Antiwar США : вспомните, как Америка убивала солдат Москвы 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Michael Probst



Автор, бывший внешнеполитический советник президента Рейгана, предстает настоящим борцом за мир, разоблачая лицемерие обвинений США в адрес России. Как можно обвинять Москву во враждебности в Афганистане после поддержки Вашингтоном моджахедов? Или винить РФ в агрессивности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке после войн, которые США и союзники по НАТО провели в Югославии, Ливии, Ираке? Особенно горький сарказм вызывает у автора возмущение в США вокруг слухов о российских выплатах за убитых солдат США в Афганистане — как будто США не убивают своих врагов чужими руками по всему миру.



Политики, которые годами относились к России как к врагу, теперь возмущены непроверенными сведениями, что Москва якобы платила афганским талибам за убийство американских военных. Это, конечно, было бы возмутительно. Но теперь-то американские политики небось поняли, что чувствовали советские чиновники, когда Вашингтон снабжал афганских моджахедов ракетами «Стингер» и другим оружием, облегчая им убийство советских солдат. Политики, которые годами относились к России как к врагу, теперь возмущены непроверенными сведениями, что Москва якобы платила афганским талибам за убийство американских военных. Это, конечно, было бы возмутительно. Но теперь-то американские политики небось поняли, что чувствовали советские чиновники, когда Вашингтон снабжал афганских моджахедов ракетами «Стингер» и другим оружием, облегчая им убийство советских солдат.



Не друг свободы, но и не враг США



Владимир Путин — не друг свободы или Америки, он превратил Россию в оплот собственной власти. Однако зацикленные на Путине вашингтонские политики неверно понимают суть проблемы. Он представляет собой влиятельный, пусть и мрачный тип национализма, у которого в России глубокие корни. И каким бы ни было будущее Путина, нет никаких оснований ожидать, что на смену ему придет прозападный друг Вашингтона. У многих в Америке в фаворитах ходит Алексей Навальный. Однако одна критика Путина, льющаяся из уст Навального, еще не делает Навального настоящим либералом. Бывший коллега Навального в частном порядке предупреждает, что лидер оппозиции не менее авторитарен и националистически настроен, чем сам Путин. США мало что могут сделать, чтобы изменить эту древнюю страну.



Куда важнее, что это Вашингтон и его союзники отчасти создали как политика этого человека, которого теперь считают одним из своих злейших врагов. Бывший сотрудник КГБ Путин оказался человеком прагматичным и светским, а не верующим коммунистом. Он возник на фоне катастрофического президентства Бориса Ельцина, который откровенно не справился со сложной задачей перехода от тоталитарного коммунизма к демократическому капитализму. США бесстыдно вмешивались в выборы 1996 года, чтобы обеспечить победу Ельцину, что в конечном итоге и привело к появлению Путина.



Поначалу Путин не проявлял к Америке никакой враждебности. В самом деле: он разделяет горячую оппозицию Вашингтона исламскому терроризму, его правительство в начале 2000-х даже предоставило Америке материально-техническую помощь в Афганистане. Однако США последовательно относились к России как к побежденной стране, не принимая в расчет ее интересы. Отторжение Москвы никого не должно удивлять.



Америке просто отплатили за ложь



Например, Вашингтон и ведущие европейские державы лживо уверяли советских и российских политиков, что НАТО не будет расширяться до границ России, а потом ровно это и сделали; атаковали и расчленили Сербию, исторического союзника России, пытаясь к тому же оттереть Москву от любой роли на Балканах после конфликта; поддержали «цветные революции» в Грузии и на Украине, странах вдоль ее новой границы, у которых с ней давние связи; настаивали на включении Тбилиси и Киева в НАТО; добивались экономического господства на Украине; поддержали уличную революцию в Киеве против избранного пророссийского президента; проигнорировали интересы Москвы в других местах, в том числе в ее давней союзнице Сирии; предоставили помощь и оружие Украине в ее войне с этническими русскими повстанцами на Донбассе, которых поддерживает Москва; и, наконец, ведут против России неуклонно обостряющуюся экономическую войну.



Можно утверждать, хотя и не особенно убедительно, как мне кажется, что американская политика во всех этих случаях была правильной. Еще можно утверждать, что Москва не должна была отвечать политическими репрессиями и военной агрессией. Однако тем, кто ожидает ангельского поведения от российских националистов, следует подумать, как бы на аналогичное поведение Москвы отреагировали вашингтонские демократы и республиканцы. Представьте, что бы они сделали, если бы Советский Союз поддержал переворот в Мехико против избранного проамериканского правительства, а потом пригласил новый пророссийский режим в Варшавский договор. В Вашингтоне бы мигом появилась разъяренная толпа из представителей обеих партий и потребовала бы немедленных действий, ничуть не заботясь о чаяниях мексиканского народа и требованиях международного права. Критики доктрины сфер влияния сотрясали бы воздух в Сенате и Палате представителей, цитируя доктрину Монро, словно Священное писание. Члены партии войны и вовсе бы ликовали, отплясывая боевую джигу на лужайке у Капитолийского холма.



Разумеется, американские политики считают себя непорочными девами, которые выступают от имени всего человечества. Умилительная мысль, но такое видение США не слишком-то распространено за рубежом, даже в союзных государствах. В наши дни даже европейцы скорее поддержат Тегеран, чем Вашингтон, что свидетельствует о мрачной репутации администрации Трампа в таких важных элементах любой политики, как честность, последовательность, дальновидность и компетентность.



Поставьте себя на место русских



Будет нелишним взглянуть на вопросы безопасности с точки зрения Москвы. НАТО расширилась и остановилась в 135 километрах от Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, который в годы Второй мировой войны вынес ужасную блокаду. Запад постарался привести к власти на Украине враждебное Москве правительство — такое, которое могло бы закрыть военно-морскую базу России в Севастополе и добавить новые объекты и силы НАТО по всей южной границе России, совсем недалеко от ее центра. США и Европа систематически преследовали друзей Москвы, в том числе Сербию, Сирию и Северную Корею. Кроме того, союзники, но главным образом США, продолжают жестокий экономический натиск на Россию, выдвигая невыполнимые требования — например, оставить Крым, который исторически был частью России и где воссоединение с Россией поддерживает большинство населения. Даже если бы союзнические заявления о чистых и благородных намерениях были правдой, со стороны Москвы было бы наивно принимать их гарантии на веру — особенно памятуя о том, как себя ведут американцы. Вспомните хотя бы Муаммара Каддафи, который отказался от своих ракет и ядерных боеголовок, доверился Вашингтону, а в результате был зверски убит.



Разумеется, некоторые выходки русских возмутительны, потенциально даже нетерпимы. К таковым можно было бы отнести вмешательство в американские выборы, если это правда, — но на деле убедительных доказательств участия в этом российского правительства мы так и не увидели. Ханжество же Вашингтона особенно постыдно. Дов Левин (Dov Levin) из Университета Карнеги Меллона подсчитал, что в период с 1946 по 2000 годы США вмешивались в 81 выборную кампанию за рубежом, в том числе в России. Причем сделали это без явного сожаления и уж конечно без извинений. Член давнишней комиссии Чёрча (орган, созданный в 1975-м году сенатом США для расследования законности некоторых действий ЦРУ и ФБР — прим. ред.) Лох Джонсон (Loch Johnson) признался: «Мы занимаемся такими вещами с самого создания ЦРУ в 1947 году».



Сомнительные обвинения



Обвинение, что Россия платила талибам за убийство американцев, куда серьезнее и заслуживает строгой оценки. Но, во-первых, оно может быть неправдой. На самом деле, есть масса причин в этом усомниться. Принимая во внимание множество заведомых фальшивок, вброшенных, чтобы втравить США в войну с Ираком, политики к таким заявлениям должны быть настроены скептически и особенно бдительны. Это вдвойне справедливо для публикаций «Нью-Йорк таймс», которая немало сделала для тиражирования лжи, необходимой администрации Буша для развязывания войны в Ираке.



В данном случае обвинения, по-видимому, строятся на показаниях афганских пленников — боевиков Талибана* (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) и наемных бандитов. С ними соответствующим образом поработало кабульское правительство — разумеется, заинтересованное в том, чтобы Америка со своим военным контингентом никуда не уходила бы из Афганистана. Как предупредил бывший сотрудник ЦРУ и следователь Джон Кириаку: «Когда вы арестовали человека и допрашиваете его, он расскажет вам все, что, как ему кажется, вы хотите услышать». А допрашивающее правительство, конечно, объяснило союзникам, что оно хочет услышать.



Но здесь не согласны даже спецслужбы. Пресс-секретарь президента Кейли Макинани (Kayleigh McEnany) сообщила, что «в разведывательном сообществе нет единого мнения по поводу этих утверждений». Представитель Пентагона Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman) пояснил: «На сегодняшний день у Министерства обороны нет никаких улик, подтверждающих недавние обвинения». По-видимому, особые сомнения высказало Агентство национальной безопасности. Неназванный сотрудник разведки сказал «Си-би-эс», что обвинение «идет вразрез с устоявшимся и подтвержденными тактиками талибов* и клана Хаккани (Хаккани — враждебная США военно-политическая вооруженная группировка в Афганистане — прим. ред.)» и «не подкреплено должным количеством ссылок». Сомнительные обвинения в сговоре штаба Трампа с Россией показывают, почему все утверждения с политическим подтекстом должны тщательно проверяться.



История с якобы имевшими место выплатами талибам от России кажется особенно сомнительной. Путин — рациональный международный игрок, который сознательно избегал прямой военной конфронтации с Америкой. Нравственных ограничений против такой политики у него нет, но он понимает, что такого рода обвинения окажутся политическим динамитом и повлекут за собой возмездие. Было бы разумнее представить себе разработку таких мер без его ведома — но и это маловероятно.



Кроме того, платить за убийство американских солдат — тактика по меньшей мере странная. У талибов* уже и так есть стимул убивать американцев: они воюют с военными США уже почти 20 лет. И убивают американцев каждый год. Обычная тактика правительств, в том числе Вашингтона, в таких случаях состоит не в «плате за каждую голову», а в том, чтобы предлагать финансовую и/или материальную поддержку: такую поддержку проще оказывать, и она в любом случае приводит к потерям противника. Наконец, денежные выплаты попросту перестанут работать, если повстанцы решат, что в их интересах боевые действия прекратить — как это и имело место с талибами в феврале, когда группировка заключила соглашение, за которым должен последовать вывод американских войск.



Убийство вражеских солдат чужими руками



Наконец, нет никаких доказательств, что Россия получила за свои деньги солидный результат — если предположить, что обвинение верно. В 2018 году погибло 15 американских военнослужащих, из которых 10 в бою. В прошлом году погибло 22, из которых 16 в бою. В этом году были убиты 9 человек. Вашингтон положил в Ираке и Афганистане тысячи жизней — одну-две смерти в месяц наши военные уже даже не замечают. Политических итогов тоже не последовало: вступив в должность в 2017 году, Дональд Трамп оказался единственным человеком во всем американском правительстве, который захотел вывести войска. Он и сейчас в одиночестве — и ему противостоит практически весь внешнеполитический истеблишмент и Конгресс, которые, судя по всему, собираются воевать на Ближнем Востоке и в Афганистане до скончания века.



Разумеется, американские политики считают себя непорочными девами, которые выступают от имени всего человечества. Умилительная мысль, но такое видение США не слишком-то распространено за рубежом, даже в союзных государствах. В наши дни даже европейцы скорее поддержат Тегеран, чем Вашингтон, что свидетельствует о мрачной репутации администрации Трампа в таких важных элементах любой политики, как честность, последовательность, дальновидность и компетентность.



Но предположим, что обвинения верны. Звучит просто ужасно — плата за убийство американских солдат. Но по сути к таким вещам — гибели чужих солдат — приводит едва ли не каждая программа военной помощи и поставок оружия. Ранее ходили слухи, что Россия поставляет талибам стрелковое оружие, а это тоже чревато гибелью американцев. К сожалению, для правительств по всему миру такие поставки являются обычным делом — и США тут совсем не исключение.



