Аэропорты Литвы за пандемию потеряли 1, 5 млн пассажиров /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Три аэропорта Литвы по причине начавшейся весной пандемии коронавируса потеряли более 1,5 млн пассажиров, однако в данный момент ситуация улучшается, утверждает оператор трех аэропортов страны – компания Lietuvos oro uostai.



Компания утверждает, что стагнация пассажирской авиации постепенно сокращается, а постепенная отмена ограничений государств на путешествия и улучшающаяся ситуация в мире словно воспрянула к новой жизни.



В апреле аэропорты Литвы вместе обслужили более 1,4 тыс. пассажиров, в мае этот показатель вырос почти до 4,3 тыс., а в июне было 42,6 тыс. пассажиров.



Во втором квартале этого года аэропорты обслужили более 3 тыс. рейсов, половину из них – в июне. Вильнюсский аэропорт, остающийся основными воротами страны, в июне обслужил 974 рейса. Три аэропорта Литвы по причине начавшейся весной пандемии коронавируса потеряли более 1,5 млн пассажиров, однако в данный момент ситуация улучшается, утверждает оператор трех аэропортов страны – компания Lietuvos oro uostai.Компания утверждает, что стагнация пассажирской авиации постепенно сокращается, а постепенная отмена ограничений государств на путешествия и улучшающаяся ситуация в мире словно воспрянула к новой жизни.В апреле аэропорты Литвы вместе обслужили более 1,4 тыс. пассажиров, в мае этот показатель вырос почти до 4,3 тыс., а в июне было 42,6 тыс. пассажиров.Во втором квартале этого года аэропорты обслужили более 3 тыс. рейсов, половину из них – в июне. Вильнюсский аэропорт, остающийся основными воротами страны, в июне обслужил 974 рейса. Lietuvos oro uostai прогнозирует, что показатели июля должны еще больше активизировать авиацию страны. В июне из аэропортов Литвы можно было вылететь по 31 направлению, а в июле количество направлений вырастет приблизительно до 70-ти. Между тем, вернуться к показателям 2019 года пассажирская авиация сможет лишь к концу следующего года.



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Литовские туроператоры Novaturas и Tez Tour решили в июле не организовывать поездок в Болгарию, после того, как в среду Министерство здравоохранения сообщило о своем решении необходимости 14-дневной самоизоляции для туристов, вернувшихся из этой страны.



Novaturas подчеркивает, что безопасность туристов является важнейшим приоритетом компании, поэтому с четверга до 31 июля рейсы в Болгарию не будут осуществляться.



"Ближайшие запланированные рейсы с возвращающимися туристами будут осуществлены по намеченному графику. Путешественникам, чьи поездки в Болгарию не состоятся по причине пандемии, мы предлагаем изменить направление поездок на безопасные курорты Греции, перенести отпуск на более позднее время или избрать альтернативу туристического купона", – говорится в сообщении.



В среду Tez Tour сообщил, что останавливает поездки в Болгарию, а предлагаемая альтернатива для путешественников – греческие курорты. Решение также является временным: оно будет действовать с 9 июля по 31 июля.



"Мы отозвали поездки в Болгарию, чтобы наши путешественники были в безопасности", – говорится в сообщении компании.



Глава Ассоциации туризма Литвы Милда Плепите-Райнене сообщила, что решения туроператоров приняты для того, чтобы у туристов было как можно меньше неудобств. Она призвала туристов следить за новостями компаний.



До четверга поездки из Литвы организовывали чартерными рейсами в Болгарию и Грецию, а регулярными – в Хорватию и на Кипр. Глава ассоциации также сказал, что в самом начале сезона первые рейсы в Грецию и Болгарию были полностью заполнены.



С четверга возвращающимся для возвращающихся в Литву из Румынии и Болгарии, которые решением главы Минздрава были внесены в список стран, где вновь растет количество заражений COVID-19, требуется 14-дневная обязательная саомоизоляция.



Кроме Румынии и Болгарии в список стран, наиболее затронутых COVID-19, также внесены Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино, Свазиленд. На этой неделе из списка были исключены Пакистан и Центральная Африканская Республика. В целом в списке 63 государства. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии