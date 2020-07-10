Здесь розы пахнут по-иному… 🔊 Воспроизвести







У вас бывает ощущение нереальности происходящего и, в то же время, давно знакомого, уже виденного? Как будто остановилось время, нет прошлого, будущего, а есть вечное сегодня?



Нечто подобное испытали все мы во время визита в Рундальский дворец. Мы – это висагинские «смелые путешественники», по словам одного из гидов во дворце.



Неугомонные, непоседливые, не поддающиеся унынию, с неиссякаемым интересом познающие красоту в доступном в наше время пространстве во главе с неповторимой Галиной Тигриевной Удовенко. Как всегда, желающих совершить с ней экскурсию было много. Где Галина Тигриевна, там каждый метр путешествия наполнен интересной информацией!



Итак, мы снова в пути. Большой комфортабельный автобус везет нас по Литве. За окном – радующее глаз летнее убранство, в зеленый цвет которого добавлены темные пятна пасущихся коров и белоснежные - от длинноногих аистов. Эти красивые птицы были повсюду: в полях и лугах, в гнездах, с подросшими аистятами, на тюках со скошенной травой, и даже на дороге, вынуждая водителя сигналить им. Аисты сопровождали нас всю дорогу, словно оберегали, желали нам хорошего путешествия. Нечто подобное испытали все мы во время визита в Рундальский дворец. Мы – это висагинские «смелые путешественники», по словам одного из гидов во дворце.Неугомонные, непоседливые, не поддающиеся унынию, с неиссякаемым интересом познающие красоту в доступном в наше время пространстве во главе с неповторимой Галиной Тигриевной Удовенко. Как всегда, желающих совершить с ней экскурсию было много. Где Галина Тигриевна, там каждый метр путешествия наполнен интересной информацией!Итак, мы снова в пути. Большой комфортабельный автобус везет нас по Литве. За окном – радующее глаз летнее убранство, в зеленый цвет которого добавлены темные пятна пасущихся коров и белоснежные - от длинноногих аистов. Эти красивые птицы были повсюду: в полях и лугах, в гнездах, с подросшими аистятами, на тюках со скошенной травой, и даже на дороге, вынуждая водителя сигналить им. Аисты сопровождали нас всю дорогу, словно оберегали, желали нам хорошего путешествия.



Еще один поворот и вдруг нас встречает… Санкт-Петербург! Именно такое впечатление производит величественное строение при первой встрече. И это неспроста - знаменитые дворцы Северной Пальмиры и Рундальский замок, как летняя резиденция герцога Курляндии, возведены по проектам одного и того же русского архитектора итальянского происхождения - Франческо Бартоломео Растрелли, известного в России как граф Варфоломей Варфоломеевич Растрелли.











Рундальский дворец - один из самых красивых дворцовых комплексов Латвии, является выдающимся памятником архитектуры барокко и декоративного искусства рококо.



Он был построен по заказу печально известного герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона. Да, того самого Бирона, происходившего из рода бедных и незнатных курляндских дворян Биренов, внук немецкого грума при дворе герцога Курляндского Якова III.



Свою фамилию Бирен (Бюрен) изменил, чтобы было легче выдать себя за потомка знатного французского рода Биронов. Решив изменить свою судьбу, он пытался устроиться на службу в России, но безуспешно. Удача ему улыбнулась только в 1718 году, когда он был принят ко двору герцогини Анны Иоановны - племянницы Петра I.



Став любимцем герцогини, приобрел над ней неограниченную власть и вместе с которой, наконец, попал в Россию в качестве фаворита, теперь уже, императрицы. Но не будем далеко углубляться в дальнейшие крутые повороты судьбы Бирона – у каждого из нас свое отношение к этому непростому в истории России времени.



Предметом же нашего восхищения является свидетель той эпохи – Рундальский замок. Строительство прекрасного дворца в селе Пилсрундале по проекту Ф. Б. Растрелли началось в 1736 году. Рабочих, мастеровых привозили главным образом из Петербурга.







Весь ансамбль состоит из дворца, внутреннего двора, конюшни, хозпостроек, сада, окруженного каналом, и домика садовника. Всего в Рундальском дворце 138 помещений, в числе которых Золотой тронный зал, Белый танцевальный зал и Большая галерея.



Одновременно с дворцом создавался парк, который также проектировал Франческо Растрелли. Работами руководили братья садоводы Кристофер и Михаэль Вейланды. Осенью 1739 года они докладывали в Петербург, что в парке посажены 328185 молодых лип, 45005 каштанов и 1885 дубов. По задумке авторов Французский сад – так называется парк, красотой и размахом должен пленять не меньше, чем сам замок!



Дворец был настолько красив, что после присоединения Курляндии к России в 1795 году императрица Екатерина II подарила Рундальское поместье графу Валериану Зубову, а вскоре оно перешло к его брату, последнему фавориту Екатерины - князю Платону Зубову. После Платона Зубова с 1822 года до 1920 поместьем владели князья Шуваловы.



В результате земельной реформы Латвийской Республики в 1920 году дворец лишился своего последнего владельца – графа Андрея Шувалова.











В 1923 году Дворец был передан Латвийскому Союзу инвалидов войны, который использовал помещения дворца под квартиры ветеранам. И только в 1933 году дворцовый ансамбль стал частью Государственного Музея истории Латвии, который планировал открыть здесь экспозицию церковного искусства.



Примечателен тот факт, что во время Второй Мировой войны дворец не пострадал, а вот война 1812 оставила свой след. Были сорваны дорогие шелковые обои, разбиты зеркала, но более всего Платон Зубов – владелец дворца в тот период, горевал о подаренной Екатериной II библиотеке, которую наполеоновские солдаты разодрали в клочья. Пострадал дворец и во время Первой Мировой войны. В разные годы помещения дворца использовались как зернохранилище, был здесь и госпиталь, и школьные классы.



И только в 1964 году было принято судьбоносное решение - дворец принял у себя филиал Бауского краеведческого музея. А в 1972 году был создан Рундальский дворец-музей, и по указу министра культуры СССР Е.А.Фурцевой было выделено финансирование на реставрацию архитектурного памятника. Начались профессиональные и масштабные восстановительные работы.











С огромной благодарностью позволю себе перечислить тех, кто начал возрождать эту курляндскую жемчужину. Первыми консультантами латвийских реставраторов были специалисты из пушкинского объединения «Росреставрация», которые начали создавать научно-техническую основу.



Огромную роль в проведении работ сыграл Московский институт реставрации. Его мастера готовили штофные обои. Невский кирпичный завод изготовил демонстрационные образцы печей. Восстановлением хрустальных люстр занимались мастера из Беларуси. Работы курировало Научно-реставрационное управление тогдашней Латвийской ССР. Большой вклад в организацию по сохранению этого уникального наследства внесли глава Латвийского Министерства культуры Вальдемар Каупуж, директоры музея - Лаймонис Лиепа и Имантс Ланцманис.



Французский сад при дворце начали восстанавливать в середине 1970-х годов сотрудники ленинградского научного института Гипротеатр.



Сегодня, помимо коллекции декоративных деревьев и кустарников, возделан сад роз. Более двух тысяч сортов исторических и современных роз не просто украшают парк, они добавляют неповторимость, уникальность этого красивейшего дворцово-паркового ансамбля Латвии.



По красоте архитектуры и внутреннего оформления Рундальский дворец даже сравнивают с французским Версалем! А еще замок известен не только своими интерьерами, мраморными лестницами, фресками и резной мебелью, красивейшим парком, но и тайнами. Как в каждом уважающем себя старинном замке здесь есть свои привидения – Черная и Белая дамы.











Вот такой путь от расцвета до запустения, медленного умирания и, по сути, своего второго рождения проделал Рундальский дворец. Надо сказать, что и сегодня идут работы по сохранению уникального дворцового комплекса. В день нашего приезда, несмотря на посетителей, бригада строителей ремонтировала фасад дворца. А в парке и на клумбах работали садовые работники, ведь все благоухающие обитатели Французского сада и розария требуют постоянно ухода.



В таком необычном уголке Латвии, где соединились разные эпохи, культуры, исторические события, где, кажется, что остановилось время, довелось нам побывать. Прогулка же по парку еще раз подчеркнула, что в этом месте не прерывается связь времен.



Мы наслаждались дивной красотой ухоженных растений под чудное благоухание, исходящее от цветущих кустов роз, катались в экскурсионной поездке по парку на электромобилях. И все время казалось, что вот-вот навстречу нам выйдут неспешно гуляющие изысканные дамы с галантными кавалерами, под громкий лай собак промчится кавалькада, выезжающих на охоту знатных вельмож. Казалось, что за каждым поворотом лабиринта аллей и арок, нас ожидает что-то волнующе-необычное из той далекой эпохи, пережившее крутые исторические виражи, шагнувшее в наше время и дальше в вечность. Парк словно напоил нас волшебным напитком из цветущих роз, неповторимых орнаментальных клумб, прямых аллей, разбегающихся вдаль как солнечные лучи.











Мы покидали Рундальский дворец с ощущением спокойствия и умиротворения, приятной усталости и удовольствия от увиденной рукотворной и природной красоты. И этому совсем не помешала налетевшая грозовая туча с проливным дождем, забравшая у нас часть времени на посещение сада, но не испортившая впечатления от великого творения Франческо Растрелли.



Мы уезжали с одним желанием – вернуться сюда снова!



Забегая вперед, хочу пожелать всем, кто посетил дворец или только собирается туда, почитать в интернете информацию о нем. Поверьте, очень интересно и познавательно!



А пока, садясь в автобус, мы совсем не подозревали, что обратная дорога будет наполнена новыми впечатлениями и туристическими открытиями на территории теперь уже Литвы.











Первая остановка была, не доезжая г. Биржай. Наш водитель познакомил нас с обзорной башней на Киркилайских озерах, расположенной на территории Биржайского регионального заповедника, возле карстовых воронок, заполненных водой. Самые смелые из нас поднялись на башню и полюбовались необычным рельефом вокруг. Оставшиеся же внизу путешественники с удовольствием прогулялись по берегам ландшафтных озер. Теперь все мы могли с гордостью рассказывать, что воочию видели это уникальное место, вошедшее в книгу «Ypatinga Lietuva».



Потом завернули в Биржайский замок, который является образцом одной из самых совершенных бастионных крепостей 16-17 веков. Мы прошлись по крепостному мосту, ощутили мощь оборонительных сооружений, полюбовались красивым дворцом, в котором сегодня располагается публичная библиотека и краеведческий музей «Села». Прикоснулись к остаткам руин одной из крепостей на территории замка, которая была взорвана в 1704 году во время Северной войны. Кстати, сохранились руины благодаря указу русского царя Александра I, который в 1818 году посетил Биржай.



Из старинного замка мы отправились дальше, но, как оказалось, еще не домой!



По пути всем автобусом заодно рассмотрели растение, так часто встречающееся нам на полях Литвы. Оказалось – зимний рапс! Многие из нас его видели впервые.











В Рокишкисе, который был по пути, завернули к замку Тизенгаузенов. Галина Тигриевна рассказала нам, что одна из внучек фельдмаршала М. И. Кутузова носила эту фамилию, сразу заинтересовав и вызвав желание побывать с экскурсией и в этом замке.



И, конечно, наш водитель не мог не показать нам еще одно знаковое места в г. Рокишкис!



Объезжая на автобусе вокруг знаменитого католического храма Святого апостола и евангелиста Матфея, мы получили возможность полюбоваться им со всех сторон, ведь вместе с колокольней и часовней костел образует один из самых красивых неоготических ансамблей в Литве.



Мы вернулись домой, переполненные восхищением от всего увиденного, позитивными эмоциями и планами – быстрее снова отправиться в путь! А еще - чувством огромной благодарности Галине Тигриевне Удовенко за организацию такой чудесной поездки и нашему водителю Эвалдасу за интересные открытия, подаренные нам во время путешествия.



Фото: Татьяна БАЛАКИНА



Незаметно пересекли литовско-латвийскую границу. Пейзаж совсем не изменился, а названия населенных пунктов стали незнакомыми, трудночитаемыми. Значит, уже Латвия.Еще один поворот и вдруг нас встречает… Санкт-Петербург! Именно такое впечатление производит величественное строение при первой встрече. И это неспроста - знаменитые дворцы Северной Пальмиры и Рундальский замок, как летняя резиденция герцога Курляндии, возведены по проектам одного и того же русского архитектора итальянского происхождения - Франческо Бартоломео Растрелли, известного в России как граф Варфоломей Варфоломеевич Растрелли.Рундальский дворец - один из самых красивых дворцовых комплексов Латвии, является выдающимся памятником архитектуры барокко и декоративного искусства рококо.Он был построен по заказу печально известного герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона. Да, того самого Бирона, происходившего из рода бедных и незнатных курляндских дворян Биренов, внук немецкого грума при дворе герцога Курляндского Якова III.Свою фамилию Бирен (Бюрен) изменил, чтобы было легче выдать себя за потомка знатного французского рода Биронов. Решив изменить свою судьбу, он пытался устроиться на службу в России, но безуспешно. Удача ему улыбнулась только в 1718 году, когда он был принят ко двору герцогини Анны Иоановны - племянницы Петра I.Став любимцем герцогини, приобрел над ней неограниченную власть и вместе с которой, наконец, попал в Россию в качестве фаворита, теперь уже, императрицы. Но не будем далеко углубляться в дальнейшие крутые повороты судьбы Бирона – у каждого из нас свое отношение к этому непростому в истории России времени.Предметом же нашего восхищения является свидетель той эпохи – Рундальский замок. Строительство прекрасного дворца в селе Пилсрундале по проекту Ф. Б. Растрелли началось в 1736 году. Рабочих, мастеровых привозили главным образом из Петербурга.Дворец и, правда, великолепен: росписи на потолках и стенах были сделаны итальянскими мастерами Франческо Мартини и Карло Зуччи. Лепка на искусственном мраморе — работа скульптора Иоганна Михаэля Граффа. Расписанные кобальтом изразцовые печи были выстроены русскими мастерами под руководством Ивана Ушакова, а печи с позолотой создали австрийские мастера в Вирцаве. Стюковый лепной декор стен и потолков – это работа петербургских ремесленников во главе с Петром Ефремовым. Роспись плафонов для потолков на холсте выполнял в Петербурге Бартоломео Тарсиа. Чугунные литые украшения для фасада привезли из Тулы.Весь ансамбль состоит из дворца, внутреннего двора, конюшни, хозпостроек, сада, окруженного каналом, и домика садовника. Всего в Рундальском дворце 138 помещений, в числе которых Золотой тронный зал, Белый танцевальный зал и Большая галерея.Одновременно с дворцом создавался парк, который также проектировал Франческо Растрелли. Работами руководили братья садоводы Кристофер и Михаэль Вейланды. Осенью 1739 года они докладывали в Петербург, что в парке посажены 328185 молодых лип, 45005 каштанов и 1885 дубов. По задумке авторов Французский сад – так называется парк, красотой и размахом должен пленять не меньше, чем сам замок!Дворец был настолько красив, что после присоединения Курляндии к России в 1795 году императрица Екатерина II подарила Рундальское поместье графу Валериану Зубову, а вскоре оно перешло к его брату, последнему фавориту Екатерины - князю Платону Зубову. После Платона Зубова с 1822 года до 1920 поместьем владели князья Шуваловы.В результате земельной реформы Латвийской Республики в 1920 году дворец лишился своего последнего владельца – графа Андрея Шувалова.В 1923 году Дворец был передан Латвийскому Союзу инвалидов войны, который использовал помещения дворца под квартиры ветеранам. И только в 1933 году дворцовый ансамбль стал частью Государственного Музея истории Латвии, который планировал открыть здесь экспозицию церковного искусства.Примечателен тот факт, что во время Второй Мировой войны дворец не пострадал, а вот война 1812 оставила свой след. Были сорваны дорогие шелковые обои, разбиты зеркала, но более всего Платон Зубов – владелец дворца в тот период, горевал о подаренной Екатериной II библиотеке, которую наполеоновские солдаты разодрали в клочья. Пострадал дворец и во время Первой Мировой войны. В разные годы помещения дворца использовались как зернохранилище, был здесь и госпиталь, и школьные классы.И только в 1964 году было принято судьбоносное решение - дворец принял у себя филиал Бауского краеведческого музея. А в 1972 году был создан Рундальский дворец-музей, и по указу министра культуры СССР Е.А.Фурцевой было выделено финансирование на реставрацию архитектурного памятника. Начались профессиональные и масштабные восстановительные работы.С огромной благодарностью позволю себе перечислить тех, кто начал возрождать эту курляндскую жемчужину. Первыми консультантами латвийских реставраторов были специалисты из пушкинского объединения «Росреставрация», которые начали создавать научно-техническую основу.Огромную роль в проведении работ сыграл Московский институт реставрации. Его мастера готовили штофные обои. Невский кирпичный завод изготовил демонстрационные образцы печей. Восстановлением хрустальных люстр занимались мастера из Беларуси. Работы курировало Научно-реставрационное управление тогдашней Латвийской ССР. Большой вклад в организацию по сохранению этого уникального наследства внесли глава Латвийского Министерства культуры Вальдемар Каупуж, директоры музея - Лаймонис Лиепа и Имантс Ланцманис.Французский сад при дворце начали восстанавливать в середине 1970-х годов сотрудники ленинградского научного института Гипротеатр.Сегодня, помимо коллекции декоративных деревьев и кустарников, возделан сад роз. Более двух тысяч сортов исторических и современных роз не просто украшают парк, они добавляют неповторимость, уникальность этого красивейшего дворцово-паркового ансамбля Латвии.По красоте архитектуры и внутреннего оформления Рундальский дворец даже сравнивают с французским Версалем! А еще замок известен не только своими интерьерами, мраморными лестницами, фресками и резной мебелью, красивейшим парком, но и тайнами. Как в каждом уважающем себя старинном замке здесь есть свои привидения – Черная и Белая дамы.Вот такой путь от расцвета до запустения, медленного умирания и, по сути, своего второго рождения проделал Рундальский дворец. Надо сказать, что и сегодня идут работы по сохранению уникального дворцового комплекса. В день нашего приезда, несмотря на посетителей, бригада строителей ремонтировала фасад дворца. А в парке и на клумбах работали садовые работники, ведь все благоухающие обитатели Французского сада и розария требуют постоянно ухода.В таком необычном уголке Латвии, где соединились разные эпохи, культуры, исторические события, где, кажется, что остановилось время, довелось нам побывать. Прогулка же по парку еще раз подчеркнула, что в этом месте не прерывается связь времен.Мы наслаждались дивной красотой ухоженных растений под чудное благоухание, исходящее от цветущих кустов роз, катались в экскурсионной поездке по парку на электромобилях. И все время казалось, что вот-вот навстречу нам выйдут неспешно гуляющие изысканные дамы с галантными кавалерами, под громкий лай собак промчится кавалькада, выезжающих на охоту знатных вельмож. Казалось, что за каждым поворотом лабиринта аллей и арок, нас ожидает что-то волнующе-необычное из той далекой эпохи, пережившее крутые исторические виражи, шагнувшее в наше время и дальше в вечность. Парк словно напоил нас волшебным напитком из цветущих роз, неповторимых орнаментальных клумб, прямых аллей, разбегающихся вдаль как солнечные лучи.Мы покидали Рундальский дворец с ощущением спокойствия и умиротворения, приятной усталости и удовольствия от увиденной рукотворной и природной красоты. И этому совсем не помешала налетевшая грозовая туча с проливным дождем, забравшая у нас часть времени на посещение сада, но не испортившая впечатления от великого творения Франческо Растрелли.Мы уезжали с одним желанием – вернуться сюда снова!Забегая вперед, хочу пожелать всем, кто посетил дворец или только собирается туда, почитать в интернете информацию о нем. Поверьте, очень интересно и познавательно!А пока, садясь в автобус, мы совсем не подозревали, что обратная дорога будет наполнена новыми впечатлениями и туристическими открытиями на территории теперь уже Литвы.Первая остановка была, не доезжая г. Биржай. Наш водитель познакомил нас с обзорной башней на Киркилайских озерах, расположенной на территории Биржайского регионального заповедника, возле карстовых воронок, заполненных водой. Самые смелые из нас поднялись на башню и полюбовались необычным рельефом вокруг. Оставшиеся же внизу путешественники с удовольствием прогулялись по берегам ландшафтных озер. Теперь все мы могли с гордостью рассказывать, что воочию видели это уникальное место, вошедшее в книгу «Ypatinga Lietuva».Потом завернули в Биржайский замок, который является образцом одной из самых совершенных бастионных крепостей 16-17 веков. Мы прошлись по крепостному мосту, ощутили мощь оборонительных сооружений, полюбовались красивым дворцом, в котором сегодня располагается публичная библиотека и краеведческий музей «Села». Прикоснулись к остаткам руин одной из крепостей на территории замка, которая была взорвана в 1704 году во время Северной войны. Кстати, сохранились руины благодаря указу русского царя Александра I, который в 1818 году посетил Биржай.Из старинного замка мы отправились дальше, но, как оказалось, еще не домой!По пути всем автобусом заодно рассмотрели растение, так часто встречающееся нам на полях Литвы. Оказалось – зимний рапс! Многие из нас его видели впервые.В Рокишкисе, который был по пути, завернули к замку Тизенгаузенов. Галина Тигриевна рассказала нам, что одна из внучек фельдмаршала М. И. Кутузова носила эту фамилию, сразу заинтересовав и вызвав желание побывать с экскурсией и в этом замке.И, конечно, наш водитель не мог не показать нам еще одно знаковое места в г. Рокишкис!Объезжая на автобусе вокруг знаменитого католического храма Святого апостола и евангелиста Матфея, мы получили возможность полюбоваться им со всех сторон, ведь вместе с колокольней и часовней костел образует один из самых красивых неоготических ансамблей в Литве.Мы вернулись домой, переполненные восхищением от всего увиденного, позитивными эмоциями и планами – быстрее снова отправиться в путь! А еще - чувством огромной благодарности Галине Тигриевне Удовенко за организацию такой чудесной поездки и нашему водителю Эвалдасу за интересные открытия, подаренные нам во время путешествия. Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Рундале География: Латвия — статья прочитана 111 раз Комментарии