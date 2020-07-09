Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве в июне месячная инфляция, составляла 0,5%. Индекс потребительских цен на товары и услуги рос после месячного перерыва.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2019 года) была 1%, а среднегодовая – 1,9% (в мае – соответственно 0,3% и 2,1%).



Специалисты в сфере статистки утверждают, что ценовые изменения в основном вызваны повышением цен на горючее, ростом цен на средства личной гигиены, на фрукты, а также снижением цен на овощи, крепкие алкогольные напитки, не теплоэнергию и одежду.



За месяц потребительские цены на товары почти не изменились, а на услуги они выросли на 1,6%. За год потребительские цены снизились на 0,9%, а на услуги – выросли на 5,5%.



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В государствах Балтии годовая инфляция (12-тимесячная) фиксировалась в июне только в Литве, в Латвии и Эстонии в минувшем месяце потребительские цены на товары и услуги были ниже, чем год назад. В Литве в июне месячная инфляция, составляла 0,5%. Индекс потребительских цен на товары и услуги рос после месячного перерыва.По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2019 года) была 1%, а среднегодовая – 1,9% (в мае – соответственно 0,3% и 2,1%).Специалисты в сфере статистки утверждают, что ценовые изменения в основном вызваны повышением цен на горючее, ростом цен на средства личной гигиены, на фрукты, а также снижением цен на овощи, крепкие алкогольные напитки, не теплоэнергию и одежду.За месяц потребительские цены на товары почти не изменились, а на услуги они выросли на 1,6%. За год потребительские цены снизились на 0,9%, а на услуги – выросли на 5,5%.* * *В государствах Балтии годовая инфляция (12-тимесячная) фиксировалась в июне только в Литве, в Латвии и Эстонии в минувшем месяце потребительские цены на товары и услуги были ниже, чем год назад. По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве за год поднялся на 1%, а в Латвии и Эстонии снизился соответственно на 0,7% и на 1%.



За год потребительские товары в Литве снизились в цене на 0,9%, а услуги подорожали на 5,5%, в Латвии соответственно – подешевели на 1,6% и подорожали на 1,3%, в Эстонии – подешевели соответственно на 0,8% и на 1,2%.



В июне отмечалась месячная инфляция во всех трех странах.



В Литве потребительские цены за месяц выросли на 0,55, в Латвии – на 0,2%, в Эстонии – на 0,9%.



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Продажи недвижимости в Литве, которые весной достигли дна, растут второй месяц подряд, однако показатели все еще отстают от имевших место до карантина, сообщил Реестровый центр.



В первом полугодии этого года количество сделок купли-продажи недвижимого имущества составило 53,6 тыс. и было на 12% меньше, чем я в январе-июне прошлого года. Только в июне было зарегистрировано почти 9,9 тыс. сделок – на 7% меньше, чем в июне 2019 года, однако почти на 11% больше, чем в мае этого года.



"Июнь был первым месяцем, когда были зарегистрированы продажи квартир по всей стране, а в крупнейших городах страны они были выше, чем месяц назад, но рост все еще слишком мал. "Дно" количества зарегистрированных квартир было достигнуто в мае этого года", – заявил в пресс-релизе временно исполняющий обязанности Департамента данных и анализа Реестрового центра Паулюс Рудзскис.



В целом в стране было зарегистрировано продажа почти 14,1 тыс. квартир, что на 18% меньше, чем год назад. А только в июне – около 2,1 тыс. квартир, или на 27% меньше, чем в июне, но на 14,5% больше, чем в мае этого года.



В первом полугодии в стране зарегистрирована продажа 5,1 тыс. индивидуальных домов, это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. А только в июне была зарегистрирована продажа более чем 1 тыс. жилых домов – на 2% больше, чем в июне прошлого года и на 21% больше, чем в мае прошлого года.



В стране также зарегистрирована смена владельцев 26,3 тыс. земельных участков – на 10,5% меньше, чем в прошлом году. В июне таких сделок было более 5 тыс. – на 1% меньше, чем в июне 2019 года и на 6% больше, чем в мае.



