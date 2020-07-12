Человек-скала 🔊 Воспроизвести 6 июня заслуженному мастеру спорта СССР, трёхкратному олимпийскому чемпиону, хоккеисту Виктору Кузькину исполнилось бы 80 лет.



В составе сборной Советского Союза он первый раз стал олимпийским чемпионом в 1964 году (Инсбрук, Австрия), второй раз – в 1968 году (Гренобль, Франция), а третий раз - в 1972 году (Саппоро, Япония).



Виктор Кузькин восемь раз завоёвывал «золото» на чемпионатах мира и семь раз становился чемпионом Европы. В 1966-м и в 1972 году избирался капитаном сборной Советского Союза.



Родился Виктор 6 июля 1940 года в Москве. В хоккей начал играть на популярном в то время стадионе «Юные пионеры». Больше других ему нравилась позиция защитника.



После призыва в Советскую армию попал в спортивную роту ЦСКА, а оттуда - в одноимённый хоккейный клуб в Москве. Тренировал его знаменитый тренер ЦСКА и сборной Советского Союза Анатолий Владимирович Тарасов. Благодаря его усилиям Виктор Кузькин стал классным защитником мирового уровня. В составе сборной Советского Союза он первый раз стал олимпийским чемпионом в 1964 году (Инсбрук, Австрия), второй раз – в 1968 году (Гренобль, Франция), а третий раз - в 1972 году (Саппоро, Япония).Виктор Кузькин восемь раз завоёвывал «золото» на чемпионатах мира и семь раз становился чемпионом Европы. В 1966-м и в 1972 году избирался капитаном сборной Советского Союза.Родился Виктор 6 июля 1940 года в Москве. В хоккей начал играть на популярном в то время стадионе «Юные пионеры». Больше других ему нравилась позиция защитника.После призыва в Советскую армию попал в спортивную роту ЦСКА, а оттуда - в одноимённый хоккейный клуб в Москве. Тренировал его знаменитый тренер ЦСКА и сборной Советского Союза Анатолий Владимирович Тарасов. Благодаря его усилиям Виктор Кузькин стал классным защитником мирового уровня. За клуб ЦСКА Виктор играл с 1958-го по 1976 год. Он тринадцать раз становился чемпионом СССР. Такого же результата в советском и российском хоккее добился только один хоккеист – его одноклубник, вратарь Владислав Третьяк.



Виктор Кузькин считался одним из самых корректных и надёжных защитников. Вот как его охарактеризовал тренер А.В.Тарасов в своей книге «Совершеннолетие. Хоккей и хоккеисты»: «Виктор – хоккеист своеобразный. Пожалуй, в этой темпераментной, темповой игре не сыщешь второго такого олимпийски спокойного спортсмена. Вывести Кузькина из себя невозможно. Каюсь, мы несколько раз умышленно «провоцировали» Виктора, стараясь увидеть его хотя бы раз рассерженным, разгорячившимся. Тщетно. Не помню, кто именно из судей сказал, что Кузькина с поля удалить практически невозможно, ибо он никогда не «нервничает», эти слова точно отражают суть характера нашего защитника».



В 1969 году Виктор Кузькин окончил Московский областной педагогический институт и после окончания спортивной карьеры с 1976-го по 1988 год работал тренером в ЦСКА.



В 1988 году уехал в Японию, где до 1991 года работал тренером-консультантом. С приходом в ЦСКА Виктор Кузькин стал военнослужащим и дослужился до звания подполковника.



Хочу отметить, что на сегодняшний день только шесть хоккеистов в мире являются трёхкратными олимпийскими чемпионами. И все они россияне, воспитанники советского хоккея. Кроме Виктора Кузькина, это его одноклубники из ЦСКА: защитник Александр Рагулин, нападающие Анатолий Фирсов и Андрей Хомутов, вратарь Владислав Третьяк, а также игрок московского «Динамо» - защитник Виталий Давыдов.



Родина высоко оценила спортивный и тренерский талант Виктора Кузькина. Он награждён двумя орденами «Знак Почёта» (1965, 1972 гг.), орденом Почёта в 1996 году.



В связи с 50-летием российского хоккея знаменитый спортсмен был отмечен специальным призом Федерации хоккея в числе 6 лучших защитников за всю историю хоккея с шайбой в России.



В июне 2008 года Виктор отдыхал в Сочи, в военном санатории имени Яна Фабрициуса. 24 июня он, позагорав на солнце, пошёл искупаться и решил резко нырнуть на глубину. Перепада температур сердце не выдержало… Подоспевшие спасатели уже ничем помочь не могли.



Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.



Я думаю, что в Литве многие любители хоккея старшего поколения помнят этого замечательного хоккеиста, и в память о нём ещё раз скажут: «Благодарим тебя, Виктор, за прекрасную игру на ледовых аренах». Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Виктор Кузькин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 144 раза Комментарии