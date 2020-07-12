Неринга – самый дорогой курорт в мире? 🔊 Воспроизвести Неринга - уникальное место. Она необычна не только своей природой, но и налогами. Люди, которые много путешествуют, полушутя говорят, что Нида – самый дорогой курорт на планете, а налог на въезд называют ужасным. Кроме того, они не думают, что такой шаг муниципалитета поможет сократить количество автомобилей на косе. Вопросы вызывает и использование полученных в результате сбора налога средств.



Напомним, что с 20 июня по 20 августа въезд в Ниду на автомобиле стоит 30 евро, в остальное время года - 5. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис недавно уверял, что и это не предел. Якобы, если не удастся сократить поток автомобилей, в следующем году налог снова увеличится.



Между тем, кроме экологического сбора, отдыхающие ещё платят 12,7 евро за переправу на пароме. Напомним, что с 20 июня по 20 августа въезд в Ниду на автомобиле стоит 30 евро, в остальное время года - 5. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис недавно уверял, что и это не предел. Якобы, если не удастся сократить поток автомобилей, в следующем году налог снова увеличится.Между тем, кроме экологического сбора, отдыхающие ещё платят 12,7 евро за переправу на пароме. Выводы делать пока рано, но за первые 10 дней действия этого налога на косу приехали 7240 автомобилей, а за тот же период в 2019 г. - 10 194.



Однако пресс-секретарь муниципалитета Сандра Вайшвилайте сказала, что в этом году приезжает намного меньше иностранцев.



Оказывается, в Ниде плата за въезд выше, чем в национальных парках Исландии, Хорватии, Словении и Польше.



Путешественники, тем не менее, не считают, что увеличенный налог отпугнёт отдыхающих. Дайнюс Киндерис, который объехал полмира и написал несколько книг о путешествиях, поднимает вопрос использования средств, полученных за счёт этого налога.



«Когда-то въезд стоил 20 литов, это 6 евро, потом 20 евро. С вопросом экологии всё понятно. В Ниде образуются заторы, она не приспособлена для такого потока транспорта, поэтому неудивительно, что приехавшим на курорт негде поставить машину. Я столкнулся с такой ситуацией. У Мёртвых дюн есть малюсенькая стоянка, приблизительно на 14 машин, мы приехали, а машину оставить негде.



Если увеличивают сбор, пусть на эти деньги хоть площадку увеличат. Да, придётся вырубить несколько деревьев, но повышение сбора поток не сокращает. 30 евро многие люди могут себе позволить - будут платить. Таких не отпугнут и 50 евро, ведь за ночь летом платят 100-150 евро», – считает Киндерис.



По его словам, это несправедливо по отношению к людям, у которых не так много денег, для них Нида - словно запретный рай.



«Я много путешествовал по Европе, но почти нигде не видел такого места, где надо платить за то, чтобы проехать на конкретную территорию или в национальный парк. В Европе Неринга по стоимости въезда, вероятно, – лидер, - сказал журналист, путешественник, автор книг о путешествиях Людас Дапкус. - Я недавно был в Юрмале, там въезд стоит 2 евро. Мы по отношению к Ниде выделяемся в Европе, но, с другой стороны, почему мы должны быть, как все? Может быть, как раз и надо проявить заботу о нашей изумительной природе. Другое дело, на что пойдут эти деньги. Точно ли на экологию или в общий котёл?»



В США между тем берут плату за въезд в национальные парки. Например, в Йеллоустон, Сион въезд на неделю стоит 35 долларов, без автомобиля – 20 долларов. Большая часть американских национальных парков - бесплатные, а билеты в платные стоят 3-25 долларов. Можно за 80 евро купить годовой билет, с которым можно посетить все платные парки (кроме нескольких частных в Аризоне).



«Однако там на эти деньги в парках приведена в порядок вся инфраструктура, дорожки, скамейки, места для пикников, оплачивают рейнджеров. Но есть там и бесплатные места, например Большой каньон», – рассказал Дапкус. По его словам, в Европе почти все парки бесплатные, но здесь мало таких чудесных мест, как в США.



«В Исландии есть национальный парк гейзеров и гор Ватнайёкюдль, вход туда стоит 5 евро, а ведь Исландия - дорогая страна.



Близкий к нам платный национальный парк - Беловежская пуща в Польше, где билет стоит 2,3 евро», - сказал Дапкус.



И всё же представители многих литовских туристических компаний уверены, что 30 евро не отпугнут отдыхающих.



По данным муниципалитета, за 5 месяцев этого года за счёт въезда собрали 249 000 евро, это на 80 000 меньше, чем в прошлом году. Вероятно, это связано с пандемией и отсутствием туристов из-за рубежа.



За весь прошлый год в бюджет поступило 2,4 млн евро. Эти деньги идут на инфраструктуру Неринги - общественные пространства, общественные туалеты, содержание спасателей и т.д.



Летом дополнительно платят местной поликлинике, Скорой помощи, ведь увеличивается количество людей на курорте, работы у медиков прибавляется. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Неринга Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 139 раз Комментарии