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Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.
Инициатором стала Служба безопасности страны, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".
Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: терроризм, меморандум, расторжение
География: Украина
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