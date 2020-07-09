Пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы

Г. Науседа обещает быть принципиальным при формировании нового Кабмина после выборов
Литовский президент Гитанас Науседа обещает быть принципиальным при формировании нового правительства после октябрьских парламентских выборов.
"Да, я буду принципиальным, у меня не будет никаких проблем в отклонении стольких кандидатов, сколько потребуется для того, чтобы мы получили надлежащий результат и надлежащую кандидатуру. Я очень надеюсь, что у будущей правящей коалиции все же будет и видение, и мышление, и ценности", – заявил президент на пресс-конференции в четверг.
Он сказал, что критерии профессионализма, честности и порядочности были бы важны и в формировании этого правительства, однако разочаровали действия некоторых политиков, которые расходились с начальными декларациями.
"Так уже случается в политике, что иногда приходится разочаровываться в людях, и ты видишь, что те принципы и декларации, которые выдвигаются в момент утверждения или рассмотрения, очень расходятся последующей деятельностью", – сказал президент.
"Я бы хотел, чтобы будущий глава правительства был принципиальным в этом вопросе, и чтобы он был не противовесом, а опорой президента в реализации этих ценностей", – сказал глава государства.
Г. Науседа не раз критиковал министра транспорта Ярослава Наркевича, делегированной Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христиански семей, и призывал его покинуть пост после возникших скандалов, однако министр, пользующийся поддержкой премьера и правящих, остался на своем посту.
Парламентские выборы состоятся в Литве 11 октября.
Если Беларусь будет преследовать оппонентов, то Литва может пересмотреть отношения
Если белорусское руководство будет стремиться сохранить власть путем преследования оппонентов, то Литва может отказаться от углубления отношений с этой страной, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
На годовой пресс-конференции в четверг Г. Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны. Однако Литва, по его словам, использует в отношении Беларуси "селективную политику", проводя "красные линии" в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).
"Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитету, если они на самом деле искреннее к этому стремятся. Я полагаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно – эти красные линии не должны нарушаться", – сказал Г. Науседа.
"Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и, попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного прав углублять отношения с таким государством", – заявил президент.
В последние недели были арестованы многих их критиков и соперников Александра Лукашенко, а популярные в обществе оппозиционные деятели столкнулись с большими препятствиями в возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
Считающийся основным соперников А. Лукашенко на этих президентских выборах Виктор Бабарико был задержан по подозрениям в финансовых преступлениях, а на следующей день президент заявил, что его правительство предотвратило план зарубежных сил по проведению в Беларуси народного восстания.
За решеткой находится глава Предвыборного штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, ее супруг и популярный блогер Сергей Тихановский.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала В. Бабарико и С. Тихановского, а также целый ряд их соратников и блогеров, ранее задержанных в Беларуси, узниками совести.
Литовские власти также утверждают, что Беларусь строит БелАЭС рядом с границей Литвы без соблюдения всех надлежащих правил безопасности.
После того, как Г. Науседа стал президентом, Литва возобновила диалог с Беларусью. Г. Науседа общался по телефону и с президентом Александром Лукашенко, глава МИД Линас Линкявичюс находился в Минске с визитом.
Президент: Литва прилагает максимальные усилия по бойкоту электроэнергии с БелАЭС
Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что переговоры с Латвией и Эстонией об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, продолжаются, а Литва стремится максимально защитить свои интересы.
Глава государства одновременно обратил внимание на то, что в переговоры вовлечена и Еврокомиссия, при этом он подчеркнул, что переговоры по БелАЭС не помешают синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой.
"Давайте запасемся терпением, переговоры такой процесс, который не завершается по желанию или после выдвижения какого-либо предложения, поскольку это предложение должны согласовать все стороны. Да, я активно участвую в этом процессе. Да, мы поручили обязательства продолжающему переговоры министру Жигимантасу Вайчюнасу, которые направлены на то, чтобы позиция Литвы была тверже, а соглашение Балтийских стран по упомянутому вопросу должно быть достигнуто", – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.
Он напомнил, что обсуждал проблематику БелАЭС на высшем уровне в Евросоюзе.
