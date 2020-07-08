ЛКРТВ о запрете вещания RT в Литве 🔊 Воспроизвести



Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду рассмотрит, запретить ли в Литве трансляцию российского телеканала RT из-за связей с находящимся в "черном" списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.



Председатель комиссии Мантас Мартишюс сказал BNS, что этот вопрос будет включен в повестку дня комиссии, когда будет получена рекомендация МИД Литвы.



"Комиссия получила материал МИД, постановида дополнить повестку дня и решать вопрос на заседании 8 июля", - сказал BNS М. Мартишюс.



Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находттся под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины. Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду рассмотрит, запретить ли в Литве трансляцию российского телеканала RT из-за связей с находящимся в "черном" списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.Председатель комиссии Мантас Мартишюс сказал BNS, что этот вопрос будет включен в повестку дня комиссии, когда будет получена рекомендация МИД Литвы."Комиссия получила материал МИД, постановида дополнить повестку дня и решать вопрос на заседании 8 июля", - сказал BNS М. Мартишюс.Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находттся под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: RT, запрет, вещание, МИА Россия сегодня, МИД, рекомендации География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии