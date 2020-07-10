Майдан-2020: Уже через 2 месяца Украину начнут разрывать 🔊 Воспроизвести



Нестабильность социально-экономической ситуации и слабость власти могут иметь непредсказуемый результат



«Придет весна — сажать будем!». Этот предвыборный лозунг принес в свое время большую популярность кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, который недвусмысленно обещал избирателям наказать за содеянные преступления своего соперника Петра Порошенко и представителей его ближайшего окружения.



Как известно, эти громкие слова остались словами. «Слуга народа» не только не посадил в тюрьму ни одного из одиозных представителей прежней власти — он полностью воспринял и продолжил ее политический курс, абсолютно губительный для большинства жителей Украины. В стране по прежнему продолжаются война и уличный террор ультраправых, конфронтация с Москвой только растет, а правительство готовится распродавать землю и плотно сидит на игле международных кредитов, демонстрируя все признаки неприличной зависимости от внешнего управления. «Придет весна — сажать будем!». Этот предвыборный лозунг принес в свое время большую популярность кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, который недвусмысленно обещал избирателям наказать за содеянные преступления своего соперника Петра Порошенко и представителей его ближайшего окружения.Как известно, эти громкие слова остались словами. «Слуга народа» не только не посадил в тюрьму ни одного из одиозных представителей прежней власти — он полностью воспринял и продолжил ее политический курс, абсолютно губительный для большинства жителей Украины. В стране по прежнему продолжаются война и уличный террор ультраправых, конфронтация с Москвой только растет, а правительство готовится распродавать землю и плотно сидит на игле международных кредитов, демонстрируя все признаки неприличной зависимости от внешнего управления.



Впрочем, это падение происходит практически повсеместно. Население Украины не может простить властям неэфеективное и непоследовательное поведение во время коронавирусного карантина. Хаотичные действия правительства привели к массовой безработице и разорению мелкого бизнеса — при том, то государство практически не оказывало помощи пострадавшим от кризиса, не выработало четкой программы для преодоления его последствий и благополучно продолжает сейчас закрывать клиники и увольнять медицинских специалистов. Жить становится хуже — а у Зеленского предпочитают не замечать этих проблем. Что закономерно вызывает в обществе постоянно растущее раздражение.



Все это заставляет серьезно задуматься о ближайшем политическом будущем украинского президента, которого досрочно начинают рассматривать в качестве «хромой утки». По мере снижения популярности Владимира Зеленского, он приобретает себе опасную репутацию зависимого и неуверенного в себе руководителя. А это подстегивает к активным действиям националистическую оппозицию, окончательно сплотившуюся вокруг фигуры Петра Порошенко. Причем, она озвучивает сейчас издевательские слова: «придет осень — будем снимать!» — недвусмысленно озвучивая свои намерения относительно «президента Зе».



Серьезность этих намерений вполне очевидна. Порошенко активно пиарится на неумелых действиях власти, которая до сих пор не решается выдвинуть против него серьезные обвинения, вызывая в суды по третьестепенным вопросам. Больше того — он демонстративно назначил главой своего штаба Александра Турчинова, имеющего репутацию профессионального организатора массовых уличных акций. А это звучит в нынешней ситуации прямой заявкой на новый украинский майдан, под лозунгами борьбы с «капитуляцией» и «пророссийским реваншем».



Формальным основанием для таких заявлений является рост рейтингов партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Согласно последним опросам, она набирает почти 22%, а ее лидер Юрий Бойко — около 20%, застолбив за собой статус основного конкурента Зеленского. И хотя ОПЗЖ не демонстрирует пока серьезных намерений взять и удержать за собой власть, националисты вовсю кричат о пятой колонне, которая якобы захватывает изнутри Украину, помогая внешней агрессии.



Сторонники Порошенко рассчитывают не столько на свою силу, сколько на слабость президента Зеленского, у которого нет своей «улицы», готовой защищать и отстаивать действующего главу государства. «Слуга народа» теряет поддержку собственного электората, и в случае реальной попытки переворота он может рассчитывать только на помощь со стороны могущественного главы МВД Арсена Авакова. Однако этот «суперминистр» ведет свою собственную игру, используя в ней уличных радикалов из «Национального корпуса». И очевидно, что в случае необходимости он всегда может договорится за спиной президента со своими старыми соратниками и друзьями — включая все того же Турчинова. Именно это обстоятельство мешает Зеленскому избавиться от главного силовика Украины — несмотря на то, что его отставки давно добивается глава его администрации Андрей Ермак.



Катализатором для массовых антиправительственных протестов может явиться практически любой повод — от попыток вновь закрутить карантинные гайки до социальных протестов, которые проходят сейчас практически каждый день, собирая у Офиса президента то медиков, то шахтеров. Падение курса гривны, дальнейший рост безработицы — за счет запертых внутри страны заробитчан, последствия продажи земли, задолженности по зарплате — все это создает почву для социального взрыва. А при отсутствии зачищенных политическими репрессиями левых им рассчитывают воспользоваться радикальные ультраправые.



