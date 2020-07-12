Осторожно, дети! 🔊 Воспроизвести В последние годы наше общество обеспокоено тем, что под предлогом защиты прав ребёнка всё больше ограничиваются права родителей. При содействии сторонников глобализма и всякого рода лоббистов в наше законодательство просачиваются элементы так называемой ювенальной системы, печально зарекомендовавшей себя в Норвегии.



Да, детей надо защищать! Защищать от агрессивной информационной среды, от издевательства в школе, от разных форм насилия, от нищеты. Но если проследить тенденцию, наметившуюся в государстве в течение нескольких последних лет, то выходит, что детей в первую очередь надо защищать от их собственных родителей.



Более 90% семей в нашей стране неплохо справляются со своими родительскими обязанностями. Но так же, как и в любой другой стране, у нас есть неблагополучные семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, не имеют достаточных социальных навыков и попросту тунеядствуют. Да, детей надо защищать! Защищать от агрессивной информационной среды, от издевательства в школе, от разных форм насилия, от нищеты. Но если проследить тенденцию, наметившуюся в государстве в течение нескольких последних лет, то выходит, что детей в первую очередь надо защищать от их собственных родителей.Более 90% семей в нашей стране неплохо справляются со своими родительскими обязанностями. Но так же, как и в любой другой стране, у нас есть неблагополучные семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, не имеют достаточных социальных навыков и попросту тунеядствуют.



Большую помощь могут оказать школы и детские сады. Опытные педагоги, психологи и работающие в детских учреждениях социальные работники не могут не заметить несчастного и затравленного ребёнка. Они имеют связь с семьёй и могут помочь службе защиты прав детей в случае необходимости реально оценить обстановку. Но государство не должно вторгаться в любую семью при малейшем подозрении на семейное неблагополучие и использовать любые семейные конфликты как повод для санкций в отношении родителей.



Жизнь есть жизнь, и в любой семье могут возникнуть проблемы и временные трудности. И тогда главное – не навредить. Защита детей должна начинаться с защиты семьи. Защищая детей, нельзя разрушать семью. Действия государства должны быть адекватными возникшей проблеме.



Почитай отца твоего



Главная обязанность родителей, закреплённая в Конституции, - воспитывать своих детей достойными людьми и преданными своему государству гражданами.



Достойный человек и гражданин – это нравственные категории. Нравственные же ориентиры – такие, как уважение к окружающим, трудолюбие, умение соотносить свои желания с возможностями и интересами других людей, самодисциплина, честность – всё это закладывается в ребёнке семьёй, которая для маленького человека является своеобразной моделью общества.



Думать, что всему этому можно научить ребёнка играючи, ошибочно. Иногда требуется и твёрдое родительское слово. И здесь очень важен авторитет родителей, на котором фактически и строится семья. Ведь не зря же пятая божественная заповедь гласит: «Почитай отца своего и мать свою». Но у нас в результате законотворческих экспериментов вышло так, что у детей прав больше, чем у родителей. Более того, детям внушается, что они могут доносить на своих родителей и педагогов, если те нарушают «интересы ребёнка». Но ребёнок – это ещё не сформировавшаяся личность. Может ли он объективно оценить ситуацию? К тому же дети – прекрасные манипуляторы, и у них есть целый арсенал средств, чтобы добиться желаемого. Таким образом, родители становятся как бы заложниками своих собственных детей, а их роль сводится к биологическому воспроизведению потомства и обязанности содержать своих чад до совершеннолетия.



Не предпочтут ли в таком случае молодые пары примкнуть к уже довольно распространённому в мире движению «child free» (семья без детей)?







Приведу всего лишь один пример. В апреле этого года, когда все были заняты борьбой с коронавирусом, в список компенсируемых препаратов чуть было не попала гормональная спираль как средство для предотвращения нежелательной беременности, рассчитанное на девушек в возрасте от 15 до 19 лет.



По мнению специалистов, это средство имеет немалые побочные эффекты - вплоть до психического расстройства, сама процедура введения спирали довольно травмирующая. Но самое шокирующее – это то, что введение спирали расценивается как медицинская услуга, которая может быть оказана подростку без ведома родителей. Однако конвенция Организации Объединённых Наций по защите прав ребёнка гласит, что лица до 18 лет являются детьми и ответственность за них лежит на родителях. Происходит очевидная элиминация (удаление, исключение) прав родителей.



Наступление на традиционную семью



Против сомнительной идеи Минздрава решительно выступили родительский форум, медики, психологи и психиатры. В этот раз общественности удалось заставить Министерство здравоохранения признать свои действия ошибочными и отозвать своё решение.



Но впереди уже маячит Стамбульская конвенция, в которой под видом борьбы за равенство полов и предотвращения домашнего насилия проталкиваются идеи гендеризма. А это ещё одно наступление на традиционную семью, имеющее разрушительное воздействие на неокрепшие умы наших детей.



Насколько агрессивно действуют сторонники этих идей, можно убедиться хотя бы на таком примере. На прошлой неделе состоялся пикет представителей ЛГБТ перед президентским дворцом в Вильнюсе. Собравшиеся требовали, чтобы Г.Науседа выполнил своё предвыборное обещание и приколол значок с изображением радуги, которая является символом движения геев и лесбиянок.



Требовать, чтобы глава католического государства носил на лацкане пиджака значок ЛГБТ, - это большой вызов и наглость. Мы знаем имена известных учёных, деятелей искусства, политиков, имевших нетрадиционную ориентацию. Среди моих знакомых и друзей тоже есть такие люди. По большей части они интеллигентны, в чём-то даже талантливы. Среди них я не видела ни одного депрессивного типа, они живут, работают и не стараются привлекать к себе внимание. А вот те, кто организует и широко рекламирует эпатажные, экзальтированные, показушные и провокационные парады геев, вызывают у меня далеко не самые лучшие чувства.



Частная жизнь каждого человека – это его выбор, но никто не имеет права так агрессивно навязывать обществу свой образ жизни. А именно это мы наблюдаем в последнее время. Вот почему общество не должно расслабляться. Знак «Осторожно: дети!» всегда должен быть в зоне нашего внимания. Согласно Конституции государство обязано обеспечить безопасность детства и материнства, а значит, имеет право взять под свой контроль семьи группы социального риска, в которых растут дети.Большую помощь могут оказать школы и детские сады. Опытные педагоги, психологи и работающие в детских учреждениях социальные работники не могут не заметить несчастного и затравленного ребёнка. Они имеют связь с семьёй и могут помочь службе защиты прав детей в случае необходимости реально оценить обстановку. Но государство не должно вторгаться в любую семью при малейшем подозрении на семейное неблагополучие и использовать любые семейные конфликты как повод для санкций в отношении родителей.Жизнь есть жизнь, и в любой семье могут возникнуть проблемы и временные трудности. И тогда главное – не навредить. Защита детей должна начинаться с защиты семьи. Защищая детей, нельзя разрушать семью. Действия государства должны быть адекватными возникшей проблеме.Главная обязанность родителей, закреплённая в Конституции, - воспитывать своих детей достойными людьми и преданными своему государству гражданами.Достойный человек и гражданин – это нравственные категории. Нравственные же ориентиры – такие, как уважение к окружающим, трудолюбие, умение соотносить свои желания с возможностями и интересами других людей, самодисциплина, честность – всё это закладывается в ребёнке семьёй, которая для маленького человека является своеобразной моделью общества.Думать, что всему этому можно научить ребёнка играючи, ошибочно. Иногда требуется и твёрдое родительское слово. И здесь очень важен авторитет родителей, на котором фактически и строится семья. Ведь не зря же пятая божественная заповедь гласит: «Почитай отца своего и мать свою». Но у нас в результате законотворческих экспериментов вышло так, что у детей прав больше, чем у родителей. Более того, детям внушается, что они могут доносить на своих родителей и педагогов, если те нарушают «интересы ребёнка». Но ребёнок – это ещё не сформировавшаяся личность. Может ли он объективно оценить ситуацию? К тому же дети – прекрасные манипуляторы, и у них есть целый арсенал средств, чтобы добиться желаемого. Таким образом, родители становятся как бы заложниками своих собственных детей, а их роль сводится к биологическому воспроизведению потомства и обязанности содержать своих чад до совершеннолетия.Не предпочтут ли в таком случае молодые пары примкнуть к уже довольно распространённому в мире движению «child free» (семья без детей)?Что выиграет государство, разрушая семью? Вопрос далеко не риторический, ведь семья – это основа государства. Но государство иногда заходит слишком далеко, и это внушает опасения.Приведу всего лишь один пример. В апреле этого года, когда все были заняты борьбой с коронавирусом, в список компенсируемых препаратов чуть было не попала гормональная спираль как средство для предотвращения нежелательной беременности, рассчитанное на девушек в возрасте от 15 до 19 лет.По мнению специалистов, это средство имеет немалые побочные эффекты - вплоть до психического расстройства, сама процедура введения спирали довольно травмирующая. Но самое шокирующее – это то, что введение спирали расценивается как медицинская услуга, которая может быть оказана подростку без ведома родителей. Однако конвенция Организации Объединённых Наций по защите прав ребёнка гласит, что лица до 18 лет являются детьми и ответственность за них лежит на родителях. Происходит очевидная элиминация (удаление, исключение) прав родителей.Против сомнительной идеи Минздрава решительно выступили родительский форум, медики, психологи и психиатры. В этот раз общественности удалось заставить Министерство здравоохранения признать свои действия ошибочными и отозвать своё решение.Но впереди уже маячит Стамбульская конвенция, в которой под видом борьбы за равенство полов и предотвращения домашнего насилия проталкиваются идеи гендеризма. А это ещё одно наступление на традиционную семью, имеющее разрушительное воздействие на неокрепшие умы наших детей.Насколько агрессивно действуют сторонники этих идей, можно убедиться хотя бы на таком примере. На прошлой неделе состоялся пикет представителей ЛГБТ перед президентским дворцом в Вильнюсе. Собравшиеся требовали, чтобы Г.Науседа выполнил своё предвыборное обещание и приколол значок с изображением радуги, которая является символом движения геев и лесбиянок.Требовать, чтобы глава католического государства носил на лацкане пиджака значок ЛГБТ, - это большой вызов и наглость. Мы знаем имена известных учёных, деятелей искусства, политиков, имевших нетрадиционную ориентацию. Среди моих знакомых и друзей тоже есть такие люди. По большей части они интеллигентны, в чём-то даже талантливы. Среди них я не видела ни одного депрессивного типа, они живут, работают и не стараются привлекать к себе внимание. А вот те, кто организует и широко рекламирует эпатажные, экзальтированные, показушные и провокационные парады геев, вызывают у меня далеко не самые лучшие чувства.Частная жизнь каждого человека – это его выбор, но никто не имеет права так агрессивно навязывать обществу свой образ жизни. А именно это мы наблюдаем в последнее время. Вот почему общество не должно расслабляться. Знак «Осторожно: дети!» всегда должен быть в зоне нашего внимания. Ирина РОЗОВА , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: семья Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 97 раз Комментарии