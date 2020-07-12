Выпускников ждут новые налоги 🔊 Воспроизвести



Окончание школы или вуза многим выпускникам осенью может преподнести сюрприз, поскольку истекает срок их страхования за счёт государства. Поэтому выпускникам важно знать о некоторых вещах, связанных с обязательным налогом на здравоохранение (ОНЗ), и своевременно позаботиться о документах, сообщает ru.delfi.lt.



Выпускники застрахованы государством до конца августа. За сентябрь минимальный взнос уже придётся платить самостоятельно.



Если после окончания школы или вуза выпускники никуда не поступили учиться, не устроились на работу, не открыли свою деятельность и не зарегистрировались в Службе занятости, то с сентября им надо самостоятельно платить ОНЗ в размере 42,37 евро в месяц.



Важно помнить, что в некоторых вузах учёба начинается с октября, значит, за сентябрь придётся платить ОНЗ самостоятельно. Если выпускник трудоустроился, то об ОНЗ ему не надо заботиться, взносы переводит работодатель. Выпускники застрахованы государством до конца августа. За сентябрь минимальный взнос уже придётся платить самостоятельно.Если после окончания школы или вуза выпускники никуда не поступили учиться, не устроились на работу, не открыли свою деятельность и не зарегистрировались в Службе занятости, то с сентября им надо самостоятельно платить ОНЗ в размере 42,37 евро в месяц.Важно помнить, что в некоторых вузах учёба начинается с октября, значит, за сентябрь придётся платить ОНЗ самостоятельно. Если выпускник трудоустроился, то об ОНЗ ему не надо заботиться, взносы переводит работодатель. Если, к примеру, человек трудо­устроился 18 сентября, то налог за сентябрь за него заплатят, но если трудовой договор был подписан с 5 октября, то за сентябрь надо заплатить налог самостоятельно (если он не стоял на учёте в Службе занятости).



ОНЗ придётся платить и в том случае, если человек уехал из Литвы за границу, но не декларировал свой отъезд.



Если выпускник школы или вуза поступил учиться в вуз в Литве или за границей, то он будет застрахован государством.



Государство страхует и тех жителей, которые зарегистрированы в Службе занятости.



Платить ОНЗ также не надо тем, кто декларировал отъезд из Литвы.



Поступившие в вузы стран ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии должны представить Больничной кассе оригинал справки об обучении в конкретном вузе и документа, удостоверяющего личность. Важно заранее оформить Карту европейского страхования. Эту карту Больничная касса выдаёт бесплатно на год. Правда, в Великобритании она действительна только до 31 декабря 2020 года.



Поступивших в вузы Великобритании с 1 февраля 2020 года жителей Литвы государство будет страховать до конца обучения, но не дольше, чем до 31 августа 2023 года. Справки об обучении из вуза надо представлять ежегодно.



Важно знать, что, если учебный год за границей начинается не с сентября, а позже, то за пропущенные месяцы надо платить ОНЗ самостоятельно.



Кроме того, жителей Литвы, поступивших в вузы, например, США, государство не страхует, им надо оформлять частную страховку.



Если вы должны заплатить ОНЗ за сентябрь, надо помнить, что это нужно сделать до последнего дня месяца (сумма - 42,37 евро).



На сайте «Содры» можно узнать, есть ли у вас задолженность по ОНЗ. Если есть, вам её придётся погасить. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 342 раза Комментарии