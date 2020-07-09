Турция превратит Софийский собор в мечеть 🔊 Воспроизвести



Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора Святой Софии на мечеть, сообщил журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны, передает



В своем Twitter журналист отметил, что об этом решении официально должны объявить 10 июля.



Сойлу уточнил, что оппозиция Турции не собирается выступать против смены статуса собора Святой Софии несмотря на то, что отменяется правительственное решение 1934 года.



Ранее президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил на критику ряда государств относительно возможной смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Также он посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений. Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора Святой Софии на мечеть, сообщил журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны, передает ВЗГЛЯД В своем Twitter журналист отметил, что об этом решении официально должны объявить 10 июля.Сойлу уточнил, что оппозиция Турции не собирается выступать против смены статуса собора Святой Софии несмотря на то, что отменяется правительственное решение 1934 года.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил на критику ряда государств относительно возможной смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Также он посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений. Еще в 2019 году Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.



В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.



vz.ru Категории: политика, культура, в мире, история Ключевые слова: Турция, Собор, решение, мечеть — статья прочитана 89 раз Комментарии