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Премьер сказал, что Литва может вернуться к обязательному ношению масок

фото: bns.lt


В среду, после заседания Кабмина, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что дал указание к следующей неделе подготовить проект об обязательном ношении масок в общественном транспорте, в местах торговли, на закрытых мероприятиях.

"Я не говорю, что проект на следующей неделе точно будет принят, и маски вернутся. Пока это мера осторожности, которая может потребоваться, если увидим, что количество заражений растет. Очень надеюсь, что этого не будет, и не придется возвращаться к маскам и прочим мерам", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".

После заседания правительства он сказал журналистам, что нужно быть ко всему готовым.

По словам премьера, данные показывают, что риск распространения COVID-19 выше в общественном транспорте, в торговых центрах, на мероприятиях, и рекомендовал людям по собственному решению носить маски, однако выразил надежду на то, что не придется вернуть их в обязательном порядке.
"Пока я бы не хотел говорить, что мы на пороге второй волны. Пока я еще раз хотел бы попросить всех вести себя ответственно и сознательно. Особенно это касается тех людей, которые возвращаются в Литву из-за границы", – подчеркнул глава правительства.

В среду на заседании Кабмина министр здравоохранения Аурелиюс Верига предупредил, что, поскольку вирус все чаще распространяется на мероприятиях, то может быть возвращено обязательное ношение масок.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано десять новых случаев заражения CODID-19.

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В среду правительство продлило на месяц контроль на границах Литвы, а также разрешило увеличить количество участников публичных мероприятий, однако, если вирус вновь начнет распространяться в стране, то могут вернуть обязательное ношение масок.

"Если вирус будет распространяться с такой же скоростью, как озвучено, очевидно, придется остаться на тех же мерах безопасности с установлением той же дистанции в два метра, или, если она не соблюдается, то может быть введена обязанность ношения защитных средств на лице", – заявил на заседании в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Мы видим, что происходит в других странах, поэтому полностью расслабляться было бы безответственным", – отметил он.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас предложил пока одобрить повышение количества участников мероприятий, а в том случае, если распространение вируса не снизится, то на следующей неделе пересмотреть использование мер безопасности.

С 17 июля в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, могут участвовать до 400 лиц, а с августа до 15 августа в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 500 зрителей.

Количество участников мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не изменилось – в них по-прежнему могут участвовать до 1 тыс. человек.

В связи с продлением контроля на границе проверки лиц и далее (до 15 августа включительно) будут проводиться в международных аэропортах и в Клайпедском порту. Это означает, что будут проверять паспорта пассажиров, прибывающих самолетами и паромами. Паспорта лиц, прибывающих по суше проверяться не будут.

Балтийские страны открыли границы гражданам друг друга в середине мая, однако на границе с Латвией Литва не осуществляет процедуру проверки документов с начала июня. Сухопутная граница с Польшей открылась в середине июня.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 1375 раз
добавлена сегодня, 8 июля, 17:30

Комментарии

Ира
8 июля, 17:51
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Кое кто может вернуться в патруль.
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Санчо
8 июля, 21:00
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Наверное одно правительство и премьер не знает что коронавирус это глобальная афера на которой делают деньги ,а так же проводят цифровизацию мира. Биологической угрозы нет это информационная гибридная война с тяжелыми последствиями и планами уничтожения населения. Так же будут уничтожены и марионеточные верхушки стран.
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