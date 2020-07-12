Столетие «Мирного договора между Россией и Литвой» 🔊 Воспроизвести История нашего государства







События 1918–1921 годов в Литве принято называть войной за независимость, которая фактически делится на три войны: литовско-советскую, литовско-польскую и войну против западной армии.



В результате Белорусской операции 12 декабря 1918 года части Красной Армии в количестве около 18-20 тыс. человек подошли к границе с Литвой. РККА начала стремительно захватывать один город за другим: Езеросы и Свенцяны, Утена и Рокишкис, затем, в начале 1919 года, - Вильнюс, Укмерге и Паневежис, потом - Шяуляй, Тельшяй, Езнас, подошли к Алитусу, заняв в итоге 2/3 территории Литвы.



Продвижение РККА остановилось, когда латвийские и немецкие войска напали на неё у реки Вента. Ради предотвращения неудобных боёв Красная Армия и немецкие войска подписали договор, устанавливающий демаркационную линию. В результате Белорусской операции 12 декабря 1918 года части Красной Армии в количестве около 18-20 тыс. человек подошли к границе с Литвой. РККА начала стремительно захватывать один город за другим: Езеросы и Свенцяны, Утена и Рокишкис, затем, в начале 1919 года, - Вильнюс, Укмерге и Паневежис, потом - Шяуляй, Тельшяй, Езнас, подошли к Алитусу, заняв в итоге 2/3 территории Литвы.Продвижение РККА остановилось, когда латвийские и немецкие войска напали на неё у реки Вента. Ради предотвращения неудобных боёв Красная Армия и немецкие войска подписали договор, устанавливающий демаркационную линию.



«Ввиду того, что на территории Литвы не находится более ни одного русского солдата, а с другой стороны, литовский народ взялся за оружие лишь для того, чтобы отвоевать и обеспечить себе независимость, а не с целью захвата русской территории, Литовское Правительство настоящим заявляет, что оно готово заключить мир с Россией. Главным условием мира является признание полной независимости Литвы в её этнографических границах, то есть заключающей в себе в общих чертах бывшие Виленскую, Ковенскую, Гродненскую и Сувалкскую губернии со столицей Вильно. Если Русское Правительство согласно на наши предложения, мы пришлём наших делегатов для выработки подробностей и для подписания мирного договора».



На эту ноту правительство РСФСР откликнулось практически мгновенно, уже 2 апреля. На следующий день ноту опубликовала газета «Известия». Совнарком РСФСР выразил согласие на ведение переговоров о заключении мира с Литвой. Правда, был разъяснён принцип определения границ:



«Российское Советское Правительство согласно применить этнографический принцип как основу для определения границ территории Литовского государства, предоставив обсуждение деталей и вопросы о национальной принадлежности того или иного города предполагаемой конференции между двумя правительствами».







«Подтверждая получение Вашего ответа на наши мирные условия, Правительство Литвы просит Вас ответить в форме, не допускающей сомнения, признаете ли Вы за Литвой города Вильно и Гродно. Литва не допускает, чтобы вопрос об её независимости составил одно из условий договора. Независимость её должна быть признана предварительно. Она является неотъемлемым правом народов и не может составить предмета обсуждений. Только после точного ответа мы сможем начать переговоры»



8 апреля газета «Известия» напечатала ноту наркома иностранных дел РСФСР Чичерина министру иностранных дел Литвы, где говорилось, что «РСФСР уже признала «де факто» независимость Литвы в своей предыдущей ноте, но это признание будет зафиксировано и в мирном договоре «чтобы получить юридическое выражение в формальном акте».



Далее в ноте Чичерина было сказано:



«Что касается вопроса о границах нового государства и, в частности, о принадлежности некоторых городов к Литве, то мы заявили, что Российское Советское Правительство принимает этнологический принцип как основу в решении этого вопроса. Литовское Правительство должно дать себе отчёт в том, что лишь тогда, когда оно познакомит нас с этнологическими данными, касающимися этого вопроса, мы сможем вывести вытекающие из них заключения и предпринять соответствующие политические шаги, которые окажутся необходимыми.



Если Литовское Правительство знает, что в силу этнологических данных названные им города должны быть отданы Литве, оно может быть уверено, что Российское Советское Правительство без колебаний примет эти заключения, но ясно, что прежде всего необходимо ознакомить Правительство с этими данными».



Мирные переговоры между Литвой и Россией начались в Москве 7 мая 1920 года и проходили более двух месяцев.



Переговоры затягивались. П.Климас, один из литовских делегатов, сообщал министру иностранных дел 26 мая 1920 года:



«Русские принципиально не могут удовлетворить наши требования, так как в Лидском, Ошмянском и особенно Гродненском уездах у нас, действительно, почти нет никаких этнографических доказательств, за исключением очень старых и неубедительных упоминаний о том, что в некоторых местах жители пользуются литовским языком, или об их историческом литовском происхождении».



Наконец, 12 июля 1920 года в Москве был подписан «Мирный Договор между Россией и Литвой».



9 сентября 1920 года этот документ был ратифицирован литовской стороной в Каунасе. И в тот же день в Москве российское правительство подтвердило мирный договор.



Обмен ратификационными грамотами состоялся в Москве 14 октября 1920 года.



В первой статье «Московского договора» сказано, что «Россия безоговорочно признаёт самостоятельность и независимость Литовского Государства со всеми вытекающими из такого признания юридическими последствиями, и по доброй воле и на вечные времена отказывается от всех суверенных прав России над Литовским народом и его территорией.



Факт бывшей зависимости Литвы от России не налагает на литовский народ и его территорию никаких обязательств в отношении России».







Не обошлось в этом договоре без «секретного» дополнения, а именно, Статья 2 имела важное для командования Красной Армии добавление: «Принимая во внимание факт войны между Россией и Польшей и оккупацию последнею части территории, согласно настоящему мирному договору являющейся территорией Литвы, и ввиду невозможности для Российских армий приостанавливать военные действия против Польши на литовской границе, нижеподписавшиеся от имени Правительства Литовской Демократической Республики заявляют, что оно ни в коем случае не сочтёт за нарушение настоящего договора и недружелюбный в отношении Литвы акт — факт перехода Российскими войсками литовской границы и занятие ими части территорий, по настоящему договору составляющих территорию Литовского Государства, с тем, однако, условием, чтобы по миновании военно-стратегической надобности Российские войска были выведены с означенных территорий».



Именно это дополнение позволило Красной Армии 14 июля 1920 г. захватить Вильнюс и перебросить через город свои войска для выхода к польскому фронту в советско-польской войне. А 15 июля в город вошли литовские войска и Красная Армия передала Вильнюс литовской стороне, правда, ненадолго... Через пару месяцев Вильнюс опять стал называться Вильно.



Договор предусматривал урегулирование имущественных, финансовых и экономических вопросов между двумя странами и безвозмездную экономическую помощь Литве со стороны Советской России. Так, в двенадцатой статье указано: «Российское Правительство, принимая во внимание, что Литва во время мировой войны была почти целиком разорена, и что литовские граждане лишены даже возможности восстановить свои хозяйства, в частности разрушенные и сожжённые постройки, вследствие истребления лесов Литвы, изъявляет согласие: В ближайших к границам Литвы местностях и по возможности ближе к сплавным рекам и железным дорогам предоставить Литовскому Правительству право рубки леса на площади ста тысяч десятин с постепенным отводом в течение двадцати лет лесорубочных площадей. Выдать Литовскому Правительству три миллиона рублей золотом в полуторамесячный срок со дня ратификации сего договора».







В четырнадцатой статье написано: «Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися сторонами устанавливаются немедленно после ратификации настоящего договора. После ратификации настоящего договора стороны приступят к заключению консульской конвенции».



Интересно отметить, что на момент подписания данного документа официально название Литовского государства было таким – ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА.



Кстати, наши северные соседи - Латвия и Эстония - в 1920 году официально назывались Латвийская Демократическая Республика и Эстонская Демократическая Рес­публика. Именно так они указаны в мирных договорах.



Не менее интересный факт, как Советская Россия выделяла деньги и лес трём демократическим соседям. Эстония, которая подписала «Тартуский договор» 2 февраля 1920 года, на бумаге получила 1 миллион десятин леса и 15 миллионов рублей золотом, Литва – 100 тысяч десятин леса и 3 миллиона рублей золотом, Латвия, которая подписала «Рижский договор» 14 августа 1920 год, – 100 тысяч десятин леса и 4 миллиона рублей золотом (1 десятина = 1.09 Га).



Мирные договоры России с Эстонией, Литвой и Латвией содействовали прекращению боевых действий в Прибалтике, а также прорыву экономической блокады, которую Антанта установила в отношении РСФСР в 1919 г.



