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Экс-начальник Генштаба Украины: Россия начнёт вторжение с востока
Для разблокирования водообеспечения Крыма Россия введёт вооружённые силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова. С таким заявлением выступил бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall, сообщает ЛАЙФ.
— Я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями, — сказал он, отметив, что такие действия повлекут негативную реакцию "практически всего мирового сообщества".
К тому же, по словам Муженко, для вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в частности, информационная операция, которая, по мнению экс-начальника Генштаба, уже проводится. Также речь идёт о разведывательной, диверсионной или специальной операции.
Муженко считает, что в случае вторжения российских войск Украина должна ввести военное положение, привести в боеготовность все военные части, усилить противовоздушную оборону и многое другое.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, МИД, вторжение, Генштаб ВСУ
География: Украина
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