"Еврокомиссия взялась за эту роль посредника, в данный момент переговорщики, получившие первичные предложения, их рассматривают, согласуют, и я бы не хотел пока комментировать эти первичные предложения, чтобы не навредить переговорному процессу. Я думаю, что мы получим результат. Будет ли он удовлетворительным, будет ли он отвечать нашим ожиданиям, – давайте подождем результата", – сказал президент.
"Действительно прилагаются все усилия для того, чтобы интересы Литвы были реализованы как можно лучше, а одним из важнейших интересов является то, чтобы этот наш переговорный процесс не мешал слаженному процессу синхронизации", – подчеркнул глава государства.
По его словам, соглашение по БелАЭС также важно и в реализации синхронизации ЛЭП с Европой.
"В этом тактическом переговорном марафоне мы не должны забывать о том, к чему стремимся, а стремимся мы быть полностью энергетически независимыми от восточной сети ЛЭП – отключиться от нее и подключиться к сети континентальной Европы. И это соглашение об отказе закупок с БелАЭС является нашим прямым путем к успеху процесса синхронизации", – сказал президент.
Во вторник в Брюсселе министры стран Балтии, ответственные за энергетику, обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симсон торговлю электроэнергией с третьими странами, поскольку Литва продолжает попытки убедить соседей солидарно бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) строительство которой завершается в Островце.
Еврокомиссар К. Симсон, ответственная за энергетику, в социальной сети кратко описала встречу как призванную "обсудить новейшую ситуацию в Балтийских странах, связанную с синхронизацией и безопасностью атомной энергетики".
Г. Науседа: после окончания кризиса нужно будет вернуться к финансовой дисциплине
После окончания коронавирусного кризиса и нормализации экономической ситуации Литве нужно будет возвращаться к финансовой дисциплине - искать возможности отказаться от части налоговых льгот и обеспечить более эффективный сбор налогов, говорит президент Гитанас Науседа.
"Я считаю, что эти средства, которые проведены в жизнь - по не облагающемуся налогами размеру доходов и единовременным выплатам - действительно неплохое ускорение для экономики, особенно для внутреннего рынка. Если ситуация в конце 2020 года нормализуется, я думаю, что нам следует вернуться к той же финансовой дисциплине, которая у нас была в конце прошлого года, когда многие законы рассматривались именно через эту призму", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.
Он подчеркнул, что после возвращения к нормальному ритму экономики в финансовой сфере нужно будет вести себя совершенно иначе, нежели в разгар кризиса.
"В этом смысле мы не забыли те законодательные инициативы, которые мы вносили перед (принятием) бюджета 2020 года и которые направлены на снижение определенных налоговых льгот. Думаю, что мы к ним вернемся и их рассмотрим", - сказал Г. Науседа.
По его словам, при обсудении бюджета 2021 года президентское ведомство будет стараться проявлять активность и в области планирования бюджетных расходов, особенно при проведении в жизнь принципов государства благополучия, и в налоговой сфере.
"Я убежден, что невозможно достичь ощутимых результатов, если у тебя много пробелов в налоговой системе и если у тебя нет амбициозных целей в области сбора налогов (....) Наверное, никто не будет счастлив, если мы попытаемся строить государство благосостояния самым простым способом - повышая налоги. Так можно улучшить перераспределение валового внутреннего продукта через бюджет, особого ума для этого не нужно, но нужно намного больше ума, чтобы постараться оптимально заполнять бюджет с тем уровнем налогов, который у нас сейчас имеется", - объяснил президент.
По его словам, в достижении этих целей сейму должен помочь уже внесенный новый проект Закона о конкурсных закупках, а также проект Закона о превенции коррупции, который вскоре будет внесен в парламент.
"Эти законы должны помочь, чтобы заполнение нашего бюджета было более успешным, чтобы налоговых льгот у нас было меньше, чтобы не нужно было строить государство благосостояния при помощи таких решений, которые могут замедлить развитие экономики, повредить нашей конкурентоспособности и в конечном итоге дать слабый результат", - подчеркнул Г. Науседа.
