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Вильнюсский кукольный театр «Lėlė» представляет виртуальный спектакль «Чиполлино»



Режиссёром спектакля, поставленного по сказке «Приключения Чиполлино» знаменитого итальянского детского писателя и журналиста Джанни Родари (1920-1980), выступил Шарунас Датянис (автор сценария - Титас Лауцюс).

С.Дятянис знаком зрителям по спектаклям «В деревне нет Wi-Fi», «Пиноккио», «Тут было, тут нет» и др. Режиссёру, как и в прежних его работах, помогали художник Антанас Дубра и композитор Витаутас Лейструмас. В спектакле играют: Каролис Альгимантас Бутвидас, Эрика Гайдаускайте, Шарунас Гядвилас, Лияна Мусташвили, Имантас Прецас, Дайнюс Тарутис.

Весной, в запланированный день, театру не удалось представить премьеру из-за охватившей мир пандемии коронавируса, поэтому постановщикам пришлось придумать, как приспособиться к создавшимся обстоятельствам. С учётом сложившейся ситуации спектакль придёт к зрителю в два этапа. Уже с 26 июня и всё лето можно будет смотреть виртуальный вариант спектакля «Чиполлино». Спектакль снят по принципу хорошо знакомых детям компьютерных игр, когда камера - будто продолжение глаз зрителя. Кстати, несмотря на то, что спектакль на литовском языке, он может быть полезен и русскоязычным школьникам, изучающим литовский язык.
Информация о виртуальном спектакле «Чиполлино» - на сайте www.teatraslele.lt.

Кстати, не смотря на то, что спектакль транслируется через интернет, посмотреть его можно, только купив билет, который стоит 4,8 евро.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: театр, кукольный театр «Lėlė»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226
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добавлена сегодня, 12 июля, 19:00

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