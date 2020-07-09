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Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Стрингер Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото


Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.

Инициатором стала Служба безопасности страны, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: терроризм, меморандум, расторжение
География: Украина
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добавлена сегодня, 9 июля, 08:00

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