Цепная реакция изменений в американо-германских отношениях 🔊 Воспроизвести



На днях президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9500 американских военных из Германии. Это решение, без сомнений, бросило политическую тень на американо-германские отношения, сообщает



Со времени вступления Трампа в должность президента, в американо-германских отношениях постоянно возникают трения, между странами не прекращаются разногласия, они только усиливаются. Основной причиной являются политика односторонних действий и протекционизм Трампа, а канцлер Германии Ангела Меркель выступает за мультилатерализм и торговую открытость, две страны придерживаются разных взглядов. Действия американского правительства по выходу из Парижского соглашения по климату, Иранского ядерного соглашения и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оказали глубокое влияние на руководство ЕС и правительство Германии. Кроме этого, строительство независимой обороны в Европе, к которой призывают лидеры Германии и Франции, также вызывают недовольство американского руководства. В таких условиях Германия и США постепенно удаляются. На днях президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9500 американских военных из Германии. Это решение, без сомнений, бросило политическую тень на американо-германские отношения, сообщает «Жэньминь жибао» Со времени вступления Трампа в должность президента, в американо-германских отношениях постоянно возникают трения, между странами не прекращаются разногласия, они только усиливаются. Основной причиной являются политика односторонних действий и протекционизм Трампа, а канцлер Германии Ангела Меркель выступает за мультилатерализм и торговую открытость, две страны придерживаются разных взглядов. Действия американского правительства по выходу из Парижского соглашения по климату, Иранского ядерного соглашения и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оказали глубокое влияние на руководство ЕС и правительство Германии. Кроме этого, строительство независимой обороны в Европе, к которой призывают лидеры Германии и Франции, также вызывают недовольство американского руководства. В таких условиях Германия и США постепенно удаляются. С нынешний точки зрения, значение внезапного и стремительного вывода американских войск из Германии заключается в следующем:



Во-первых, США хотят подавить Германию – «лидера» в строительстве независимой обороны в Европе. Во-вторых, они планируют отдалить страны «новой и старой Европы», перемещая американские войска в Польшу и другие восточноевропейские государства, США ищут «следующий дом» в Европе. Таким образом, планы Европы о строительстве независимой обороны либо не осуществятся, либо останутся лишь на бумаге. В-третьих, Вашингтон пытается расширить свое военное присутствие и влияние в восточной части Европы, тем самым, с геополитической точки зрения привлечь европейские страны для оказания давления на Россию.



Сталкиваясь с высоким давлением со стороны США, может ли Германия ускорить строительство независимой обороны в Европе после того, как председательство в ЕС перейдет к ней?



Еще в ноябре 2017 года Германия и Франция продвигали строительство Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) в Европе, а также утвердили 17 проектов взаимодействия в области обороны, в том числе по воинским отрядам, военным закупкам и вооружению. К настоящему времени выход Великобритании из ЕС, усиление крайне правого популизма, вмешательство США, а также эпидемия нового типа коронавируса осложнили экономическое восстановление в Европе, 20-миллиардный бюджет с 2021 по 2027 годы, скорее всего, будет использован в других целях. На фоне разных неблагоприятных факторов политической цели Германии по ускоренному строительству независимой обороны в Европе трудно осуществиться.



Кроме упомянутых факторов, разногласия между Германией и США существуют в области торгового дефицита и по проекту газопровода «Северный поток-2». Усиление противоречий между странами непременно окажет негативное влияние на европейско-американские отношения. Американо-германские связи являются ключевым образцом отношений между Европой и США, а также примером традиционных «связей трансатлантического партнерства», сегодня в этих важных отношениях появились проблемы, что непременно повлияет на сотрудничество между Европой и США. Можно сказать, что пока США не изменят свои действия, основанные на политике грубой силы, разногласия, существующие между Германией и США, будут продолжать оказывать влияние на европейско-американские отношения.



Руководство Польши отметило, что польское правительство готово предоставить больше финансовых средств и военного оборудования для того, чтобы принять американские войска. Ожидается, что численность американских войск в Польше достигнет 55 тысяч. Именно это стало лучшим ходом Трампа для переговоров с Меркель по вопросу увеличения военных расходов в рамках НАТО.



Сегодня, когда американо-германские отношения «набивают себе цену», связи между Европой и США, а также между странами новой и старой Европы являются чрезвычайно щекотливыми, их перспективы полны неопределенностей. Необходимо следить за тем, какие меры примет Германия в качестве страны-председателя Европейского Союза.



Автор: Чжао Цзюньцзе, научный сотрудник Института Европы Академии наук Китая russian.people.com.cn Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Германия, отношения, Меркель — статья прочитана 130 раз Комментарии