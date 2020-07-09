Европарламент одобрил ужесточение деятельности автоперевозчиков 🔊 Воспроизвести



Европарламент (ЕП) утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Литва и еще восемь стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету.



Европарламентарии одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвано улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП.



Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата каждые восемь недель грузовиков в страну регистрации. Западные европейцы утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, пытающиеся снизить затраты, учреждают одной стране, а действуют в совершенно другой. Европарламент (ЕП) утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Литва и еще восемь стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись этому пакету.Европарламентарии одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвано улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП.Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата каждые восемь недель грузовиков в страну регистрации. Западные европейцы утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, пытающиеся снизить затраты, учреждают одной стране, а действуют в совершенно другой. Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис ранее заявлял BNS, что Литва намерена обжаловать новые правила в Суде справедливости ЕС, если они будут приняты Европарламентом.



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В связи с тем, что Европарламент одобрил Пакет мобильности Евросоюза, ужесточающий правила деятельности автоперевозчиков, Литва намерена всеми правовыми средствами защищать интересы перевозчиков страны, утверждает премьер Саулюс Сквернялис.



"Литва придерживается последовательной позиции по применению принципов общего внутреннего рынка ЕС и его укреплению. Однако очевидно, что этот пакет правовых актов дискриминирует перевозчиков государств, находящихся у внешних границ ЕС по сравнению с перевозчиками других стран ЕС. Мы готовы защищать свою позицию правовыми мерами и ждем конкретных действий Еврокомиссии по смягчению негативных положений", – отметил С. Сквернялис в пресс-релизе.



Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что, защищая интересы своих перевозчиков, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Мальта и Кипр намерены обратиться в Суд справедливости Евросооюза по поводу неприемлемых положений Пакета мобильности.



"Литва разочарована этим решением Европарламента. Наряду с положительными положениями Пакета мобильности, такими, как например, улучшение условий работы и отдыха водителей грузовиков, приняты и предложения, которые окажут негативное влияние на цели климатической политики Евросоюза. Принято особо не благоприятное для Литвы положение о возвращении грузовиков каждые 8 недель, которое дискриминирует перевозчиков Литвы и других периферийных государств ЕС", – отметил глава МИД Линас Линкявичюс в заявлении.



МИД отмечает, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство до конца года провести оценку влияния положений Пакета мобильности, которые обязывают возвращать грузовики в страну регистрации каждые 8 недель Литва и другие страны, не одобряющие пакет, надеются, что после проведения оценки ЕК представит соответствующие изменения. Примечательно, что эти положения вступят в силу не ранее 2022 года.



Литва вместе с другими восемью странами ЕС не одобрила этот документ при его рассмотрении в Совете ЕС. По мнению Литвы, он является непропорциональным, дискриминирующим литовских перевозчиков и противоречащим "Зеленому" курсу Европы.



Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь месяцев повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.



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Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что поддерживает намерения литовского правительства обжаловать в Суде справедливости Евросоюза утвержденный Европарламентом Пакет мобильности, который предусматривает меры по ужесточению правил автоперевозок.



"Я поддерживаю инициативу правительства оспорить это решение, и считаю, что Литва, как и другие государства Восточной Европы, обладают правом защищать свои интересы до конца", – заявил президент в четверг на своей годовой пресс-конференции.



Он подчеркнул, что Литву не удовлетворяет предусмотренный в Пакете мобильности обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь недель.



"Приходится констатировать, что интересы крупных государств перевесили, и страны, находящиеся на периферии, на окраине территорий ЕС оказались в неравной конкуренции. Восьминедельный срок, хоть и более длительный, чем намечалось ранее, но все еще неприемлем с двух точек зрения. Во-первых, это совершенно ненужный перегон грузовиков по территории Евросоюза, а во-вторых, это фактор, загрязняющий природу, никак не согласующийся с амбициями "озеленения" экономики", – сказал президент. BNS Категории: экономика, авто, в Европе Ключевые слова: перевозчики, правила, ЕС, претензии — статья прочитана 223 раза Комментарии