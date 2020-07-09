В Клайпеду пришел новый груз СПГ с компании Новатэк 🔊 Воспроизвести



В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".



Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.



В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.



В минувшие выходные на терминал пришел уже 14-й груз СПГ из Норвегии - судно Arctic Aurora доставило 138 тыс. кубометров СПГ из порта Мелкоя, где находится завод Equinor.



За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты четыре крупных газовых груза из США. В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.В минувшие выходные на терминал пришел уже 14-й груз СПГ из Норвегии - судно Arctic Aurora доставило 138 тыс. кубометров СПГ из порта Мелкоя, где находится завод Equinor.За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты четыре крупных газовых груза из США. BNS Категории: экономика Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 122 раза Комментарии