И действительно, разве не это же самое США и проделывали в Афганистане после вторжения Москвы? Предоставлялось всё: от противопехотных мин до ракет «Стингер». Последние сбивали советские вертолеты и самолеты, подрывая превосходство Советской Армии в воздухе. Вашингтон желал смерти советских военнослужащих — и чем больше, чем лучше. И они погибали. За девять лет в Афганистане погибло примерно 15 000 человек и еще 35 000 получили ранения — многие из них пострадали из-за американских поставок. В конце концов это побудило Москву вывести войска. Поэтому к жалобам Вашингтона в России не очень-то прислушиваются. Выступавший недавно представитель Госдумы Алексей Журавлев заметил, что Америка потратила миллиарды долларов, чтобы убить «тысячи и тысячи» советских солдат. При этом он подчеркнул, что за весь прошлый год в Афганистане погибло лишь 22 американских солдата.



США тоже делают это



Вспомним: Вашингтон годами обучал и вооружал сирийских повстанцев. Для чего? Чтобы убивать сирийских солдат. Два года назад американские войска уничтожили десятки, а возможно, и сотни российских наемников из «группы Вагнера», которая приближалась к позициям США — возможно, без разрешения Москвы. Американские силы защищались, но в каких условиях? Они незаконно оккупировали территорию другой страны и столкнулись с группой, призванной законным правительством этой страны для защиты своей территории.



Сегодня Вашингтон продает военные самолеты Саудовской Аравии, поставляет саудовцам боеприпасы и обслуживает их вооружения. Зачем? Чтобы саудиты убивали йеменцев — в основном мирных жителей. Напрямую за убийство йеменцев правительство США саудитам не платит. Но это и не нужно. В любом случае, американские власти позволяют саудовскому королевскому двору убивать без стеснения и беспорядочно.



Наконец, США снабжали наличными и оружием и обучали украинских военных. Смертоносная помощь включала в себя и противотанковые ракеты Javelin («Копье»). Цель у этих платежей и помощи — убийство российских солдат и этнических русских повстанцев. Приплачивают ли США «на чай» за каждого убитого русского, значения не имеет. Цель у американской помощи одна: мертвые русские и мертвые союзники русских. Однако политики в Вашингтоне делают вид, будто шокированы одной мыслью, что Москва может в ответ помочь талибам убить побольше американцев.



Так что же делать?



Во-первых, выведите американские войска из Афганистана, Сирии и других зон конфликта, где американским интересам ничего не угрожает. Взгляните на карту: Афганистан не имеет для США значения. Сирия Америке тоже не угрожает. Присутствие Вашингтона ни в одной из этих стран не имеет никакого отношения к борьбе с террористами, которые орудуют по всему миру. Вместо этого Вашингтон потратил два десятилетия на идеологическую войну, пытаясь выстроить в Средней Азии либеральную демократию. И до сих пор пытается «пересоздать» на свой лад ближневосточную страну под названием Сирия, разрушенную десятилетней гражданской войной и вмешательством извне. Это бессмысленные действия, которые никак не оправдывают растрату американских денег и жизней. Кроме того, эти вмешательства дают другим странам — в том числе и России — возможность в отместку обескровить США борьбой во множестве точек планеты.



Во-вторых, начните серьезные переговоры с Россией, чтобы положить конец тому, что уже вылилось в холодную войну в миниатюре. Предложите отменить санкции и остановить расширение НАТО. Прекратите помощь, предназначенную для убийства русских. Взамен предложите Москве выйти из Донбасса, не вмешиваться в американские выборы (хотя русские, похоже, доселе и не вмешивались), а если в конце концов отыщутся доказательства — прекратить науськивать талибов убивать американцев. Завяжите более дружеские отношения — это пойдет на пользу обоим народам. Почему политикам из Вашингтона так трудно понять: если США считают Москву врагом, то она рано или поздно отплатит той же монетой?



Особенно нелепо со стороны Вашингтона подталкивать Россию к Китаю, одновременно развязывая холодную войну против Пекина. Партия войны на самом деле двухпартийна и безрассудна — и ей, похоже, доставляет удовольствие воевать или конфликтовать со все большим числом стран. Иногда кажется, что самая заветная мечта неоконсерваторов — это воевать со всем остальным миром, лишь бы продемонстрировать нравственную правоту и военное превосходство Америки.



Не играйте роль инженю



Итак: обвинения, будто Россия платила за нападение на американских военнослужащих, — эти обвинения тревожат, и среди растревоженных по понятным причинам есть и вашингтонские политики. Но отправной точкой должна стать честная оценка, насколько такие обвинения соответствуют действительности. Американскому народу не раз врали, чтобы втравить его в войну. И это может легко повториться.



