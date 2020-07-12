Вильнюсский кукольный театр «Lėlė» представляет виртуальный спектакль «Чиполлино»

Режиссёром спектакля, поставленного по сказке «Приключения Чиполлино» знаменитого итальянского детского писателя и журналиста Джанни Родари (1920-1980), выступил Шарунас Датянис (автор сценария - Титас Лауцюс).
С.Дятянис знаком зрителям по спектаклям «В деревне нет Wi-Fi», «Пиноккио», «Тут было, тут нет» и др. Режиссёру, как и в прежних его работах, помогали художник Антанас Дубра и композитор Витаутас Лейструмас. В спектакле играют: Каролис Альгимантас Бутвидас, Эрика Гайдаускайте, Шарунас Гядвилас, Лияна Мусташвили, Имантас Прецас, Дайнюс Тарутис.
Весной, в запланированный день, театру не удалось представить премьеру из-за охватившей мир пандемии коронавируса, поэтому постановщикам пришлось придумать, как приспособиться к создавшимся обстоятельствам. С учётом сложившейся ситуации спектакль придёт к зрителю в два этапа. Уже с 26 июня и всё лето можно будет смотреть виртуальный вариант спектакля «Чиполлино». Спектакль снят по принципу хорошо знакомых детям компьютерных игр, когда камера - будто продолжение глаз зрителя. Кстати, несмотря на то, что спектакль на литовском языке, он может быть полезен и русскоязычным школьникам, изучающим литовский язык.
Информация о виртуальном спектакле «Чиполлино» - на сайте www.teatraslele.lt.
Кстати, не смотря на то, что спектакль транслируется через интернет, посмотреть его можно, только купив билет, который стоит 4,8 евро.
Кстати, не смотря на то, что спектакль транслируется через интернет, посмотреть его можно, только купив билет, который стоит 4,8 евро.