В июне в Литву прибыло вдвое больше людей, чем уехало 🔊 Воспроизвести



В шестом месяце этого года фиксировалась положительная миграция – в июне в Литву прибыло почти в два раза больше людей, чем уехало, сообщил в четверг Департамент статистики.



По его данным, в июне прибыло 4206 человек, из них – 2401 гражданин Литвы. В мае количество прибывших составило 3069, в апреле – 3310.



В минувшем месяце из Литвы уехали 2053 человек, из них – 1136 граждан страны. В мае выехавших было 1708, в апреле – 1741.



Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (ЦБ) Томас Шяудвитис сообщил BNS, что в июне потоки миграции граждан Литвы начали нормализоваться, однако они еще выглядят "далеко не так, как в период до пандемии".



"Количество литовских граждан, возвращающихся в марте-мае значительно сократилось, однако в июне, когда была отменена часть ограничений на поездки, оно опять выросло", – сказал экономист. В шестом месяце этого года фиксировалась положительная миграция – в июне в Литву прибыло почти в два раза больше людей, чем уехало, сообщил в четверг Департамент статистики.По его данным, в июне прибыло 4206 человек, из них – 2401 гражданин Литвы. В мае количество прибывших составило 3069, в апреле – 3310.В минувшем месяце из Литвы уехали 2053 человек, из них – 1136 граждан страны. В мае выехавших было 1708, в апреле – 1741.Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (ЦБ) Томас Шяудвитис сообщил BNS, что в июне потоки миграции граждан Литвы начали нормализоваться, однако они еще выглядят "далеко не так, как в период до пандемии"."Количество литовских граждан, возвращающихся в марте-мае значительно сократилось, однако в июне, когда была отменена часть ограничений на поездки, оно опять выросло", – сказал экономист. "Обычно за месяц уезжали около 2 тыс. литовцев, а в июне их было немногим больше тысячи. Сейчас мало кто решается эмигрировать по причине неизвестности в поиске работы за границей", – сказал он.



Эта ситуация, по его мнению, способствует скорейшему росту уровня безработицы.



"Например, во время кризиса 2008–2010 годов уровень безработицы понижало то, что люди просто эмигрировали, сейчас это сложнее сделать", – отметил экономист.



Между тем, количество прибывающих превышает количество уезжающих уже более года, и на это пандемия не повлияла очень значительно.



По данным Департамента статистки, в прошлом году в Литву прибыли на 10,8 тыс. людей больше, чем уехали: иммигрировали 40,1 тыс., а эмигрировали – 29,3 тыс. человек. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: статистика, миграция, департамент География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии