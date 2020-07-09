В Литве на Куршской косе ищут варианты оживления туризма 🔊 Воспроизвести Фото Виктора ГРЕЦКАСА, "Обзор"







Способы оживления туристического потока, который резко спал в условиях пандемии коронавируса, ищут в литовской части Куршской косы, примерно половина которой принадлежит России. В поселке Нида открывается для посетителей действующий маяк, местный аэродром начал принимать малые самолеты, а в посёлке Прейла разрешён подъём на 53-метровую дюну, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



Самый высокий маяк Литвы в Ниде в том числе туристическом объектом станет 9 июля. Поднявшись на него, вы оказываетесь на высоте 80 м над уровнем моря. Сигнал виден на расстоянии 41 км. Высота навигационного сооружения составляет 29 м, стоит оно на более чем 50-метровой горе Урбас - громадной песчаной дюне. Историю маяка условно можно разделить на два периода. Он был построен в 1871 году. Тогда это была территории Германии. Оригинал конца XIX века не сохранился. Шестигранное строение из красного кирпича в 1944 году было взорвано отступающим вермахтом. Навигационное сооружение отстроено в 1953 году. Самый высокий маяк Литвы в Ниде в том числе туристическом объектом станет 9 июля. Поднявшись на него, вы оказываетесь на высоте 80 м над уровнем моря. Сигнал виден на расстоянии 41 км. Высота навигационного сооружения составляет 29 м, стоит оно на более чем 50-метровой горе Урбас - громадной песчаной дюне. Историю маяка условно можно разделить на два периода. Он был построен в 1871 году. Тогда это была территории Германии. Оригинал конца XIX века не сохранился. Шестигранное строение из красного кирпича в 1944 году было взорвано отступающим вермахтом. Навигационное сооружение отстроено в 1953 году. В понедельник за взлетно-посадочной полосой Ниды длиной 815 метров и шириной 30 метров был официально узаконен статус аэродрома. Местные власти добивались его несколько лет, однако ранее этого не позволяли законы, регулирующие полеты гражданской авиации в пограничной зоне Литвы. Правовые акты удалось подправить в нужном русле, и теперь легкомоторные самолеты могут приземляться в Ниде.



В тот же понедельник в поселке Прейла открылась для посещения 53-метровая дюна - одна из самых высоких на косе. Национальный парк Куршской косы проложил для этого тропу с деревянным настилом, а на вершине оборудовал обзорную площадку. Свободное вне проложенных троп гуляние по заповедной территории и подъем в неустановленных местах на дюны не разрешаются из-за хрупкости местной экосистемы.



Куршская коса как уникальный природный объект с песчаными дюнами высотой до 70 метров по совместной заявке Литвы и РФ внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. ТАСС Категории: в странах Балтии Ключевые слова: туризм, Нида, Куршская коса, Прейла, маяк — статья прочитана 135 раз Комментарии