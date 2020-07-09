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На Украине закрыли дело против экс-президента страны Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает РУБАЛТИК.
«Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого» — написал адвокат.
Новиков добавил, что на следователей оказывалось давление, «о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе».
Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
В начале июля экс-глава Украины заявил, что на него возбуждено 24 уголовных дела. В преследовании политик обвинил администрацию нынешнего президента Владимира Зеленского.
rubaltic.ru
Категории: общество, чп и криминал, политика
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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