Минздрав России одобрил третий препарат от коронавируса 🔊 Воспроизвести Reuters



Препарат от COVID-19 "Коронавир" получил одобрение Минздрава. Его разработала компания "Р-Фарм", сообщает



Это уже третье одобренное российское лекарство наряду с "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".



Инструкция по применению



"Коронавир" можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Препарат также противопоказан лицам до 18 лет.



Лекарство зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Так, инструкция составлена при ограниченном объеме клинических данных и будет дополняться по мере поступления новой информации. Препарат от COVID-19 "Коронавир" получил одобрение Минздрава. Его разработала компания "Р-Фарм", сообщает РИА Новости Это уже третье одобренное российское лекарство наряду с "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед"."Коронавир" можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Препарат также противопоказан лицам до 18 лет.Лекарство зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Так, инструкция составлена при ограниченном объеме клинических данных и будет дополняться по мере поступления новой информации. Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более четырех миллиардов рублей для борьбы с новой инфекцией. В частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.



Интерес со стороны ВОЗ



Ранее Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась "Авиафиром". Кроме того, в ВОЗ ждут производства российской вакцины.



Главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан напомнила, что у ВОЗ есть программа "Тесты солидарности", направленная на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавируса. Она также выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.



Сейчас Россия в "Тестах солидарности" не участвует. К программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.



"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.



За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.



При этом Гебрейесус подчеркнул, что число жертв инфекции "выровнялось во всем мире" и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.



По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. РИА Новости Категории: технологии, здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, лечение, Китай, вирус, лекарство, пандемия География: Россия — статья прочитана 191 раз Комментарии