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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Паланге планируют построить комплекс геотермальных бассейнов СМИ
У аэропорта литовской Паланги – на бывшей военной базе – хотят построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.
По словам мэра Шарунаса Вайткуса, на территории в 50 гектаров уже меняют решения по общему плану.
"Мы хотим построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой. Ведь от Неринги до Паланги протянулась жила геотермальной воды. Вода находится на глубине километра, ее температура – около 40 градусов. Если этим воспользоваться, то могут появиться территории, которые будут действовать и зимой", – сообщил он газете.
Мэр утверждает, что подобное строительство не является функцией самоуправления, поэтому после подготовки документов территориального планирования будут искать инвесторов.
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