Президентский офис ранее сообщал, что предложение Г. Науседы повысить эффективность конкурсных закупок позволит ежегодно экономить как минимум одну десятую средств, выделяемых на конкурсные закупки - примерно 500 млн евро.
Реализовать соглашение партий о 2,5% на оборону будет сложно, но возможно – президент
Провести в жизнь соглашение политических партий о доведении к 2030 году оборонного бюджета до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) сложно, но возможно, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам главы государства, хотя не все партии подписали соглашение, он получил заверение, что в случае перераспределения большей части ВВП на социальные нужды повышение финансирования обороны одобрят и те, кто не подписал соглашение.
"Я считаю, что это (обязательство относительно 2,5%) - правильное решение, трудно реализуемое, если мы не будем стремиться к тому, чтобы перераспределение ВВП через бюджет было больше", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.
Лидер не подписавшей соглашение Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас сказал, что позиция партии относительно стремления к 2,5% не меняется - базовой линией социал-демократов являются международные обязательства, а смягчить скептицизм партии могло бы расширение понятий оборонной сферы и угроз национальной безопасности.
"Есть партии, у которых есть возможность неплохо выступить на ближайших выборах в сейм и которые довольно скептически настроены в этом отгошении, однако во время консультаций с их лидерами я получил заверение, что они не будут так категорически настроены (против) относительного повышения выдяелямых на оборону средств, если мы одновременно сможем достигнуть, чтобы и часть выделяемых на социальную защиту средств по сравнению с ВВП росла", - сказал глава государства о соглашении партий.
"Можно ли это сделать? Это сложно, но возможно", - добавил Г. Науседа.
По словам Г. Палуцкаса, ЛСДП поддерживает обязательство о выделении 2% ВВП на оборону перед НАТО, открыта для обсуждения повышения этой цифры, но дискуссия должна измениться в корне.
"(...) мы поддерживаем обязательства перед НАТО, которые являются международными - 2%, и это наша базовая линия. Мы можем дискутировать об увеличении расходов на оборону, а смягчить наш скептицизм может только расширение понятия обороны", - сказал Г. Палуцкас BNS.
По его словам, социал-демократы предлагают рассмотреть, не стоит ли включить в оборонную сферу проекты, связанные с молодежью, со здоровым образом жизни, финансирование научной сферы, а также не стоит ли понимать угрозы нацбезопасности шире, включая и вопросы социального отчуждения.
Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились довести в 2030 году расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас Литва выделяет на оборону около 2% ВВП.
"Я бы хотел, чтобы будущий глава правительства был принципиальным в этом вопросе, и чтобы он был не противовесом, а опорой президента в реализации этих ценностей", – сказал глава государства.
Г. Науседа не раз критиковал министра транспорта Ярослава Наркевича, делегированной Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христиански семей, и призывал его покинуть пост после возникших скандалов, однако министр, пользующийся поддержкой премьера и правящих, остался на своем посту.
Парламентские выборы состоятся в Литве 11 октября.
Если Беларусь будет преследовать оппонентов, то Литва может пересмотреть отношения
Если белорусское руководство будет стремиться сохранить власть путем преследования оппонентов, то Литва может отказаться от углубления отношений с этой страной, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
На годовой пресс-конференции в четверг Г. Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны. Однако Литва, по его словам, использует в отношении Беларуси "селективную политику", проводя "красные линии" в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).
"Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитету, если они на самом деле искреннее к этому стремятся. Я полагаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно – эти красные линии не должны нарушаться", – сказал Г. Науседа.
"Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и, попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного прав углублять отношения с таким государством", – заявил президент.
В последние недели были арестованы многих их критиков и соперников Александра Лукашенко, а популярные в обществе оппозиционные деятели столкнулись с большими препятствиями в возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
Считающийся основным соперников А. Лукашенко на этих президентских выборах Виктор Бабарико был задержан по подозрениям в финансовых преступлениях, а на следующей день президент заявил, что его правительство предотвратило план зарубежных сил по проведению в Беларуси народного восстания.
