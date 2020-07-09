Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая 🔊 Воспроизвести Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press



Китай готов присоединиться к переговорам России и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.



«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду?» – приводит его слова



Фу Цун указал «два пути достичь паритета в этом вопросе». Первый заключается в том, что китайская сторона «увеличит свой ядерный арсенал до уровня США». Второй подразумевает, что США сократят ядерный арсенал до уровня Китая. Пока «США не ответили на этот вопрос». Китай готов присоединиться к переговорам России и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду?» – приводит его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».Фу Цун указал «два пути достичь паритета в этом вопросе». Первый заключается в том, что китайская сторона «увеличит свой ядерный арсенал до уровня США». Второй подразумевает, что США сократят ядерный арсенал до уровня Китая. Пока «США не ответили на этот вопрос». «Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», – сказал представитель внешнеполитического ведомства Китая.



Как отметил Фу Цун, его страна понимает, что «этого не произойдет».



Фу Цун подчеркнул, что ядерный арсенал США составляет 5,8–6 тыс. боеголовок, что «в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая», причем США намерены «инвестировать 500 млрд долларов в следующие 10 лет и 1,2 трлн в следующие 30 лет». Поэтому «просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах – это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», сказал он.



Однако Китай не выходит из международного процесса ядерного разоружения.



Пекин выступает за продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но сам «присоединится к переговорам, когда их ядерный арсенал снизится до уровня Китая».



Фу Цун заявил, что Москва «очень хорошо понимает» точку зрения Китая и «не просила присоединиться» к переговорам, «это США настаивают на присоединении».



МИД Китая считает, что США хотят не сократить ядерное вооружение, а создать предварительное условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



Пекин «ценит то понимание, которое проявляет Россия».



Напомним, США призвали сформировать международную систему контроля вооружений, заявив, что «в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению». Кроме того, США попытались напугать Китай российскими ракетами.



vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Китай, договор, ракеты, Трамп, ДСНВ — статья прочитана 197 раз Комментарии