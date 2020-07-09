Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото



Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.



Инициатором стала Служба безопасности страны, сообщает



Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".



Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие". Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.Инициатором стала Служба безопасности страны, сообщает РИА Новости Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие". РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: терроризм, меморандум, расторжение География: Украина — статья прочитана 189 раз Комментарии