За решеткой находится глава Предвыборного штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, ее супруг и популярный блогер Сергей Тихановский.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала В. Бабарико и С. Тихановского, а также целый ряд их соратников и блогеров, ранее задержанных в Беларуси, узниками совести.
Литовские власти также утверждают, что Беларусь строит БелАЭС рядом с границей Литвы без соблюдения всех надлежащих правил безопасности.
После того, как Г. Науседа стал президентом, Литва возобновила диалог с Беларусью. Г. Науседа общался по телефону и с президентом Александром Лукашенко, глава МИД Линас Линкявичюс находился в Минске с визитом.
Президент: Литва прилагает максимальные усилия по бойкоту электроэнергии с БелАЭС
Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что переговоры с Латвией и Эстонией об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, продолжаются, а Литва стремится максимально защитить свои интересы.
Глава государства одновременно обратил внимание на то, что в переговоры вовлечена и Еврокомиссия, при этом он подчеркнул, что переговоры по БелАЭС не помешают синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой.
"Давайте запасемся терпением, переговоры такой процесс, который не завершается по желанию или после выдвижения какого-либо предложения, поскольку это предложение должны согласовать все стороны. Да, я активно участвую в этом процессе. Да, мы поручили обязательства продолжающему переговоры министру Жигимантасу Вайчюнасу, которые направлены на то, чтобы позиция Литвы была тверже, а соглашение Балтийских стран по упомянутому вопросу должно быть достигнуто", – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.
Он напомнил, что обсуждал проблематику БелАЭС на высшем уровне в Евросоюзе.
"Еврокомиссия взялась за эту роль посредника, в данный момент переговорщики, получившие первичные предложения, их рассматривают, согласуют, и я бы не хотел пока комментировать эти первичные предложения, чтобы не навредить переговорному процессу. Я думаю, что мы получим результат. Будет ли он удовлетворительным, будет ли он отвечать нашим ожиданиям, – давайте подождем результата", – сказал президент.
"Действительно прилагаются все усилия для того, чтобы интересы Литвы были реализованы как можно лучше, а одним из важнейших интересов является то, чтобы этот наш переговорный процесс не мешал слаженному процессу синхронизации", – подчеркнул глава государства.
По его словам, соглашение по БелАЭС также важно и в реализации синхронизации ЛЭП с Европой.
"В этом тактическом переговорном марафоне мы не должны забывать о том, к чему стремимся, а стремимся мы быть полностью энергетически независимыми от восточной сети ЛЭП – отключиться от нее и подключиться к сети континентальной Европы. И это соглашение об отказе закупок с БелАЭС является нашим прямым путем к успеху процесса синхронизации", – сказал президент.
Во вторник в Брюсселе министры стран Балтии, ответственные за энергетику, обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симсон торговлю электроэнергией с третьими странами, поскольку Литва продолжает попытки убедить соседей солидарно бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) строительство которой завершается в Островце.
Еврокомиссар К. Симсон, ответственная за энергетику, в социальной сети кратко описала встречу как призванную "обсудить новейшую ситуацию в Балтийских странах, связанную с синхронизацией и безопасностью атомной энергетики".
Г. Науседа: после окончания кризиса нужно будет вернуться к финансовой дисциплине
После окончания коронавирусного кризиса и нормализации экономической ситуации Литве нужно будет возвращаться к финансовой дисциплине - искать возможности отказаться от части налоговых льгот и обеспечить более эффективный сбор налогов, говорит президент Гитанас Науседа.
"Я считаю, что эти средства, которые проведены в жизнь - по не облагающемуся налогами размеру доходов и единовременным выплатам - действительно неплохое ускорение для экономики, особенно для внутреннего рынка. Если ситуация в конце 2020 года нормализуется, я думаю, что нам следует вернуться к той же финансовой дисциплине, которая у нас была в конце прошлого года, когда многие законы рассматривались именно через эту призму", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.
Он подчеркнул, что после возвращения к нормальному ритму экономики в финансовой сфере нужно будет вести себя совершенно иначе, нежели в разгар кризиса.