Выборы в местные органы власти резко повысят политизацию радикализованного кризисом общества. А искрой для начала уличных выступлений может стать очередной скандал вокруг «слуг народа», которые позволяют себе самые циничные фразы — от предложения продать собаку для оплаты коммунальных долгов до прозрачных намеков на необходимость стерилизовать бедняков в обмен на на помощь от государства.



Ставки основных игроков сделаны именно на осень — и украинские политики явно готовятся к обострению ситуации в государстве. А нестабильность социально-экономической ситуации и слабость власти могут иметь непредсказуемый результат для будущего Украины, которой вскоре предстоят еще более тяжелые испытания.



Автор: Виктор Карпенко для Больше того, представитель Зеленского 7 июля официально поддержал в Конституционном суде порошенковский закон о дискриминации русского языка — заявляя, что у главы государства нет к нему никаких серьезных претензий. Хотя «слуги народа» неоднократно высказывали намерения отменить, или по крайней мере, пересмотреть это детище своего националистического предшественника. Несмотря на то, что это явно приведет к дальнейшему падению рейтинга самого президента и его партии, от которых все активнее отворачиваются жители русскоязычного Юго-Востока.Впрочем, это падение происходит практически повсеместно. Население Украины не может простить властям неэфеективное и непоследовательное поведение во время коронавирусного карантина. Хаотичные действия правительства привели к массовой безработице и разорению мелкого бизнеса — при том, то государство практически не оказывало помощи пострадавшим от кризиса, не выработало четкой программы для преодоления его последствий и благополучно продолжает сейчас закрывать клиники и увольнять медицинских специалистов. Жить становится хуже — а у Зеленского предпочитают не замечать этих проблем. Что закономерно вызывает в обществе постоянно растущее раздражение.Все это заставляет серьезно задуматься о ближайшем политическом будущем украинского президента, которого досрочно начинают рассматривать в качестве «хромой утки». По мере снижения популярности Владимира Зеленского, он приобретает себе опасную репутацию зависимого и неуверенного в себе руководителя. А это подстегивает к активным действиям националистическую оппозицию, окончательно сплотившуюся вокруг фигуры Петра Порошенко. Причем, она озвучивает сейчас издевательские слова: «придет осень — будем снимать!» — недвусмысленно озвучивая свои намерения относительно «президента Зе».Серьезность этих намерений вполне очевидна. Порошенко активно пиарится на неумелых действиях власти, которая до сих пор не решается выдвинуть против него серьезные обвинения, вызывая в суды по третьестепенным вопросам. Больше того — он демонстративно назначил главой своего штаба Александра Турчинова, имеющего репутацию профессионального организатора массовых уличных акций. А это звучит в нынешней ситуации прямой заявкой на новый украинский майдан, под лозунгами борьбы с «капитуляцией» и «пророссийским реваншем».Формальным основанием для таких заявлений является рост рейтингов партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Согласно последним опросам, она набирает почти 22%, а ее лидер Юрий Бойко — около 20%, застолбив за собой статус основного конкурента Зеленского. И хотя ОПЗЖ не демонстрирует пока серьезных намерений взять и удержать за собой власть, националисты вовсю кричат о пятой колонне, которая якобы захватывает изнутри Украину, помогая внешней агрессии.Сторонники Порошенко рассчитывают не столько на свою силу, сколько на слабость президента Зеленского, у которого нет своей «улицы», готовой защищать и отстаивать действующего главу государства. «Слуга народа» теряет поддержку собственного электората, и в случае реальной попытки переворота он может рассчитывать только на помощь со стороны могущественного главы МВД Арсена Авакова. Однако этот «суперминистр» ведет свою собственную игру, используя в ней уличных радикалов из «Национального корпуса». И очевидно, что в случае необходимости он всегда может договорится за спиной президента со своими старыми соратниками и друзьями — включая все того же Турчинова. Именно это обстоятельство мешает Зеленскому избавиться от главного силовика Украины — несмотря на то, что его отставки давно добивается глава его администрации Андрей Ермак.Катализатором для массовых антиправительственных протестов может явиться практически любой повод — от попыток вновь закрутить карантинные гайки до социальных протестов, которые проходят сейчас практически каждый день, собирая у Офиса президента то медиков, то шахтеров. Падение курса гривны, дальнейший рост безработицы — за счет запертых внутри страны заробитчан, последствия продажи земли, задолженности по зарплате — все это создает почву для социального взрыва. А при отсутствии зачищенных политическими репрессиями левых им рассчитывают воспользоваться радикальные ультраправые.Выборы в местные органы власти резко повысят политизацию радикализованного кризисом общества. А искрой для начала уличных выступлений может стать очередной скандал вокруг «слуг народа», которые позволяют себе самые циничные фразы — от предложения продать собаку для оплаты коммунальных долгов до прозрачных намеков на необходимость стерилизовать бедняков в обмен на на помощь от государства.Ставки основных игроков сделаны именно на осень — и украинские политики явно готовятся к обострению ситуации в государстве. А нестабильность социально-экономической ситуации и слабость власти могут иметь непредсказуемый результат для будущего Украины, которой вскоре предстоят еще более тяжелые испытания.Автор: Виктор Карпенко для ELISE elise.com.ua Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: заговор, Майдан, Зеленский, Турчанинов География: Украина — статья прочитана 121 раз Комментарии