О коронавирусе в Литве сегодня, 9 июля 🔊 Воспроизвести



За сутки в Литве выявлено три случая коронавируса, общее число – 1857



За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.



В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.



За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987. За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 61 раз Комментарии