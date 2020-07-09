Способная достроить Северный поток - 2 баржа вошла в воды Дании

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток — 2", вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, сообщает РИА Новости.
Так, по информации Myshiptracking, утром судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока — 2". Оттуда "Фортуна" вышла вечером 7июля.
Комментарием Nord Stream 2 AG, оператора проекта, РИА Новости пока не располагает.
На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.
Но газопроводу грозят новые санкции — американские сенаторы включили их в проект оборонного бюджета. Ограничения могут распространить на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
* * *
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:
—"повышение зависимости" от российского газа;
—"легитимные интересы" в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта.
—использование Россией доходов от поставок на оборону;
Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.
Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".
"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.
Но газопроводу грозят новые санкции — американские сенаторы включили их в проект оборонного бюджета. Ограничения могут распространить на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
* * *
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:
—"повышение зависимости" от российского газа;
—"легитимные интересы" в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта.
—использование Россией доходов от поставок на оборону;
Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.
Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".
"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.