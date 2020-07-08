Премьер сказал, что Литва может вернуться к обязательному ношению масок 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В среду, после заседания Кабмина, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что дал указание к следующей неделе подготовить проект об обязательном ношении масок в общественном транспорте, в местах торговли, на закрытых мероприятиях.



"Я не говорю, что проект на следующей неделе точно будет принят, и маски вернутся. Пока это мера осторожности, которая может потребоваться, если увидим, что количество заражений растет. Очень надеюсь, что этого не будет, и не придется возвращаться к маскам и прочим мерам", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".



После заседания правительства он сказал журналистам, что нужно быть ко всему готовым.



По словам премьера, данные показывают, что риск распространения COVID-19 выше в общественном транспорте, в торговых центрах, на мероприятиях, и рекомендовал людям по собственному решению носить маски, однако выразил надежду на то, что не придется вернуть их в обязательном порядке. В среду, после заседания Кабмина, литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что дал указание к следующей неделе подготовить проект об обязательном ношении масок в общественном транспорте, в местах торговли, на закрытых мероприятиях."Я не говорю, что проект на следующей неделе точно будет принят, и маски вернутся. Пока это мера осторожности, которая может потребоваться, если увидим, что количество заражений растет. Очень надеюсь, что этого не будет, и не придется возвращаться к маскам и прочим мерам", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".После заседания правительства он сказал журналистам, что нужно быть ко всему готовым.По словам премьера, данные показывают, что риск распространения COVID-19 выше в общественном транспорте, в торговых центрах, на мероприятиях, и рекомендовал людям по собственному решению носить маски, однако выразил надежду на то, что не придется вернуть их в обязательном порядке. "Пока я бы не хотел говорить, что мы на пороге второй волны. Пока я еще раз хотел бы попросить всех вести себя ответственно и сознательно. Особенно это касается тех людей, которые возвращаются в Литву из-за границы", – подчеркнул глава правительства.



В среду на заседании Кабмина министр здравоохранения Аурелиюс Верига предупредил, что, поскольку вирус все чаще распространяется на мероприятиях, то может быть возвращено обязательное ношение масок.



За минувшие сутки в Литве зарегистрировано десять новых случаев заражения CODID-19.



* * *



В среду правительство продлило на месяц контроль на границах Литвы, а также разрешило увеличить количество участников публичных мероприятий, однако, если вирус вновь начнет распространяться в стране, то могут вернуть обязательное ношение масок.



"Если вирус будет распространяться с такой же скоростью, как озвучено, очевидно, придется остаться на тех же мерах безопасности с установлением той же дистанции в два метра, или, если она не соблюдается, то может быть введена обязанность ношения защитных средств на лице", – заявил на заседании в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Мы видим, что происходит в других странах, поэтому полностью расслабляться было бы безответственным", – отметил он.



Министр культуры Миндаугас Кветкаускас предложил пока одобрить повышение количества участников мероприятий, а в том случае, если распространение вируса не снизится, то на следующей неделе пересмотреть использование мер безопасности.



С 17 июля в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, могут участвовать до 400 лиц, а с августа до 15 августа в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 500 зрителей.



Количество участников мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не изменилось – в них по-прежнему могут участвовать до 1 тыс. человек.



В связи с продлением контроля на границе проверки лиц и далее (до 15 августа включительно) будут проводиться в международных аэропортах и в Клайпедском порту. Это означает, что будут проверять паспорта пассажиров, прибывающих самолетами и паромами. Паспорта лиц, прибывающих по суше проверяться не будут.



Балтийские страны открыли границы гражданам друг друга в середине мая, однако на границе с Латвией Литва не осуществляет процедуру проверки документов с начала июня. Сухопутная граница с Польшей открылась в середине июня. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1375 раз Комментарии