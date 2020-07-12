Кругом одни враги?

Растущее у нас с вами, дорогие читатели «Обзора», негативное отношение к белорусским соседям, оказывается, вызвано «продолжающимися разногласиями по Белорусской АЭС в Островце».
Да, коллектив в редакции нашей газеты не такой уж и большой, чтобы говорить за всех в Литве, но за всё время существования «Обзора», а это уже почти четвертьвековой период, ни у одного из сотрудников газеты ни разу никто не поинтересовался, как он относится к соседям, кого любит, а кого – всё меньше.
Может, кто из читателей, внимая непрекращающимся претензиям литовских политиков к БелАЭС, несущимся практически из каждого утюга, стал за последние годы хуже относиться к Беларуси?
Вы позвоните нам, просветите.
«Обзор» уже не раз высказывал своё мнение по поводу БелАЭС, как и любой другой атомной станции, находящейся в радиусе, по меньшей мере, тысячи километров от Литвы: да, нам хотелось бы, чтобы таких потенциально опасных объектов не было, но если уж они построены или будут построены (говорят, Польша уже активно прорабатывает с американцами такую возможность), то нам очень бы хотелось, чтобы было сделано всё для безопасности такого объекта. И чтобы литовские политики не использовали такие объекты только как дубину во внутриполитических баталиях, упрекая конкурентов за меньший чем надо раж, а занялись поиском возможностей совместного с соседями контроля.
Иными словами, в подобных вопросах нашу страну должны представлять специалисты в области ядерной энергетики, а они, надо полагать, в Литве ещё имеются, поскольку на нашей земле ещё есть своя АЭС, пусть и уже не работающая, но от этого не менее опасная.
Но если бы сейчас в Литве у населения попросили назвать имя самого главного атомного инспектора нашей страны, то почему-то кажется, что процент правильно ответивших вряд ли превышал бы 0,01 пункта. Хотя имя такого специалиста должно было бы упоминаться в 100 раз чаще, чем имена Линкявичюса, обоих Ландсбергисов, Павилёниса и Ауштрявичюса вместе взятых, раз мы так обеспокоены Белорусской АЭС.
Но вместо этого мы получаем ещё одну порцию сугубо общественно-политической информации – результаты опроса общественного мнения.
«Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством», – сообщило агентство BNS со ссылкой на обозрение, опубликованное Центром восточноевропейских исследований.
По данным опроса, 54% респондентов согласны с утверждением о том, что проект БелАЭС создаёт угрозу Литве. Авторы исследования утверждают, что среди литовской общественности также растёт негативная оценка президента Беларуси Александра Лукашенко.
Автор этих строк должен признаться, что его вера в социологию как относительно объективную науку сильно пошатнулась после того, как всплыли факты продажи данных пользователей соцсетей, что позволяло покупателям, в частности, проводить опросы только в тех группах, где можно было бы получить результат, нужный заказчику исследования или опроса.
Но не будем цепляться к мелочам.
Обратим лучше внимание на то, кто же выступил в роли исследователя общественного мнения по таким важным вопросам, как наше с вами отношение к соседям, близким и далёким, но таким важным.
Общественное учреждение Центр восточноевропейских исследований (Rytų Europos studijų centras) создан в 2006 году в рамках программы PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos). Учредителями и пайщиками этого центра являются Вильнюсский университет и Министерство иностранных дел Литвы, возглавляемое, как известно, уже более десяти лет Линасом Линкявичюсом, являющимся, к слову, также руководителем литовско-российской межправительственной комиссии со стороны Литвы.
В такой ситуации возможное расхождение между высказываниями министра и результатами упомянутого опроса вызывает большие сомнения.
Кстати, хотя Центр и подчёркивает свою приверженность политике открытости и прозрачности, автору этих строк не удалось найти на сайте информацию об источниках финансирования. Сообщается только, что постоянных источников нет.
Но мы же не будем цепляться к мелочам?
Посмотрим на ещё одну «пристяжную» в этом опросе – на как бы наше с вами отношение к России. Понятное дело, что оно не может быть никаким иным, кроме как восприятие самого большого внешнеторгового партнёра Литвы в качестве самой недружественной нам, жителям Литвы, страны.
Оказывается, 68% респондентов утверждают, что она является недружественной, 13% считают Россию дружественной Литве страной.
А наиболее дружественными были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).
Всё так понятно и ожидаемо.
Впрочем, надо признать, что в результатах исследования кроются и некоторые сюрпризы. Так, в последнее время несколько ухудшился взгляд на США, хотя почти три четверти жителей Литвы (73%) по-прежнему считают США дружественным государством, но в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше.
По данным анонимных аналитиков центра, это может быть обусловлено негативным отношением к президенту этой страны - Дональду Трампу, а ещё, возможно, потому, что, по мнению литовского народа, за время правления Д.Трампа снизилась безопасность Литвы: всего 13% опрошенных ответили, что во время полномочий этого президента безопасность Литвы усилилась, а 39% выразили противоположное мнение.
Стесняюсь спросить: это точно узнавали у простых жителей Литвы, а не в коридорах МИДа и Министерства обороны Литвы?
Отношение к Польше почему-то тоже ухудшилось, правда, не так сильно: с 81% в 2016 году до 74% в 2020 году.
Объективности ради стоит заметить, что упомянутое исследование проводилось по опроснику, созданному компанией «Spinter tyrimai», специализирующейся на социологических исследованиях.
«Обзор» уже не раз высказывал своё мнение по поводу БелАЭС, как и любой другой атомной станции, находящейся в радиусе, по меньшей мере, тысячи километров от Литвы: да, нам хотелось бы, чтобы таких потенциально опасных объектов не было, но если уж они построены или будут построены (говорят, Польша уже активно прорабатывает с американцами такую возможность), то нам очень бы хотелось, чтобы было сделано всё для безопасности такого объекта. И чтобы литовские политики не использовали такие объекты только как дубину во внутриполитических баталиях, упрекая конкурентов за меньший чем надо раж, а занялись поиском возможностей совместного с соседями контроля.
Иными словами, в подобных вопросах нашу страну должны представлять специалисты в области ядерной энергетики, а они, надо полагать, в Литве ещё имеются, поскольку на нашей земле ещё есть своя АЭС, пусть и уже не работающая, но от этого не менее опасная.
Но если бы сейчас в Литве у населения попросили назвать имя самого главного атомного инспектора нашей страны, то почему-то кажется, что процент правильно ответивших вряд ли превышал бы 0,01 пункта. Хотя имя такого специалиста должно было бы упоминаться в 100 раз чаще, чем имена Линкявичюса, обоих Ландсбергисов, Павилёниса и Ауштрявичюса вместе взятых, раз мы так обеспокоены Белорусской АЭС.
Но вместо этого мы получаем ещё одну порцию сугубо общественно-политической информации – результаты опроса общественного мнения.
«Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством», – сообщило агентство BNS со ссылкой на обозрение, опубликованное Центром восточноевропейских исследований.
По данным опроса, 54% респондентов согласны с утверждением о том, что проект БелАЭС создаёт угрозу Литве. Авторы исследования утверждают, что среди литовской общественности также растёт негативная оценка президента Беларуси Александра Лукашенко.
Автор этих строк должен признаться, что его вера в социологию как относительно объективную науку сильно пошатнулась после того, как всплыли факты продажи данных пользователей соцсетей, что позволяло покупателям, в частности, проводить опросы только в тех группах, где можно было бы получить результат, нужный заказчику исследования или опроса.
Но не будем цепляться к мелочам.
Обратим лучше внимание на то, кто же выступил в роли исследователя общественного мнения по таким важным вопросам, как наше с вами отношение к соседям, близким и далёким, но таким важным.
Общественное учреждение Центр восточноевропейских исследований (Rytų Europos studijų centras) создан в 2006 году в рамках программы PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos). Учредителями и пайщиками этого центра являются Вильнюсский университет и Министерство иностранных дел Литвы, возглавляемое, как известно, уже более десяти лет Линасом Линкявичюсом, являющимся, к слову, также руководителем литовско-российской межправительственной комиссии со стороны Литвы.
В такой ситуации возможное расхождение между высказываниями министра и результатами упомянутого опроса вызывает большие сомнения.
Кстати, хотя Центр и подчёркивает свою приверженность политике открытости и прозрачности, автору этих строк не удалось найти на сайте информацию об источниках финансирования. Сообщается только, что постоянных источников нет.
Но мы же не будем цепляться к мелочам?
Посмотрим на ещё одну «пристяжную» в этом опросе – на как бы наше с вами отношение к России. Понятное дело, что оно не может быть никаким иным, кроме как восприятие самого большого внешнеторгового партнёра Литвы в качестве самой недружественной нам, жителям Литвы, страны.
Оказывается, 68% респондентов утверждают, что она является недружественной, 13% считают Россию дружественной Литве страной.
А наиболее дружественными были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).
Всё так понятно и ожидаемо.
Впрочем, надо признать, что в результатах исследования кроются и некоторые сюрпризы. Так, в последнее время несколько ухудшился взгляд на США, хотя почти три четверти жителей Литвы (73%) по-прежнему считают США дружественным государством, но в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше.
По данным анонимных аналитиков центра, это может быть обусловлено негативным отношением к президенту этой страны - Дональду Трампу, а ещё, возможно, потому, что, по мнению литовского народа, за время правления Д.Трампа снизилась безопасность Литвы: всего 13% опрошенных ответили, что во время полномочий этого президента безопасность Литвы усилилась, а 39% выразили противоположное мнение.
Стесняюсь спросить: это точно узнавали у простых жителей Литвы, а не в коридорах МИДа и Министерства обороны Литвы?
Отношение к Польше почему-то тоже ухудшилось, правда, не так сильно: с 81% в 2016 году до 74% в 2020 году.
Объективности ради стоит заметить, что упомянутое исследование проводилось по опроснику, созданному компанией «Spinter tyrimai», специализирующейся на социологических исследованиях.