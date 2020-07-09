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О коронавирусе в Литве сегодня, 9 июля



За сутки в Литве выявлено три случая коронавируса, общее число – 1857

За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.

За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 июля, 12:30

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