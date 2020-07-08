В столице Литвы на фестивале колокольной музыки можно будет услышать классику и рок 🔊 Воспроизвести







Классика, произведения, специально написанные для карильона - инструмента для исполнения колокольной музыки, и рок включены в афишу фестиваля колокольной музыки, концерты которого начинаются в среду в столице Литвы.



"Приглашаем публику встряхнуться после карантина из-за пандемии коронавируса и порадоваться хорошей музыке", - отметил координатор программы Юргис Пауликас. "Приглашаем публику встряхнуться после карантина из-за пандемии коронавируса и порадоваться хорошей музыке", - отметил координатор программы Юргис Пауликас. Фестиваль колокольной музыки , которая хорошо слышна на достаточном удалении от самого карильона, не слишком зависит от действующих пока ограничений. Правительство Литвы 17 июня отменило общенациональный карантин и разрешило на открытом воздухе проводить мероприятия с участием до 1 тыс. человек, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



"Кто-то расположится рядом с храмом, кто-то на соседней Лукишкской площади, а жителям окрестных домов достаточно просто выйти на балкон", - сказал Пауликас.



Состоятся пять концертов. Кроме адаптированной для колоколов классики, специальных произведений для карильона, публика услышит роковые композиции ансамблей The Beatles ("Битлз"), Queen ("Квин"), Metallica ("Металлика").



На башне костела святых Иакова и Филиппа высотой 52 метра смонтирован 61 колокол. Это самый большой карильон в странах Балтии. Шесть десятков его колоколов, отлитых мастерами голландского города Астен, весят от 8 кг (самый маленький) до 3360 кг (самый большой). Диапазон звучания - пять октав, что позволяет исполнить практически любые музыкальные произведения.







Колокольный перезвон и больше тысячи человек смогут слушать, рассредоточившись на территории, прилегающей к карильону, смонтированному в одной из башен старинного костела святых Иакова и Филиппа."Кто-то расположится рядом с храмом, кто-то на соседней Лукишкской площади, а жителям окрестных домов достаточно просто выйти на балкон", - сказал Пауликас.Состоятся пять концертов. Кроме адаптированной для колоколов классики, специальных произведений для карильона, публика услышит роковые композиции ансамблей The Beatles ("Битлз"), Queen ("Квин"), Metallica ("Металлика").На башне костела святых Иакова и Филиппа высотой 52 метра смонтирован 61 колокол. Это самый большой карильон в странах Балтии. Шесть десятков его колоколов, отлитых мастерами голландского города Астен, весят от 8 кг (самый маленький) до 3360 кг (самый большой). Диапазон звучания - пять октав, что позволяет исполнить практически любые музыкальные произведения. ТАСС Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фестивалm колокольной музыки, карильон — статья прочитана 131 раз Комментарии