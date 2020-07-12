Какое мясо мы едим 🔊 Воспроизвести



Каунасское отделение Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) провело обыски и выявило нелегальных торговцев мясом. Во время обысков обнаружили большое количество нелегально приобретённого мяса.



Подозревают, что за два последних года проверяемая компания не декларировала 2/3 покупок (на сумму 384 000 евро). Ведётся расследование по факту ведения двойной бухгалтерии. Подозрения пока никому не предъявлены.



Обыски провели в помещениях компании, в торговых местах, в автомобилях и в жилых помещениях в Йонаве и Клайпеде. Выяснилось, что компания нелегально торговала птицей, свининой и мясными изделиями. У компании не было соответствующего разрешения Государственной продовольственно-ветеринарной службы. Поступила информация, что в одном помещении работает не одна, а две компании, занимающиеся такой деятельностью. Кроме того, на складе трудился нелегальный работник. Обыски провели в помещениях компании, в торговых местах, в автомобилях и в жилых помещениях в Йонаве и Клайпеде. Выяснилось, что компания нелегально торговала птицей, свининой и мясными изделиями. У компании не было соответствующего разрешения Государственной продовольственно-ветеринарной службы. Поступила информация, что в одном помещении работает не одна, а две компании, занимающиеся такой деятельностью. Кроме того, на складе трудился нелегальный работник. На складе обнаружили больше 784 кг мяса и 241 кг мясных изделий, документов на покупку которых у компании не было. Также обнаружили 60 кг солёного сала и 8 кг специй без этикеток.



Мясо и продукты из него хранились в грязном помещении, кроме того, температура в помещении была слишком высокой для хранения мяса. После проверки автомобиля, на котором возили мясо, также зафиксировали ряд нарушений гигиенических норм: в автомобиле не было холодильника, вместе с мясом перевозили и различные вещи.



В холодильнике рядом с помещением, где обнаружили мясо, находилось 250 кг мяса с просроченным сроком годности, якобы оно было предназначено для утилизации. Ветслужба установила возможность перекрёстного загрязнения.



Выяснилось, что за последние несколько месяцев компания приобрела мясо и изделия из него на сумму 384 000 евро, но не декларировала это, а следователям представила лишь небольшую часть счетов-фактур.



Ведётся расследование. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 40 раз Комментарии