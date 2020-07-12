Кругом одни враги? 🔊 Воспроизвести



Растущее у нас с вами, дорогие читатели «Обзора», негативное отношение к белорусским соседям, оказывается, вызвано «продолжающимися разногласиями по Белорусской АЭС в Островце».



Да, коллектив в редакции нашей газеты не такой уж и большой, чтобы говорить за всех в Литве, но за всё время существования «Обзора», а это уже почти четвертьвековой период, ни у одного из сотрудников газеты ни разу никто не поинтересовался, как он относится к соседям, кого любит, а кого – всё меньше.



Может, кто из читателей, внимая непрекращающимся претензиям литовских политиков к БелАЭС, несущимся практически из каждого утюга, стал за последние годы хуже относиться к Беларуси? На днях население Литвы узнало, что ему, населению, всё больше не нравится Беларусь, а уж что говорить о России!..Растущее у нас с вами, дорогие читатели «Обзора», негативное отношение к белорусским соседям, оказывается, вызвано «продолжающимися разногласиями по Белорусской АЭС в Островце».Да, коллектив в редакции нашей газеты не такой уж и большой, чтобы говорить за всех в Литве, но за всё время существования «Обзора», а это уже почти четвертьвековой период, ни у одного из сотрудников газеты ни разу никто не поинтересовался, как он относится к соседям, кого любит, а кого – всё меньше.Может, кто из читателей, внимая непрекращающимся претензиям литовских политиков к БелАЭС, несущимся практически из каждого утюга, стал за последние годы хуже относиться к Беларуси? Вы позвоните нам, просветите.



«Обзор» уже не раз высказывал своё мнение по поводу БелАЭС, как и любой другой атомной станции, находящейся в радиусе, по меньшей мере, тысячи километров от Литвы: да, нам хотелось бы, чтобы таких потенциально опасных объектов не было, но если уж они построены или будут построены (говорят, Польша уже активно прорабатывает с американцами такую возможность), то нам очень бы хотелось, чтобы было сделано всё для безопасности такого объекта. И чтобы литовские политики не использовали такие объекты только как дубину во внутриполитических баталиях, упрекая конкурентов за меньший чем надо раж, а занялись поиском возможностей совместного с соседями контроля.



Иными словами, в подобных вопросах нашу страну должны представлять специалисты в области ядерной энергетики, а они, надо полагать, в Литве ещё имеются, поскольку на нашей земле ещё есть своя АЭС, пусть и уже не работающая, но от этого не менее опасная.



Но если бы сейчас в Литве у населения попросили назвать имя самого главного атомного инспектора нашей страны, то почему-то кажется, что процент правильно ответивших вряд ли превышал бы 0,01 пункта. Хотя имя такого специалиста должно было бы упоминаться в 100 раз чаще, чем имена Линкявичюса, обоих Ландсбергисов, Павилёниса и Ауштрявичюса вместе взятых, раз мы так обеспокоены Белорусской АЭС.



Но вместо этого мы получаем ещё одну порцию сугубо общественно-политической информации – результаты опроса общественного мнения.



«Сократилось количество считающих Беларусь дружественным государством – четыре года назад таких было 55%, в 2020 году – 44%. Кроме того, за это время с 28% до 36% выросло число считающих Беларусь недружественным государством», – сообщило агентство BNS со ссылкой на обозрение, опубликованное Центром восточноевропейских исследований.



По данным опроса, 54% респондентов согласны с утверждением о том, что проект БелАЭС создаёт угрозу Литве. Авторы исследования утверждают, что среди литовской общественности также растёт негативная оценка президента Беларуси Александра Лукашенко.



Автор этих строк должен признаться, что его вера в социологию как относительно объективную науку сильно пошатнулась после того, как всплыли факты продажи данных пользователей соцсетей, что позволяло покупателям, в частности, проводить опросы только в тех группах, где можно было бы получить результат, нужный заказчику исследования или опроса.



Но не будем цепляться к мелочам.



Обратим лучше внимание на то, кто же выступил в роли исследователя общественного мнения по таким важным вопросам, как наше с вами отношение к соседям, близким и далёким, но таким важным.



Общественное учреждение Центр восточноевропейских исследований (Rytų Europos studijų centras) создан в 2006 году в рамках программы PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos). Учредителями и пайщиками этого центра являются Вильнюсский университет и Министерство иностранных дел Литвы, возглавляемое, как известно, уже более десяти лет Линасом Линкявичюсом, являющимся, к слову, также руководителем литовско-российской межправительственной комиссии со стороны Литвы.



В такой ситуации возможное расхождение между высказываниями министра и результатами упомянутого опроса вызывает большие сомнения.



Кстати, хотя Центр и подчёркивает свою приверженность политике открытости и прозрачности, автору этих строк не удалось найти на сайте информацию об источниках финансирования. Сообщается только, что постоянных источников нет.



Но мы же не будем цепляться к мелочам?



Посмотрим на ещё одну «пристяжную» в этом опросе – на как бы наше с вами отношение к России. Понятное дело, что оно не может быть никаким иным, кроме как восприятие самого большого внешнеторгового партнёра Литвы в качестве самой недружественной нам, жителям Литвы, страны.



Оказывается, 68% респондентов утверждают, что она является недружественной, 13% считают Россию дружественной Литве страной.



А наиболее дружественными были названы Латвия (93%), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).



Всё так понятно и ожидаемо.



Впрочем, надо признать, что в результатах исследования кроются и некоторые сюрпризы. Так, в последнее время несколько ухудшился взгляд на США, хотя почти три четверти жителей Литвы (73%) по-прежнему считают США дружественным государством, но в 2016 году этот показатель был на 12 пунктов выше.



По данным анонимных аналитиков центра, это может быть обусловлено негативным отношением к президенту этой страны - Дональду Трампу, а ещё, возможно, потому, что, по мнению литовского народа, за время правления Д.Трампа снизилась безопасность Литвы: всего 13% опрошенных ответили, что во время полномочий этого президента безопасность Литвы усилилась, а 39% выразили противоположное мнение.



Стесняюсь спросить: это точно узнавали у простых жителей Литвы, а не в коридорах МИДа и Министерства обороны Литвы?



Отношение к Польше почему-то тоже ухудшилось, правда, не так сильно: с 81% в 2016 году до 74% в 2020 году.



Объективности ради стоит заметить, что упомянутое исследование проводилось по опроснику, созданному компанией «Spinter tyrimai», специализирующейся на социологических исследованиях. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, БелАЭС Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 136 раз Комментарии