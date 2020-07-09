СМИ: мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым 🔊 Воспроизвести Пак Вон Сун © EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND



В свою очередь агентство Yonhap сообщило, что поиски градоначальника продолжаются, передает



Власти Южной Кореи обнаружили тело ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом в четверг сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.



В свою очередь агентство Yonhap информирует, что поиски градоначальника продолжаются. Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении.



По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу "вынужденных обстоятельств". В свою очередь агентство Yonhap сообщило, что поиски градоначальника продолжаются, передает ТАСС Власти Южной Кореи обнаружили тело ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом в четверг сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.В свою очередь агентство Yonhap информирует, что поиски градоначальника продолжаются. Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении.По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу "вынужденных обстоятельств". Как указывает агентство, в четверг в 16:40 (10:40 мск) мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.



Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук. Полиция задействовала служебных собак и беспилотники. Как сообщает телеканал YTN, в операции принимают участие до 200 человек, поиски осложняются наступлением сумерек. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: мэр, Сеул — статья прочитана 197 раз Комментарии