил у совета Литовского радио и телевидения (LRT) объяснений по поводу высоких заработных плат. Обращение опубликовано на сайте партии.В финансовом отчете LRT за предыдущий год указана информация о зарплатах: генеральный директор – 70394,86 евро, заместитель генерального директора – 60957,05 евро, руководитель интернет-отдела – 121665,87 евро, начальник управления и развития деятельности – 99439,18 евро. Оплата труда других руководителей аналогична. LRT попросили уточнить, какие причины и обстоятельства определяли размер заработной платы лиц, занимающих руководящие должности. Также в организации должны ответить, почему при определении размера вознаграждения директора и его заместителя не следовали законодательству.



Карбаускис подчеркнул, что зарплаты людей на руководящих должностях в LRT впечатляют и некоторые даже превышают оплату труда главы государства. По его словам, директор получает в два раза выше максимального уровня, установленного правительством, даже если оплата рассчитана по максимальным коэффициентам.



"Зная, что LRT содержится за счет всех налогоплательщиков, возникает вопрос о том, является ли такое поведение на рынке СМИ ответственным и не искажает ли его, особенно в то время, когда коммерческие СМИ сталкиваются с финансовыми трудностями, вызванными пандемией COVID-19, потеряли много доходов из-за рекламных изменений. Поэтому мы хотим, чтобы LRT объяснил такие суммы заработной платы всем налогоплательщикам, чьи средства и используются", – заявил он.



Лидер "крестьян" напомнил, что LRT получает огромные средства из государственного бюджета и имеет дополнительный коммерческий заработок, потому "рациональное и прозрачное использование бюджетных средств является приоритетной задачей".



"Другие участники медиарынка сомневаются в том, что процедура финансирования LRT не нарушает добросовестной конкуренции на рынке и не нарушает законодательство Евросоюза. Этот вопрос после обращения коммерческих СМИ Литвы изучает Европейская комиссия, поэтому мы должны будем предоставить пояснения и ей", – добавил он.



Карбаускис подчеркнул, что должна быть уверенность в том, что "средства используются ответственно и разумно".



Ранее в Еврокомиссию была подана жалоба, в которой утверждается, что LRT, используя государственные средства, нарушает нормы честной конкуренции на рынке СМИ. Только в этом году организация получила из госбюджета почти 46 миллионов евро. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: сейм, бюджет, зарплаты, аудит, LRT География: Литва — статья прочитана 223 раза Комментарии