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8, 5 млн евро из заимствованных средств - пострадавшим от засухи фермерам Литвы
Правительство Литвы в среду на заседании намерено выделить 8,5 млн евро фермерам, пострадавшим от засухи 2018 года.
Помощь будет выделена из заимствованных государством средств для Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий. Вся сумма должна быть распределена по 4,25 млн евро между растениеводческим и животноводческим секторами, указано в справке, подготовленной Министерством сельского хозяйства.
В конце мая при совещании на заседании кабмина предложений министерств о пополнении новыми средствами Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий Минсельхоз предложил выделить средства для компенсаций потерянных фермерами доходов из-за засухи 2018 года.
Засуха наблюдалась в Литве в июне 2018 года, а в начале июля правительство объявило по всей Литве экстремальную ситуацию из-за засухи.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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