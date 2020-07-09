Мэрия Вильнюса подпишет договор о благоустройстве территории Дворца спорта 🔊 Воспроизвести



В среду Вильнюсская мэрия дала зеленый свет договору с имущественным банком Turto bankas о приведении в порядок территории Дворца спорта.



В проекте договора предусмотрено, что самоуправление благоустроит близлежащую территорию, а делегированный правительством Turto bankas до 2023 года адаптирует здание к центру конгрессов, сообщил в среду горсовет.



"В наши обязанности войдет привести в порядок окружающую территорию – мы создали проекты, чтобы эта окружающая территория на бывшем еврейском кладбище была модернизирована со всем надлежащим уважением", – сказал BNS мэр Ремигиюс Шимашюс.



Территория старого еврейского кладбища в микрорайоне Шнипишкес является культурной ценностью, охраняемой государством, частью территории управляет самоуправление, частью – Turto bankas. Предварительная стоимость работ по благоустройству составит 3,42 млн евро.



Мэрия утверждает, что согласовала все работы с Еврейской общиной Литвы и с Комитетом сохранения еврейских кладбищ Европы.



Планы оборудовать конференц-центр вместо построенного в 1971 году Вильнюсского дворца концертов и спорта вынашиваются с 2015 года.



Еврейские организации по-разному оценивают инициативу создания конгресс-центра вместо Дворца спорта. В среду Вильнюсская мэрия дала зеленый свет договору с имущественным банком Turto bankas о приведении в порядок территории Дворца спорта.В проекте договора предусмотрено, что самоуправление благоустроит близлежащую территорию, а делегированный правительством Turto bankas до 2023 года адаптирует здание к центру конгрессов, сообщил в среду горсовет."В наши обязанности войдет привести в порядок окружающую территорию – мы создали проекты, чтобы эта окружающая территория на бывшем еврейском кладбище была модернизирована со всем надлежащим уважением", – сказал BNS мэр Ремигиюс Шимашюс.Территория старого еврейского кладбища в микрорайоне Шнипишкес является культурной ценностью, охраняемой государством, частью территории управляет самоуправление, частью – Turto bankas. Предварительная стоимость работ по благоустройству составит 3,42 млн евро.Мэрия утверждает, что согласовала все работы с Еврейской общиной Литвы и с Комитетом сохранения еврейских кладбищ Европы.Планы оборудовать конференц-центр вместо построенного в 1971 году Вильнюсского дворца концертов и спорта вынашиваются с 2015 года.Еврейские организации по-разному оценивают инициативу создания конгресс-центра вместо Дворца спорта. Категории: экономика, общество, история Ключевые слова: евреи, протест, реконструкция, Дворец спорта География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 179 раз Комментарии