В Литве замахнулись на статус главного союзника США в регионе 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA



Литовский консерватор обратился в МИД и Минобороны с предложением установить стратегическое партнерство с Вашингтоном в области обороны. Член партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), зампредседателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что Литва должна стремиться к статусу главного союзника США в регионе. Об этом сообщает



С предложением установить стратегическое партнерство с Вашингтоном в области обороны депутат обратился к главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу и министру обороны Раймундасу Кароблису. Литовский консерватор обратился в МИД и Минобороны с предложением установить стратегическое партнерство с Вашингтоном в области обороны. Член партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), зампредседателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что Литва должна стремиться к статусу главного союзника США в регионе. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.С предложением установить стратегическое партнерство с Вашингтоном в области обороны депутат обратился к главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу и министру обороны Раймундасу Кароблису. По мнению парламентария, для Литвы важно иметь как можно больше военных сил США в регионе. Касчюнас считает, что это способствует безопасности не только Литвы, но и всего трансатлантического сообщества.



"Поэтому необходимо активно поддерживать размещение войск США в Польше и стремиться использовать момент "перегруппировки" американских войск в Европе. Вывод военных США из Германии не следует называть "ослаблением НАТО" или "сокращением участия США в Европе", а следует подчеркнуть возможность для США переместить часть сил ближе к восточному флангу, тем самым укрепляя безопасность всей Европы. Также безотлагательно выполнить обещания по улучшению условий обучения и тренировок союзных солдат в Литве. Без надлежащей инфраструктуры, такой как расширение полигонов, нереально ожидать постоянного развертывания военных США", – заявил депутат.



Касчюнас считает, что для этого Литва должна выделять наибольшую долю ВВП в регионе на оборону, активнее участвовать в международных операциях США и развивать в сотрудничестве с Вашингтоном стратегические оборонные проекты.



Опрос населения Литвы, проведенный в этом году, показал снижение показателя дружелюбия к США. Отмечается, что 22 процента литовцев считают, что эта страна угрожает Литве, в то время как в 2016 году такого мнения придерживались только семь процентов респондентов.



"Такие изменения в оценке США можно объяснить негативным отношением литовского народа к президенту этой страны Дональду Трампу. На это также влияет тот факт, что США переосмысливают свою роль в решении глобальных проблем, уделяя больше внимания Китаю, чья растущая мощь в мире приводит к новым вызовам, и Европа стала рассматриваться как отдельные государства, а не как общий регион", – заявил Касчюнас.



Депутат заявил, что отношение европейских стран к Китаю, его инвестициям и сопутствующим рискам станет важным фактором для США в оценке надежности союзников и партнеров. "Это вызов, но вместе с тем и возможность, которой Литва может воспользоваться", – сказал он.



Касчюнас принадлежит к партии консерваторов, которые известны своей жесткой антироссийской позицией и русофобской риторикой. Литовские депутаты постоянно заявляют об угрозе "российского влияния" и рисках для национальной безопасности страны. Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и предупреждать студентов литовских вузов о "российской агрессии".



В свою очередь, российская сторона неоднократно подчеркивала, что поведение литовских политиков крайне далеко от демократических ценностей, которые они проповедуют.



"Российская угроза"



НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.



Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают



Ранее Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оснащения, ориентировочная стоимость составляет 380 миллионов долларов (335,9 миллиона евро).



В интервью Sputnik Литва военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что подобная покупка является накладной для бюджета балтийской республики, однако США может предложить Литве взять кредит, за который будут расплачиваться следующие поколения литовских граждан. По его мнению, США требуют, чтобы страны НАТО платили два процента своего ВВП, чтобы они покупали американскую технику и никакую другую. Таким образом, считает эксперт, Вашингтон стремится обеспечить заказами свой военно-промышленный комплекс. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, войска, вывод, Трамп, базы — статья прочитана 132 раза Комментарии