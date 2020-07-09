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СМИ: мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым

Пак Вон Сун © EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND


В свою очередь агентство Yonhap сообщило, что поиски градоначальника продолжаются, передает ТАСС.

Власти Южной Кореи обнаружили тело ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом в четверг сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.

В свою очередь агентство Yonhap информирует, что поиски градоначальника продолжаются. Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении.

По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу "вынужденных обстоятельств".
Как указывает агентство, в четверг в 16:40 (10:40 мск) мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.

Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук. Полиция задействовала служебных собак и беспилотники. Как сообщает телеканал YTN, в операции принимают участие до 200 человек, поиски осложняются наступлением сумерек.
ТАСС
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: мэр, Сеул
статья прочитана 197 раз
добавлена сегодня, 9 июля, 15:18

Комментарии

Рэм
9 июля, 15:22
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Как говорят он очень много знал,а ещё ищите деньги.
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