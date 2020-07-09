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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпеду пришел новый груз СПГ с компании Новатэк
В четверг на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".
По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".
Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В субботу должен прийти еще один небольшой газовоз Coral Fungia. График показывает, что это будет уже 40-й такой газовоз на терминале в этом газовом году.
В минувшие выходные на терминал пришел уже 14-й груз СПГ из Норвегии - судно Arctic Aurora доставило 138 тыс. кубометров СПГ из порта Мелкоя, где находится завод Equinor.
За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также приняты четыре крупных газовых груза из США.
Категории: экономика
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