Кроме того, дяде Сэму пора бросить свою изрядно надоевшую роль этакой инженю в надоевшей пьесе об оскорбленной невинности. Политики, нацеленные против Москвы, должны признать: политика США в отношении России безоговорочно враждебна и рассматривает Россию как врага. Пока Вашингтон не откажется от этой своей неоправданной и контрпродуктивной политики, не стоит удивляться, если Москва будет отвечать той же враждебностью и неприязнью. К сожалению, от этого проигрывают оба народа.



*террористическая организация, запрещена в РФ



Автор: Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow) для Antiwar.com, США, перевод Увы, именно этим соперничающие на международной арене правительства занимаются с момента появления на свет национальных государств. Гневаться и негодовать легко. Труднее найти решения — особенно с учетом того, что США сами приложили руку к тому, чтобы испортить с Москвой отношения.Владимир Путин — не друг свободы или Америки, он превратил Россию в оплот собственной власти. Однако зацикленные на Путине вашингтонские политики неверно понимают суть проблемы. Он представляет собой влиятельный, пусть и мрачный тип национализма, у которого в России глубокие корни. И каким бы ни было будущее Путина, нет никаких оснований ожидать, что на смену ему придет прозападный друг Вашингтона. У многих в Америке в фаворитах ходит Алексей Навальный. Однако одна критика Путина, льющаяся из уст Навального, еще не делает Навального настоящим либералом. Бывший коллега Навального в частном порядке предупреждает, что лидер оппозиции не менее авторитарен и националистически настроен, чем сам Путин. США мало что могут сделать, чтобы изменить эту древнюю страну.Куда важнее, что это Вашингтон и его союзники отчасти создали как политика этого человека, которого теперь считают одним из своих злейших врагов. Бывший сотрудник КГБ Путин оказался человеком прагматичным и светским, а не верующим коммунистом. Он возник на фоне катастрофического президентства Бориса Ельцина, который откровенно не справился со сложной задачей перехода от тоталитарного коммунизма к демократическому капитализму. США бесстыдно вмешивались в выборы 1996 года, чтобы обеспечить победу Ельцину, что в конечном итоге и привело к появлению Путина.Поначалу Путин не проявлял к Америке никакой враждебности. В самом деле: он разделяет горячую оппозицию Вашингтона исламскому терроризму, его правительство в начале 2000-х даже предоставило Америке материально-техническую помощь в Афганистане. Однако США последовательно относились к России как к побежденной стране, не принимая в расчет ее интересы. Отторжение Москвы никого не должно удивлять.Например, Вашингтон и ведущие европейские державы лживо уверяли советских и российских политиков, что НАТО не будет расширяться до границ России, а потом ровно это и сделали; атаковали и расчленили Сербию, исторического союзника России, пытаясь к тому же оттереть Москву от любой роли на Балканах после конфликта; поддержали «цветные революции» в Грузии и на Украине, странах вдоль ее новой границы, у которых с ней давние связи; настаивали на включении Тбилиси и Киева в НАТО; добивались экономического господства на Украине; поддержали уличную революцию в Киеве против избранного пророссийского президента; проигнорировали интересы Москвы в других местах, в том числе в ее давней союзнице Сирии; предоставили помощь и оружие Украине в ее войне с этническими русскими повстанцами на Донбассе, которых поддерживает Москва; и, наконец, ведут против России неуклонно обостряющуюся экономическую войну.Можно утверждать, хотя и не особенно убедительно, как мне кажется, что американская политика во всех этих случаях была правильной. Еще можно утверждать, что Москва не должна была отвечать политическими репрессиями и военной агрессией. Однако тем, кто ожидает ангельского поведения от российских националистов, следует подумать, как бы на аналогичное поведение Москвы отреагировали вашингтонские демократы и республиканцы. Представьте, что бы они сделали, если бы Советский Союз поддержал переворот в Мехико против избранного проамериканского правительства, а потом пригласил новый пророссийский режим в Варшавский договор. В Вашингтоне бы мигом появилась разъяренная толпа из представителей обеих партий и потребовала бы немедленных действий, ничуть не заботясь о чаяниях мексиканского народа и требованиях международного права. Критики доктрины сфер влияния сотрясали бы воздух в Сенате и Палате представителей, цитируя доктрину Монро, словно Священное писание. Члены партии войны и вовсе бы ликовали, отплясывая боевую джигу на лужайке у Капитолийского холма.