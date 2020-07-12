Если вы дождались 75-ти… 🔊 Воспроизвести



С 1 июля все жители Литвы 75 лет и старше, а также пенсионеры с низкими доходами и люди с ограниченными возможностями уже получают компенсируемые лекарства бесплатно – им не придётся вносить доплату. Однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предупреждает, что некоторое время с этим могут быть сложности.



«Немного дольше, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определённая информация о том, что, возможно, не все аптеки до первого июля успели согласовать свои системы, могут возникнуть определённые сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены», – заявил министр на минувшей неделе.



По его словам, каждое техническое новшество требует «определённого времени и согласования».



Люди в возрасте 75 лет и старше, а также жители, у которых установлен уровень трудоспособности в 0–25%, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Доплату не нужно вносить также пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, если они получают низкие доходы (не превышающие 257 евро).



Министерство подсчитало, что до конца года компенсация доплаты за лекарства обойдётся государству почти в 3,7 млн евро, это новшество затронет почти 250 тыс. жителей Литвы. «Немного дольше, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определённая информация о том, что, возможно, не все аптеки до первого июля успели согласовать свои системы, могут возникнуть определённые сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены», – заявил министр на минувшей неделе.По его словам, каждое техническое новшество требует «определённого времени и согласования».Люди в возрасте 75 лет и старше, а также жители, у которых установлен уровень трудоспособности в 0–25%, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Доплату не нужно вносить также пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, если они получают низкие доходы (не превышающие 257 евро).Министерство подсчитало, что до конца года компенсация доплаты за лекарства обойдётся государству почти в 3,7 млн евро, это новшество затронет почти 250 тыс. жителей Литвы. BNS Категории: здоровье Ключевые слова: здоровье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 162 раза Комментарии