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Если вы дождались 75-ти…



С 1 июля все жители Литвы 75 лет и старше, а также пенсионеры с низкими доходами и люди с ограниченными возможностями уже получают компенсируемые лекарства бесплатно – им не придётся вносить доплату. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предупреждает, что некоторое время с этим могут быть сложности.

«Немного дольше, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определённая информация о том, что, возможно, не все аптеки до первого июля успели согласовать свои системы, могут возникнуть определённые сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены», – заявил министр на минувшей неделе.

По его словам, каждое техническое новшество требует «определённого времени и согласования».

Люди в возрасте 75 лет и старше, а также жители, у которых установлен уровень трудоспособности в 0–25%, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Доплату не нужно вносить также пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, если они получают низкие доходы (не превышающие 257 евро).

Министерство подсчитало, что до конца года компенсация доплаты за лекарства обойдётся государству почти в 3,7 млн евро, это новшество затронет почти 250 тыс. жителей Литвы.
BNS
Категории: здоровье
Ключевые слова: здоровье
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226
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добавлена сегодня, 12 июля, 15:40

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