Первые 100 тонн янтаря в рекордные сроки добыты Янтарным комбинатом 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В Приморском карьере добыли четвертую часть годового объема янтаря-сырца за неполных полтора месяца.



На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) июнь завершили с рекордным показателем в 100 тонн добытого сырья. Такого результата удалось достичь за третью декаду мая и июнь. Средний показатель добычи составляет 50–55 тонн янтаря в месяц.



В 2020 году добычной сезон из-за пандемии стартовал позже на два месяца – извлекать янтарь из голубой глины начали только 21 мая. Из-за столь существенной задержки добыча в Приморском карьере при сохранении обычного режима работы велась в интенсивном темпе. Усилиями сплоченного коллектива удалось достичь первой отметки в 100 тонн на полмесяца раньше, чем обычно. На Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) июнь завершили с рекордным показателем в 100 тонн добытого сырья. Такого результата удалось достичь за третью декаду мая и июнь. Средний показатель добычи составляет 50–55 тонн янтаря в месяц.В 2020 году добычной сезон из-за пандемии стартовал позже на два месяца – извлекать янтарь из голубой глины начали только 21 мая. Из-за столь существенной задержки добыча в Приморском карьере при сохранении обычного режима работы велась в интенсивном темпе. Усилиями сплоченного коллектива удалось достичь первой отметки в 100 тонн на полмесяца раньше, чем обычно. Добыча на Янтарном комбинате ведется согласно утвержденному производственному плану. В текущем году предприятию предстоит добыть 400 тонн янтаря-сырца. Таким образом, на сегодня комбинат добыл уже более 25% от запланированного годового объема. При этом, как сообщалось ранее, еще до начала добычного сезона был законтрактован объем янтаря почти равный плановому показателю добычи на 2020 год, сообщается в пресс-релизе комбината.



АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Категории: экономика, в России Ключевые слова: Калининградский янтарный комбинат, янтарь, добыча — статья прочитана 148 раз Комментарии