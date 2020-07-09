На Украине закрыли дело против экс-президента страны Порошенко 🔊 Воспроизвести Источник изображения: gordonua.com



Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает



«Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого» — написал адвокат.



Новиков добавил, что на следователей оказывалось давление, «о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе».



Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.



В начале июля экс-глава Украины заявил, что на него возбуждено 24 уголовных дела. В преследовании политик обвинил администрацию нынешнего президента Владимира Зеленского. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает РУБАЛТИК «Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого» — написал адвокат.Новиков добавил, что на следователей оказывалось давление, «о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе».Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.В начале июля экс-глава Украины заявил, что на него возбуждено 24 уголовных дела. В преследовании политик обвинил администрацию нынешнего президента Владимира Зеленского. rubaltic.ru Категории: общество, чп и криминал, политика Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 89 раз Комментарии