Разумеется, американские политики считают себя непорочными девами, которые выступают от имени всего человечества. Умилительная мысль, но такое видение США не слишком-то распространено за рубежом, даже в союзных государствах. В наши дни даже европейцы скорее поддержат Тегеран, чем Вашингтон, что свидетельствует о мрачной репутации администрации Трампа в таких важных элементах любой политики, как честность, последовательность, дальновидность и компетентность.Будет нелишним взглянуть на вопросы безопасности с точки зрения Москвы. НАТО расширилась и остановилась в 135 километрах от Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, который в годы Второй мировой войны вынес ужасную блокаду. Запад постарался привести к власти на Украине враждебное Москве правительство — такое, которое могло бы закрыть военно-морскую базу России в Севастополе и добавить новые объекты и силы НАТО по всей южной границе России, совсем недалеко от ее центра. США и Европа систематически преследовали друзей Москвы, в том числе Сербию, Сирию и Северную Корею. Кроме того, союзники, но главным образом США, продолжают жестокий экономический натиск на Россию, выдвигая невыполнимые требования — например, оставить Крым, который исторически был частью России и где воссоединение с Россией поддерживает большинство населения. Даже если бы союзнические заявления о чистых и благородных намерениях были правдой, со стороны Москвы было бы наивно принимать их гарантии на веру — особенно памятуя о том, как себя ведут американцы. Вспомните хотя бы Муаммара Каддафи, который отказался от своих ракет и ядерных боеголовок, доверился Вашингтону, а в результате был зверски убит.Разумеется, некоторые выходки русских возмутительны, потенциально даже нетерпимы. К таковым можно было бы отнести вмешательство в американские выборы, если это правда, — но на деле убедительных доказательств участия в этом российского правительства мы так и не увидели. Ханжество же Вашингтона особенно постыдно. Дов Левин (Dov Levin) из Университета Карнеги Меллона подсчитал, что в период с 1946 по 2000 годы США вмешивались в 81 выборную кампанию за рубежом, в том числе в России. Причем сделали это без явного сожаления и уж конечно без извинений. Член давнишней комиссии Чёрча (орган, созданный в 1975-м году сенатом США для расследования законности некоторых действий ЦРУ и ФБР — прим. ред.) Лох Джонсон (Loch Johnson) признался: «Мы занимаемся такими вещами с самого создания ЦРУ в 1947 году».Обвинение, что Россия платила талибам за убийство американцев, куда серьезнее и заслуживает строгой оценки. Но, во-первых, оно может быть неправдой. На самом деле, есть масса причин в этом усомниться. Принимая во внимание множество заведомых фальшивок, вброшенных, чтобы втравить США в войну с Ираком, политики к таким заявлениям должны быть настроены скептически и особенно бдительны. Это вдвойне справедливо для публикаций «Нью-Йорк таймс», которая немало сделала для тиражирования лжи, необходимой администрации Буша для развязывания войны в Ираке.В данном случае обвинения, по-видимому, строятся на показаниях афганских пленников — боевиков Талибана* (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) и наемных бандитов. С ними соответствующим образом поработало кабульское правительство — разумеется, заинтересованное в том, чтобы Америка со своим военным контингентом никуда не уходила бы из Афганистана. Как предупредил бывший сотрудник ЦРУ и следователь Джон Кириаку: «Когда вы арестовали человека и допрашиваете его, он расскажет вам все, что, как ему кажется, вы хотите услышать». А допрашивающее правительство, конечно, объяснило союзникам, что оно хочет услышать.Но здесь не согласны даже спецслужбы. Пресс-секретарь президента Кейли Макинани (Kayleigh McEnany) сообщила, что «в разведывательном сообществе нет единого мнения по поводу этих утверждений». Представитель Пентагона Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman) пояснил: «На сегодняшний день у Министерства обороны нет никаких улик, подтверждающих недавние обвинения». По-видимому, особые сомнения высказало Агентство национальной безопасности. Неназванный сотрудник разведки сказал «Си-би-эс», что обвинение «идет вразрез с устоявшимся и подтвержденными тактиками талибов* и клана Хаккани (Хаккани — враждебная США военно-политическая вооруженная группировка в Афганистане — прим. ред.)» и «не подкреплено должным количеством ссылок». Сомнительные обвинения в сговоре штаба Трампа с Россией показывают, почему все утверждения с политическим подтекстом должны тщательно проверяться.История с якобы имевшими место выплатами талибам от России кажется особенно сомнительной. Путин — рациональный международный игрок, который сознательно избегал прямой военной конфронтации с Америкой. Нравственных ограничений против такой политики у него нет, но он понимает, что такого рода обвинения окажутся политическим динамитом и повлекут за собой возмездие. Было бы разумнее представить себе разработку таких мер без его ведома — но и это маловероятно.Кроме того, платить за убийство американских солдат — тактика по меньшей мере странная. У талибов* уже и так есть стимул убивать американцев: они воюют с военными США уже почти 20 лет. И убивают американцев каждый год. Обычная тактика правительств, в том числе Вашингтона, в таких случаях состоит не в «плате за каждую голову», а в том, чтобы предлагать финансовую и/или материальную поддержку: такую поддержку проще оказывать, и она в любом случае приводит к потерям противника. Наконец, денежные выплаты попросту перестанут работать, если повстанцы решат, что в их интересах боевые действия прекратить — как это и имело место с талибами в феврале, когда группировка заключила соглашение, за которым должен последовать вывод американских войск.Наконец, нет никаких доказательств, что Россия получила за свои деньги солидный результат — если предположить, что обвинение верно. В 2018 году погибло 15 американских военнослужащих, из которых 10 в бою. В прошлом году погибло 22, из которых 16 в бою. В этом году были убиты 9 человек. Вашингтон положил в Ираке и Афганистане тысячи жизней — одну-две смерти в месяц наши военные уже даже не замечают. Политических итогов тоже не последовало: вступив в должность в 2017 году, Дональд Трамп оказался единственным человеком во всем американском правительстве, который захотел вывести войска. Он и сейчас в одиночестве — и ему противостоит практически весь внешнеполитический истеблишмент и Конгресс, которые, судя по всему, собираются воевать на Ближнем Востоке и в Афганистане до скончания века.Разумеется, американские политики считают себя непорочными девами, которые выступают от имени всего человечества. Умилительная мысль, но такое видение США не слишком-то распространено за рубежом, даже в союзных государствах. В наши дни даже европейцы скорее поддержат Тегеран, чем Вашингтон, что свидетельствует о мрачной репутации администрации Трампа в таких важных элементах любой политики, как честность, последовательность, дальновидность и компетентность.Но предположим, что обвинения верны. Звучит просто ужасно — плата за убийство американских солдат. Но по сути к таким вещам — гибели чужих солдат — приводит едва ли не каждая программа военной помощи и поставок оружия. Ранее ходили слухи, что Россия поставляет талибам стрелковое оружие, а это тоже чревато гибелью американцев. К сожалению, для правительств по всему миру такие поставки являются обычным делом — и США тут совсем не исключение.И действительно, разве не это же самое США и проделывали в Афганистане после вторжения Москвы? Предоставлялось всё: от противопехотных мин до ракет «Стингер». Последние сбивали советские вертолеты и самолеты, подрывая превосходство Советской Армии в воздухе. Вашингтон желал смерти советских военнослужащих — и чем больше, чем лучше. И они погибали. За девять лет в Афганистане погибло примерно 15 000 человек и еще 35 000 получили ранения — многие из них пострадали из-за американских поставок. В конце концов это побудило Москву вывести войска. Поэтому к жалобам Вашингтона в России не очень-то прислушиваются. Выступавший недавно представитель Госдумы Алексей Журавлев заметил, что Америка потратила миллиарды долларов, чтобы убить «тысячи и тысячи» советских солдат. При этом он подчеркнул, что за весь прошлый год в Афганистане погибло лишь 22 американских солдата.