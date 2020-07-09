Балтийские страны обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами в Брюсселе 🔊 Воспроизвести



Во вторник в Брюсселе министры стран Балтии, ответственные за энергетику, обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симсон торговлю электроэнергией с третьими странами, поскольку Литва продолжает попытки убедить соседей солидарно бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) строительство которой завершается в Островце.



"Состоялась беседа с комиссаром, продолжаются переговоры и идет поиск общего соглашения о торговле с третьими странами. Позиция Литвы является последовательной и четкой – не может быть дискуссий о покупке электроэнергии с небезопасных электростанций. Такой позиции мы и придерживались на переговорах", – комментировала BNS встречу советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте. Во вторник в Брюсселе министры стран Балтии, ответственные за энергетику, обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симсон торговлю электроэнергией с третьими странами, поскольку Литва продолжает попытки убедить соседей солидарно бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) строительство которой завершается в Островце."Состоялась беседа с комиссаром, продолжаются переговоры и идет поиск общего соглашения о торговле с третьими странами. Позиция Литвы является последовательной и четкой – не может быть дискуссий о покупке электроэнергии с небезопасных электростанций. Такой позиции мы и придерживались на переговорах", – комментировала BNS встречу советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте. Еврокомиссар К. Симсон, ответственная за энергетику, в социальной сети кратко описала встречу как призванную "обсудить новейшую ситуацию в Балтийских странах, связанную с синхронизацией и безопасностью атомной энергетики".



Пока Литва пытается найти компромисс с латышами и эстонцами, внутри страны продолжаются споры о проекте соглашения трех Балтийских стран. Поскольку Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией по поводу бойкота БелАЭС, которую планируют запустить в ближайшее время, президент Литвы Гитанас Науседа в июне призвал министров иностранных дел и энергетики согласовать позиции, чтобы Литва выступала в роли "единого кулака".



Такой призыв президента прозвучал, когда в адрес Ж. Вайчюнаса посыпалась критика оппозиции по поводу якобы недостаточного амбициозного проекта соглашения с Латвией и Эстонией. Оппозиция требовала отстранить министра от переговоров. Критику в адрес проекта высказывал и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас предложил кабмину подписать соглашение, по которому обе соседние страны не брали обязательство не покупать электроэнергию с БелАЭС, но поддержали бы такие намерения Литвы.



Ж. Вайчюнас говорит, что проект соглашения предусматривает систему гарантий происхождения электричества, а также плату за импорт, но не обязывает Латвию не покупать белорусское электричество. По его словам, такого соглашения было бы достаточно для проведения в жизнь так называемого "антиостровецкого" законы Литвы (БелАЭС строится в городе Островец - ред.).



Литва - самый строгий критик БелАЭС, страна готова бойкотировать попадание электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса относительно опасности от БелАЭС. BNS Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, компромис — статья прочитана 158 раз Комментарии