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Век свободы не видать? Новости от FITZROY на 9 июля

Marko Djurica | Reuters


Беспорядки в Белграде: десятки пострадавших в борьбе против карантина и комендантского часа

Трамп — ВОЗу: “Не надо нас лечить!”

Голландские полицейские обнаружили пыточные камеры в морских контейнерах

Билет домой или пуля: Китай охотится на своих “невозвращенцев”

Урожай эстонской клубники почти весь остался на полях

Запретить TikTok — и будет всё тип-топ

Подробнее здесь на FITZROY
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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 190 раз
добавлена сегодня, 9 июля, 08:40

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