Вспомним: Вашингтон годами обучал и вооружал сирийских повстанцев. Для чего? Чтобы убивать сирийских солдат. Два года назад американские войска уничтожили десятки, а возможно, и сотни российских наемников из «группы Вагнера», которая приближалась к позициям США — возможно, без разрешения Москвы. Американские силы защищались, но в каких условиях? Они незаконно оккупировали территорию другой страны и столкнулись с группой, призванной законным правительством этой страны для защиты своей территории.Сегодня Вашингтон продает военные самолеты Саудовской Аравии, поставляет саудовцам боеприпасы и обслуживает их вооружения. Зачем? Чтобы саудиты убивали йеменцев — в основном мирных жителей. Напрямую за убийство йеменцев правительство США саудитам не платит. Но это и не нужно. В любом случае, американские власти позволяют саудовскому королевскому двору убивать без стеснения и беспорядочно.Наконец, США снабжали наличными и оружием и обучали украинских военных. Смертоносная помощь включала в себя и противотанковые ракеты Javelin («Копье»). Цель у этих платежей и помощи — убийство российских солдат и этнических русских повстанцев. Приплачивают ли США «на чай» за каждого убитого русского, значения не имеет. Цель у американской помощи одна: мертвые русские и мертвые союзники русских. Однако политики в Вашингтоне делают вид, будто шокированы одной мыслью, что Москва может в ответ помочь талибам убить побольше американцев.Во-первых, выведите американские войска из Афганистана, Сирии и других зон конфликта, где американским интересам ничего не угрожает. Взгляните на карту: Афганистан не имеет для США значения. Сирия Америке тоже не угрожает. Присутствие Вашингтона ни в одной из этих стран не имеет никакого отношения к борьбе с террористами, которые орудуют по всему миру. Вместо этого Вашингтон потратил два десятилетия на идеологическую войну, пытаясь выстроить в Средней Азии либеральную демократию. И до сих пор пытается «пересоздать» на свой лад ближневосточную страну под названием Сирия, разрушенную десятилетней гражданской войной и вмешательством извне. Это бессмысленные действия, которые никак не оправдывают растрату американских денег и жизней. Кроме того, эти вмешательства дают другим странам — в том числе и России — возможность в отместку обескровить США борьбой во множестве точек планеты.Во-вторых, начните серьезные переговоры с Россией, чтобы положить конец тому, что уже вылилось в холодную войну в миниатюре. Предложите отменить санкции и остановить расширение НАТО. Прекратите помощь, предназначенную для убийства русских. Взамен предложите Москве выйти из Донбасса, не вмешиваться в американские выборы (хотя русские, похоже, доселе и не вмешивались), а если в конце концов отыщутся доказательства — прекратить науськивать талибов убивать американцев. Завяжите более дружеские отношения — это пойдет на пользу обоим народам. Почему политикам из Вашингтона так трудно понять: если США считают Москву врагом, то она рано или поздно отплатит той же монетой?Особенно нелепо со стороны Вашингтона подталкивать Россию к Китаю, одновременно развязывая холодную войну против Пекина. Партия войны на самом деле двухпартийна и безрассудна — и ей, похоже, доставляет удовольствие воевать или конфликтовать со все большим числом стран. Иногда кажется, что самая заветная мечта неоконсерваторов — это воевать со всем остальным миром, лишь бы продемонстрировать нравственную правоту и военное превосходство Америки.Итак: обвинения, будто Россия платила за нападение на американских военнослужащих, — эти обвинения тревожат, и среди растревоженных по понятным причинам есть и вашингтонские политики. Но отправной точкой должна стать честная оценка, насколько такие обвинения соответствуют действительности. Американскому народу не раз врали, чтобы втравить его в войну. И это может легко повториться.Кроме того, дяде Сэму пора бросить свою изрядно надоевшую роль этакой инженю в надоевшей пьесе об оскорбленной невинности. Политики, нацеленные против Москвы, должны признать: политика США в отношении России безоговорочно враждебна и рассматривает Россию как врага. Пока Вашингтон не откажется от этой своей неоправданной и контрпродуктивной политики, не стоит удивляться, если Москва будет отвечать той же враждебностью и неприязнью. К сожалению, от этого проигрывают оба народа.Автор: Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow) для Antiwar.com, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: русские, президент, США, афганистан, скандал, талибы, убийства, войска, вывод — статья прочитана 103 раза Комментарии