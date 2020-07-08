|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ЛКРТВ о запрете вещания RT в Литве
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду рассмотрит, запретить ли в Литве трансляцию российского телеканала RT из-за связей с находящимся в "черном" списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.
Председатель комиссии Мантас Мартишюс сказал BNS, что этот вопрос будет включен в повестку дня комиссии, когда будет получена рекомендация МИД Литвы.
"Комиссия получила материал МИД, постановида дополнить повестку дня и решать вопрос на заседании 8 июля", - сказал BNS М. Мартишюс.
Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находттся под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннекции Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: RT, запрет, вещание, МИА Россия сегодня, МИД, рекомендации
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|