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Способная достроить Северный поток - 2 баржа вошла в воды Дании

© Nord Stream 2 / Agiteco Строительство газопровода "Северный поток-2"


Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток — 2", вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, сообщает РИА Новости.

Так, по информации Myshiptracking, утром судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока — 2". Оттуда "Фортуна" вышла вечером 7июля.
Комментарием Nord Stream 2 AG, оператора проекта, РИА Новости пока не располагает.

На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.

Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.

Но газопроводу грозят новые санкции — американские сенаторы включили их в проект оборонного бюджета. Ограничения могут распространить на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.

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Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".

По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:

—"повышение зависимости" от российского газа;

—"легитимные интересы" в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта.

—использование Россией доходов от поставок на оборону;

Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.

Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".

"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.

Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".

При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2
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добавлена сегодня, 9 июля, 09:00

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