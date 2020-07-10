Люди в сети: премьера в Клайпедском драматическом театре 🔊 Воспроизвести



10 и 11 июля на большой сцене Клайпедского драмтеатра состоится премьера спектакля «Tinklas» («Сеть»).



Автор пьесы Гинтарас Граяускас, режиссёр Агния Леонова, сценограф и художник по костюмам Ирина Комиссарова, композитор Йонас Юркунас, видеохудожник Артис Дзерве (Латвия), световое оформление – Юлюс Куршис, хореографы Агния Шейко и Инга Кузнецова, асистент режиссёра Юргита Руденайте. В спектакле заняты: Йонас Баранаускас, Тома Гайлюте, Микалоюс Урбонас, Элияс Мартиненко, Каролис Майскис, Линас Лукошюс, Каролина Контяните, Рената Идзелите, Эгле Бараускайте, Юстина Ванжодите, Йонас Виршилас, Арнолдас Эйсмантас, Римантас Пелакаускас, Людас Вишняускас, Вайдас Йочис, Донатас Швиренас.



Такой многочисленный состав, по словам режиссёра и драматурга обусловлен темой произведения - связь человека и технологии. Пьеса «Сеть» написана в 2016 году, но «открыли» её уже в период карантина. Как признаётся Г.Граяускас, он уже и раньше интересовался этой темой, а не только искусственным интеллектом, но на карантине мы все оказались в странной ситуации – начали общаться виртуально, частично работать удалённым способом, в интернете - и виртуальная реальность, в которую нас «втолкнули», стала вполне ощутимой. Автор пьесы Гинтарас Граяускас, режиссёр Агния Леонова, сценограф и художник по костюмам Ирина Комиссарова, композитор Йонас Юркунас, видеохудожник Артис Дзерве (Латвия), световое оформление – Юлюс Куршис, хореографы Агния Шейко и Инга Кузнецова, асистент режиссёра Юргита Руденайте. В спектакле заняты: Йонас Баранаускас, Тома Гайлюте, Микалоюс Урбонас, Элияс Мартиненко, Каролис Майскис, Линас Лукошюс, Каролина Контяните, Рената Идзелите, Эгле Бараускайте, Юстина Ванжодите, Йонас Виршилас, Арнолдас Эйсмантас, Римантас Пелакаускас, Людас Вишняускас, Вайдас Йочис, Донатас Швиренас.Такой многочисленный состав, по словам режиссёра и драматурга обусловлен темой произведения - связь человека и технологии. Пьеса «Сеть» написана в 2016 году, но «открыли» её уже в период карантина. Как признаётся Г.Граяускас, он уже и раньше интересовался этой темой, а не только искусственным интеллектом, но на карантине мы все оказались в странной ситуации – начали общаться виртуально, частично работать удалённым способом, в интернете - и виртуальная реальность, в которую нас «втолкнули», стала вполне ощутимой. Пьеса открывается ремаркой, что всё происходит в недалёком будущем. По словам автора, он не ожидал, что это «недалёкое» будущее наступит так быстро. Речь в пьесе пойдёт о виртуальном одиночестве и о людях, живущих в виртуальной сети и оказавшихся в положении библейского Иова – у них реально ничего нет, у них всё отнято, но они этого не замечают, ибо у них есть прекрасные суррогаты, которым можно доверять, и спокойно жить искусственной жизнью, не подозревая, что что-то не так. Сеть запутывает так, что уже нет возможности вернуться в реальную жизнь... Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: театр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 154 раза Комментарии