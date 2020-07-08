При возвращении в Литву из Болгарии и Румынии будет необходима самоизоляция 🔊 Воспроизвести



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига откорректировал список стран, наиболее затронутых вирусом COVID-19, в них внесены Румыния и Болгария, поэтому для возвращающихся из них будет требоваться обязательная самоизоляция.



Министерство здравоохранения сообщило, что список стран обновлен с учетом данных Европейского центра превенции и контроля заболеваний.



Действие этих изменений списка вступает в силу с 9 июля.



Кроме Румынии и Болгарии в список стран, наиболее затронутых COVID-19, также внесены Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино, Свазиленд.



На этой неделе из списка были исключены Пакистан и Центральная Африканская Республика. В целом в списке 63 государства.



Внесение страны в этот список означает, что жителям Литвы, возвращающимся из этих стран, требуется 14-дневная самоизоляция.



Затронутыми вирусом странами считают те, где показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.



Предусмотрено, что возвращающиеся или прибывающие из стран, входящих в список, в течение 24 часов должны зарегистрироваться, предоставить свои данные Национальному центру общественного здоровья.



Список обновляется с учетом эпидемиологических показателей за границей. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига откорректировал список стран, наиболее затронутых вирусом COVID-19, в них внесены Румыния и Болгария, поэтому для возвращающихся из них будет требоваться обязательная самоизоляция.Министерство здравоохранения сообщило, что список стран обновлен с учетом данных Европейского центра превенции и контроля заболеваний.Действие этих изменений списка вступает в силу с 9 июля.Кроме Румынии и Болгарии в список стран, наиболее затронутых COVID-19, также внесены Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино, Свазиленд.На этой неделе из списка были исключены Пакистан и Центральная Африканская Республика. В целом в списке 63 государства.Внесение страны в этот список означает, что жителям Литвы, возвращающимся из этих стран, требуется 14-дневная самоизоляция.Затронутыми вирусом странами считают те, где показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.Предусмотрено, что возвращающиеся или прибывающие из стран, входящих в список, в течение 24 часов должны зарегистрироваться, предоставить свои данные Национальному центру общественного здоровья.Список обновляется с учетом эпидемиологических показателей за границей. BNS Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии