8, 5 млн евро из заимствованных средств - пострадавшим от засухи фермерам Литвы 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в среду на заседании намерено выделить 8,5 млн евро фермерам, пострадавшим от засухи 2018 года.



Помощь будет выделена из заимствованных государством средств для Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий. Вся сумма должна быть распределена по 4,25 млн евро между растениеводческим и животноводческим секторами, указано в справке, подготовленной Министерством сельского хозяйства.



В конце мая при совещании на заседании кабмина предложений министерств о пополнении новыми средствами Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий Минсельхоз предложил выделить средства для компенсаций потерянных фермерами доходов из-за засухи 2018 года.



Засуха наблюдалась в Литве в июне 2018 года, а в начале июля правительство объявило по всей Литве экстремальную ситуацию из-за засухи. Правительство Литвы в среду на заседании намерено выделить 8,5 млн евро фермерам, пострадавшим от засухи 2018 года.Помощь будет выделена из заимствованных государством средств для Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий. Вся сумма должна быть распределена по 4,25 млн евро между растениеводческим и животноводческим секторами, указано в справке, подготовленной Министерством сельского хозяйства.В конце мая при совещании на заседании кабмина предложений министерств о пополнении новыми средствами Плана поощрения экономики и смягчения вызванных коронавирусом последствий Минсельхоз предложил выделить средства для компенсаций потерянных фермерами доходов из-за засухи 2018 года.Засуха наблюдалась в Литве в июне 2018 года, а в начале июля правительство объявило по всей Литве экстремальную ситуацию из-за засухи. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии