Отсрочка декларирования – не бесконечна 🔊 Воспроизвести



Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что в этом году подано 1,54 млн деклараций, связанных с доходами, и



101 000 имущественных деклараций, также поступило 249 000 заявок о выделении части подоходного налога выбранным налогоплательщиками учреждениям.



ГНИ в пресс-релизе указала, что большая часть жителей самостоятельно заполнила декларации, люди переплатили рекордную сумму налога.



В этом году доходы активно декларировали жители, которые хотели вернуть переплату налогов: 794 000 жителей вернули часть подоходного налога (всего на сумму 171 млн евро, в прошлом году - 699 000 жителей вернули 152 млн евро). Около 315 000 должны были заплатить подоходный налог на общую сумму 178 млн евро.



Сейчас 414 000 жителей налоговая инспекция уже перевела 87,3 млн евро, всем жителям переплату вернут до 31 июля. Надо отметить, что ГНИ уже проверила 567 000 деклараций. Из них в 4,8% (больше 27 000) установлены несоответствия. ГНИ в пресс-релизе указала, что большая часть жителей самостоятельно заполнила декларации, люди переплатили рекордную сумму налога.В этом году доходы активно декларировали жители, которые хотели вернуть переплату налогов: 794 000 жителей вернули часть подоходного налога (всего на сумму 171 млн евро, в прошлом году - 699 000 жителей вернули 152 млн евро). Около 315 000 должны были заплатить подоходный налог на общую сумму 178 млн евро.Сейчас 414 000 жителей налоговая инспекция уже перевела 87,3 млн евро, всем жителям переплату вернут до 31 июля. Надо отметить, что ГНИ уже проверила 567 000 деклараций. Из них в 4,8% (больше 27 000) установлены несоответствия. ГНИ указала, что самозанятые подавали декларации активнее, равно как и те, кто должен был декларировать имущество.



В этом году своевременно декларации подали 83% самозанятых (219 000 из 263 000). Кроме того, поступило 97% имущественных деклараций за 2019 год, ещё 3000 эти декларации не подали.



До сих пор декларацию о доходах не подали 130 000 жителей (из них 44 000 - самозанятые).



ГНИ просит жителей выполнить свои обязательства и после 1 июля. Следует отметить, что жители, которые не могли заплатить налоги за этот год из-за коронавируса, получают отсрочку до конца чрезвычайного положения и в течение двух месяцев после его отзыва. Всё это время ГНИ не будет считать пеню и не будет взыскивать неуплату.



Однако ГНИ обращает внимание, что порядок в случае с самозанятыми - иной.



Если деятельность во время карантина не была запрещена, но люди столкнулись с временными проблемами из-за COVID-19, они могут обращаться в ГНИ за помощью. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: налоги Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 186 раз Комментарии