По существу, Советская Россия, после подписания мирных договоров, стала первой страной, де-юре признавшей независимость Литвы, Латвии и Эстонии (Антанта признавала независимость этих государств лишь де-факто). А три прибалтийских государства стали первыми, кто де-юре признал независимость Советской России. Это случилось 100 лет назад.



В сентябре 1919 года все части РККА были вытеснены с территории Литвы. Их от литовских войск отделяла Даугава. Боевые действия между РККА и литовской армией прекратились. Именно тогда Советская Россия выступила с предложением к прибалтийским государствам, в том числе и Литве, заключить мир. Литовская сторона первоначально это предложение отклонила. Но спустя полгода, 31 марта 1920 года, правительство Литвы откликнулось на российское предложение и направило ноту правительству РСФСР, в которой говорилось:«Ввиду того, что на территории Литвы не находится более ни одного русского солдата, а с другой стороны, литовский народ взялся за оружие лишь для того, чтобы отвоевать и обеспечить себе независимость, а не с целью захвата русской территории, Литовское Правительство настоящим заявляет, что оно готово заключить мир с Россией. Главным условием мира является признание полной независимости Литвы в её этнографических границах, то есть заключающей в себе в общих чертах бывшие Виленскую, Ковенскую, Гродненскую и Сувалкскую губернии со столицей Вильно. Если Русское Правительство согласно на наши предложения, мы пришлём наших делегатов для выработки подробностей и для подписания мирного договора».На эту ноту правительство РСФСР откликнулось практически мгновенно, уже 2 апреля. На следующий день ноту опубликовала газета «Известия». Совнарком РСФСР выразил согласие на ведение переговоров о заключении мира с Литвой. Правда, был разъяснён принцип определения границ:«Российское Советское Правительство согласно применить этнографический принцип как основу для определения границ территории Литовского государства, предоставив обсуждение деталей и вопросы о национальной принадлежности того или иного города предполагаемой конференции между двумя правительствами».Столь же быстро, 4 апреля, российская сторона получила ответ министра иностранных дел Литвы Аугустинаса Вольдемараса. Его нота была короткой:«Подтверждая получение Вашего ответа на наши мирные условия, Правительство Литвы просит Вас ответить в форме, не допускающей сомнения, признаете ли Вы за Литвой города Вильно и Гродно. Литва не допускает, чтобы вопрос об её независимости составил одно из условий договора. Независимость её должна быть признана предварительно. Она является неотъемлемым правом народов и не может составить предмета обсуждений. Только после точного ответа мы сможем начать переговоры»8 апреля газета «Известия» напечатала ноту наркома иностранных дел РСФСР Чичерина министру иностранных дел Литвы, где говорилось, что «РСФСР уже признала «де факто» независимость Литвы в своей предыдущей ноте, но это признание будет зафиксировано и в мирном договоре «чтобы получить юридическое выражение в формальном акте».Далее в ноте Чичерина было сказано:«Что касается вопроса о границах нового государства и, в частности, о принадлежности некоторых городов к Литве, то мы заявили, что Российское Советское Правительство принимает этнологический принцип как основу в решении этого вопроса. Литовское Правительство должно дать себе отчёт в том, что лишь тогда, когда оно познакомит нас с этнологическими данными, касающимися этого вопроса, мы сможем вывести вытекающие из них заключения и предпринять соответствующие политические шаги, которые окажутся необходимыми.Если Литовское Правительство знает, что в силу этнологических данных названные им города должны быть отданы Литве, оно может быть уверено, что Российское Советское Правительство без колебаний примет эти заключения, но ясно, что прежде всего необходимо ознакомить Правительство с этими данными».Мирные переговоры между Литвой и Россией начались в Москве 7 мая 1920 года и проходили более двух месяцев.Переговоры затягивались. П.Климас, один из литовских делегатов, сообщал министру иностранных дел 26 мая 1920 года:«Русские принципиально не могут удовлетворить наши требования, так как в Лидском, Ошмянском и особенно Гродненском уездах у нас, действительно, почти нет никаких этнографических доказательств, за исключением очень старых и неубедительных упоминаний о том, что в некоторых местах жители пользуются литовским языком, или об их историческом литовском происхождении».Наконец, 12 июля 1920 года в Москве был подписан «Мирный Договор между Россией и Литвой».9 сентября 1920 года этот документ был ратифицирован литовской стороной в Каунасе. И в тот же день в Москве российское правительство подтвердило мирный договор.Обмен ратификационными грамотами состоялся в Москве 14 октября 1920 года.В первой статье «Московского договора» сказано, что «Россия безоговорочно признаёт самостоятельность и независимость Литовского Государства со всеми вытекающими из такого признания юридическими последствиями, и по доброй воле и на вечные времена отказывается от всех суверенных прав России над Литовским народом и его территорией.Факт бывшей зависимости Литвы от России не налагает на литовский народ и его территорию никаких обязательств в отношении России».Договор фиксировал советско-литовскую границу, по которой город Вильно (Вильнюс) и Виленская область входили в состав Литовского государства.Не обошлось в этом договоре без «секретного» дополнения, а именно, Статья 2 имела важное для командования Красной Армии добавление: «Принимая во внимание факт войны между Россией и Польшей и оккупацию последнею части территории, согласно настоящему мирному договору являющейся территорией Литвы, и ввиду невозможности для Российских армий приостанавливать военные действия против Польши на литовской границе, нижеподписавшиеся от имени Правительства Литовской Демократической Республики заявляют, что оно ни в коем случае не сочтёт за нарушение настоящего договора и недружелюбный в отношении Литвы акт — факт перехода Российскими войсками литовской границы и занятие ими части территорий, по настоящему договору составляющих территорию Литовского Государства, с тем, однако, условием, чтобы по миновании военно-стратегической надобности Российские войска были выведены с означенных территорий».Именно это дополнение позволило Красной Армии 14 июля 1920 г. захватить Вильнюс и перебросить через город свои войска для выхода к польскому фронту в советско-польской войне. А 15 июля в город вошли литовские войска и Красная Армия передала Вильнюс литовской стороне, правда, ненадолго... Через пару месяцев Вильнюс опять стал называться Вильно.Договор предусматривал урегулирование имущественных, финансовых и экономических вопросов между двумя странами и безвозмездную экономическую помощь Литве со стороны Советской России. Так, в двенадцатой статье указано: «Российское Правительство, принимая во внимание, что Литва во время мировой войны была почти целиком разорена, и что литовские граждане лишены даже возможности восстановить свои хозяйства, в частности разрушенные и сожжённые постройки, вследствие истребления лесов Литвы, изъявляет согласие: В ближайших к границам Литвы местностях и по возможности ближе к сплавным рекам и железным дорогам предоставить Литовскому Правительству право рубки леса на площади ста тысяч десятин с постепенным отводом в течение двадцати лет лесорубочных площадей. Выдать Литовскому Правительству три миллиона рублей золотом в полуторамесячный срок со дня ратификации сего договора».Между Литвой и РСФСР договор устанавливал дипломатические и торговые отношения. «Договаривающиеся стороны согласны начать, возможно скорее после ратификации настоящего договора, переговоры относительно заключения торгового и транзитного договоров», - указано в тринадцатой статье.В четырнадцатой статье написано: «Дипломатические и консульские сношения между договаривающимися сторонами устанавливаются немедленно после ратификации настоящего договора. После ратификации настоящего договора стороны приступят к заключению консульской конвенции».Интересно отметить, что на момент подписания данного документа официально название Литовского государства было таким – ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА.Кстати, наши северные соседи - Латвия и Эстония - в 1920 году официально назывались Латвийская Демократическая Республика и Эстонская Демократическая Рес­публика. Именно так они указаны в мирных договорах.Не менее интересный факт, как Советская Россия выделяла деньги и лес трём демократическим соседям. Эстония, которая подписала «Тартуский договор» 2 февраля 1920 года, на бумаге получила 1 миллион десятин леса и 15 миллионов рублей золотом, Литва – 100 тысяч десятин леса и 3 миллиона рублей золотом, Латвия, которая подписала «Рижский договор» 14 августа 1920 год, – 100 тысяч десятин леса и 4 миллиона рублей золотом (1 десятина = 1.09 Га).Мирные договоры России с Эстонией, Литвой и Латвией содействовали прекращению боевых действий в Прибалтике, а также прорыву экономической блокады, которую Антанта установила в отношении РСФСР в 1919 г.По существу, Советская Россия, после подписания мирных договоров, стала первой страной, де-юре признавшей независимость Литвы, Латвии и Эстонии (Антанта признавала независимость этих государств лишь де-факто). А три прибалтийских государства стали первыми, кто де-юре признал независимость Советской России. Это случилось 100 лет назад. Николай ЖУКОВ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Россия, столетие, ЛИТОВСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, «Мирный договор между Россией и Литвой» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 83 раза Комментарии