Есть у Литвы и такая награда… 🔊 Воспроизвести Исторический факт



Пятрас Гришкявичюс. Фото Николая Верзилова, «Советская Литва»



Вот текст этого документа:



Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Литовской Советской Социалистической Республики орденом Октябрьской Революции.



За большие заслуги трудящихся Литовской ССР в революционном движении, в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции и упрочение первого в мире социалистического многонационального государства – Союза Советских Социалистических Республик, за проявленный героизм в боях с врагами нашей Родины и успехи в коммунистическом строительстве наградить Литовскую Советскую Социалистическую Республику орденом Октябрьской Революции.



Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.Брежнев



Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе



Москва, Кремль, 11 июля 1980 г.



Это был уже третий орден, полученный Литвой в советский период. Первым – орденом Ленина - Литва была награждена 17 июля 1965 г. Вторым – орденом Дружбы народов - 29 декабря 1972 г. Руководителем республики в то время был Антанас Снечкус. Сорок лет назад, 11 июля 1980 г., Литва была награждена орденом Октябрьской Революции. Руководителем республики тогда был Пятрас Гришкявичюс.Вот текст этого документа:Это был уже третий орден, полученный Литвой в советский период. Первым – орденом Ленина - Литва была награждена 17 июля 1965 г. Вторым – орденом Дружбы народов - 29 декабря 1972 г. Руководителем республики в то время был Антанас Снечкус. Материал подготовил Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Советская Литва, Пятрас Гришкявичюс, орден Октябрьской Революции Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 229 раз Комментарии