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Более полутора тысяч литовцев попросили компенсации за утилизированную машину

© Depositphotos / Аlptraum


Размер выплаты рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, однако при этом он не может превышать тысячу евро. Более полутора тысяч литовцев обратились в Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) за компенсацией за покупку менее загрязняющих транспортных средств и уничтожение старых автомобилей. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство окружающей среды Литвы.

На эти цели правительство выделило пять миллионов евро. Заявление можно подать не позднее 1 февраля 2021 года и только по электронной почте через информационную систему APVIS. Размер компенсации рассчитывается на основе фактически понесенных расходов, при этом он не может превышать максимально установленных для транспортного средства сумм и общей суммы в тысячу евро.
"Требования о возмещении в основном востребованы для электрических самокатов и обычных велосипедов. Поскольку можно приобрести более одного средства, часто обращаются по поводу нескольких велосипедов или самокатов", – отмечает ведомство.

Владелец уничтоженного загрязняющего автомобиля, соответствующего установленным критериям, может получить компенсацию до 310 евро на годовой проездной билет на общественный транспорт, до 400 евро – на простой велосипед или электрический самокат, до 700 евро – на электрический велосипед, до одной тысячи евро – на электрический мопед или электрический мотоцикл.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, авто
Ключевые слова: компенсация, автомобиль, утилизация
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 июля, 15:30

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