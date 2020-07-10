Экс-начальник Генштаба Украины: Россия начнёт вторжение с востока 🔊 Воспроизвести



Для разблокирования водообеспечения Крыма Россия введёт вооружённые силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова. С таким заявлением выступил бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в эфире программы "Вечерний тепловизор" на



— Я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями, — сказал он, отметив, что такие действия повлекут негативную реакцию "практически всего мирового сообщества".



К тому же, по словам Муженко, для вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в частности, информационная операция, которая, по мнению экс-начальника Генштаба, уже проводится. Также речь идёт о разведывательной, диверсионной или специальной операции.



Муженко считает, что в случае вторжения российских войск Украина должна ввести военное положение, привести в боеготовность все военные части, усилить противовоздушную оборону и многое другое. Для разблокирования водообеспечения Крыма Россия введёт вооружённые силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова. С таким заявлением выступил бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall , сообщает ЛАЙФ — Я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями, — сказал он, отметив, что такие действия повлекут негативную реакцию "практически всего мирового сообщества".К тому же, по словам Муженко, для вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в частности, информационная операция, которая, по мнению экс-начальника Генштаба, уже проводится. Также речь идёт о разведывательной, диверсионной или специальной операции.Муженко считает, что в случае вторжения российских войск Украина должна ввести военное положение, привести в боеготовность все военные части, усилить противовоздушную оборону и многое другое. life.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, МИД, вторжение, Генштаб ВСУ География: Украина — статья прочитана 209 раз Комментарии