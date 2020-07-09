В Паланге планируют построить комплекс геотермальных бассейнов СМИ 🔊 Воспроизвести



У аэропорта литовской Паланги – на бывшей военной базе – хотят построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.



По словам мэра Шарунаса Вайткуса, на территории в 50 гектаров уже меняют решения по общему плану.



"Мы хотим построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой. Ведь от Неринги до Паланги протянулась жила геотермальной воды. Вода находится на глубине километра, ее температура – около 40 градусов. Если этим воспользоваться, то могут появиться территории, которые будут действовать и зимой", – сообщил он газете.



Мэр утверждает, что подобное строительство не является функцией самоуправления, поэтому после подготовки документов территориального планирования будут искать инвесторов. У аэропорта литовской Паланги – на бывшей военной базе – хотят построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.По словам мэра Шарунаса Вайткуса, на территории в 50 гектаров уже меняют решения по общему плану."Мы хотим построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой. Ведь от Неринги до Паланги протянулась жила геотермальной воды. Вода находится на глубине километра, ее температура – около 40 градусов. Если этим воспользоваться, то могут появиться территории, которые будут действовать и зимой", – сообщил он газете.Мэр утверждает, что подобное строительство не является функцией самоуправления, поэтому после подготовки документов территориального планирования будут искать инвесторов. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: курорт, паланга, туристы География: Литва, Паланга — статья прочитана 207 раз Комментарии