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Компания информационных технологий Opera Limited, у которой более 360 млн пользователей намерена приобрести интернет-банк в Литве Fjord Bank, который в среду начал предоставлять услуги потребительских кредитов и принимать вклады исключительно по интернету. По вопросу приобретения Opera обратится в органы надзора, сообщил Fjord Bank.



Соглашение о купле-продаже акций между Opera и Fjord Bank было заключено в конце мая, когда был подписан договор об инвестициях и покупке акций. На его основании в начале июля Opera приобрела 9,9% акций специализированного банка, а оставшийся пакет в 90,1% акций приобретет после получения разрешений органов надзора.



"Присматриваясь к возможностям финансовых технологий в Европе, мы видим необходимость вовлечения большего числа и более крупных поставщиков услуг, которые бы создавали смарт-решения, позволяющие населению управлять личными финансами", – отметил в пресс-релизе руководитель Opera в сфере экспериментальных видео-платформ Кристиан Колондра.



В январе этого года Opera инвестировала в финансовые технологии и приобрела финскую компанию PocoSys.



Fjord Bank был учрежден в Литве весной 2017 года. У банка более 40 акционеров, в основном это частные инвесторы из Норвегии.



Учрежденная в 1995 году в Норвегии Opera сначала создавала решения в сфере интернет-поисковиков, браузеров, она постоянно расширяет спектр услуг под торговым знаком Opera. В данный момент компания действует в Европе, Африке и Азии.



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Дочернее предприятие латвийского энергетического гиганта Latvenergo в Литве Elektrum Lietuva начинает строительство парка солнечных установок мощностью 1,5 мегаватта на морском побережье. Завершить проект планируется в октябре, в него намечается вложить почти 1 млн евро.



Компания намерена привлечь более 1 тыс. частных потребителей, желающих приобрести удаленную солнечную установку и воспользоваться предназначенной для этого финансовой помощью, сообщила компания Elektrum Lietuva.



"Предоставив жителям возможность уже сейчас зарезервировать часть будущей солнечной электростанции, мы становимся вторым игроком на розничном рынке электроэнергии Литвы, предлагающим полный спектр услуг - от энергоснабжения домохозяцств, оборудования солнечных батарей на крыщах до выработки предназначенной для собственных нужд электроэнергии на удаленных электростанциях", - сказал для пресс-релиза директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.



Удаленный солнечный пакр Elektrum Lietuva в Клайпедском районе, недалеко от Прекуле, заработает в октябре. На площади три гектара будет оборудована электростанция 4,41 тыс. поликристаллических солнечных модулей, мощность которой составит 1499,74 киловатта.



По словам М. Гиги, солнечный парк будет вырабатывать в год около 1,55 млн киловатт-часов электроэнергии - столько, сколько ежегодно потребляет примерно 1 тыс. домохозяйств в Литве.



Elektrum Lietuva сейчас поставляет электроэнергию 7,5 тыс. предприятий и 700 домохозяйствам, у нее почти 300 солнечных установок.



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Контролируемая концерном SBA компания Utenos trikotazas прожала дочернее предприятие в Латвии Utenas trikotaza.



Купившее предприятие частное лицо собирается учредить в Даугавпилсе первый специализированный магазин Utenos trikotazas, который будет работать на основании франшизы, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



По словам главы Utenos trikotazas Пятраса Яшинскаса, франшиза выбрана для развития сети магазинов из-за возможностей ускоренного развития и эффективности затрат на администрирование бизнеса.



"С учетом того, что большую часть своей продукции мы экспортируем и мощности главного предприятия направлены на заказное производство, модель франшизы помогает нам эффективно распределить ресурсы и обеспечить устойчивое развитие сети магазинов", - сказал П. Яшинскас.



Сейчас в Литве действует 18 магазинов Utenos trikotazas, большинство которых управляется на основании франшизы.



Акции Utenos trikotazas котируются в Дополнительном списке биржи. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии