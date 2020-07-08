Более полутора тысяч литовцев попросили компенсации за утилизированную машину 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Аlptraum



Размер выплаты рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, однако при этом он не может превышать тысячу евро. Более полутора тысяч литовцев обратились в Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) за компенсацией за покупку менее загрязняющих транспортных средств и уничтожение старых автомобилей. Об этом сообщает



На эти цели правительство выделило пять миллионов евро. Заявление можно подать не позднее 1 февраля 2021 года и только по электронной почте через информационную систему APVIS. Размер компенсации рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, при этом он не может превышать максимально установленных для транспортного средства сумм и общей суммы в тысячу евро. Размер выплаты рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, однако при этом он не может превышать тысячу евро. Более полутора тысяч литовцев обратились в Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) за компенсацией за покупку менее загрязняющих транспортных средств и уничтожение старых автомобилей. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство окружающей среды Литвы.На эти цели правительство выделило пять миллионов евро. Заявление можно подать не позднее 1 февраля 2021 года и только по электронной почте через информационную систему APVIS. Размер компенсации рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, при этом он не может превышать максимально установленных для транспортного средства сумм и общей суммы в тысячу евро. "Требования о возмещении в основном востребованы для электрических самокатов и обычных велосипедов. Поскольку можно приобрести более одного средства, часто обращаются по поводу нескольких велосипедов или самокатов", – отмечает ведомство.



Владелец уничтоженного загрязняющего автомобиля, соответствующего установленным критериям, может получить компенсацию до 310 евро на годовой проездной билет на общественный транспорт, до 400 евро – на простой велосипед или электрический самокат, до 700 евро – на электрический велосипед, до одной тысячи евро – на электрический мопед или электрический мотоцикл. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, авто Ключевые слова: компенсация, автомобиль, утилизация География: Литва — статья прочитана 311 раз Комментарии