"В этом смысле мы не забыли те законодательные инициативы, которые мы вносили перед (принятием) бюджета 2020 года и которые направлены на снижение определенных налоговых льгот. Думаю, что мы к ним вернемся и их рассмотрим", - сказал Г. Науседа.
По его словам, при обсудении бюджета 2021 года президентское ведомство будет стараться проявлять активность и в области планирования бюджетных расходов, особенно при проведении в жизнь принципов государства благополучия, и в налоговой сфере.
"Я убежден, что невозможно достичь ощутимых результатов, если у тебя много пробелов в налоговой системе и если у тебя нет амбициозных целей в области сбора налогов (....) Наверное, никто не будет счастлив, если мы попытаемся строить государство благосостояния самым простым способом - повышая налоги. Так можно улучшить перераспределение валового внутреннего продукта через бюджет, особого ума для этого не нужно, но нужно намного больше ума, чтобы постараться оптимально заполнять бюджет с тем уровнем налогов, который у нас сейчас имеется", - объяснил президент.
По его словам, в достижении этих целей сейму должен помочь уже внесенный новый проект Закона о конкурсных закупках, а также проект Закона о превенции коррупции, который вскоре будет внесен в парламент.
"Эти законы должны помочь, чтобы заполнение нашего бюджета было более успешным, чтобы налоговых льгот у нас было меньше, чтобы не нужно было строить государство благосостояния при помощи таких решений, которые могут замедлить развитие экономики, повредить нашей конкурентоспособности и в конечном итоге дать слабый результат", - подчеркнул Г. Науседа.
Президентский офис ранее сообщал, что предложение Г. Науседы повысить эффективность конкурсных закупок позволит ежегодно экономить как минимум одну десятую средств, выделяемых на конкурсные закупки - примерно 500 млн евро.
Реализовать соглашение партий о 2,5% на оборону будет сложно, но возможно – президент
Провести в жизнь соглашение политических партий о доведении к 2030 году оборонного бюджета до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) сложно, но возможно, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам главы государства, хотя не все партии подписали соглашение, он получил заверение, что в случае перераспределения большей части ВВП на социальные нужды повышение финансирования обороны одобрят и те, кто не подписал соглашение.
"Я считаю, что это (обязательство относительно 2,5%) - правильное решение, трудно реализуемое, если мы не будем стремиться к тому, чтобы перераспределение ВВП через бюджет было больше", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.
Лидер не подписавшей соглашение Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас сказал, что позиция партии относительно стремления к 2,5% не меняется - базовой линией социал-демократов являются международные обязательства, а смягчить скептицизм партии могло бы расширение понятий оборонной сферы и угроз национальной безопасности.
"Есть партии, у которых есть возможность неплохо выступить на ближайших выборах в сейм и которые довольно скептически настроены в этом отгошении, однако во время консультаций с их лидерами я получил заверение, что они не будут так категорически настроены (против) относительного повышения выдяелямых на оборону средств, если мы одновременно сможем достигнуть, чтобы и часть выделяемых на социальную защиту средств по сравнению с ВВП росла", - сказал глава государства о соглашении партий.
"Можно ли это сделать? Это сложно, но возможно", - добавил Г. Науседа.
По словам Г. Палуцкаса, ЛСДП поддерживает обязательство о выделении 2% ВВП на оборону перед НАТО, открыта для обсуждения повышения этой цифры, но дискуссия должна измениться в корне.
"(...) мы поддерживаем обязательства перед НАТО, которые являются международными - 2%, и это наша базовая линия. Мы можем дискутировать об увеличении расходов на оборону, а смягчить наш скептицизм может только расширение понятия обороны", - сказал Г. Палуцкас BNS.
По его словам, социал-демократы предлагают рассмотреть, не стоит ли включить в оборонную сферу проекты, связанные с молодежью, со здоровым образом жизни, финансирование научной сферы, а также не стоит ли понимать угрозы нацбезопасности шире, включая и вопросы социального отчуждения.
Парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились довести в 2030 году расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас Литва выделяет на оборону около 2% ВВП.